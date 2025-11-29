Мои заказы

Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Железноводска

Наскальная крепость Дзивгис, «город мертвых», старинный монастырь и горные ущелья за 1 день
На комфортабельном джипе или минивэне, в группе до 7 человек, мы отправимся в блистательную Северную Осетию! Вас ждут Кавказские горы, цветущие альпийские луга, гигантские водопады, средневековые города, крепости горцев и таинственные древние святилища. А также душевные рассказы о местных традициях, истории и культурных особенностях.
Описание экскурсии

Северная Осетия яркая и самобытная

Вы увидите все топовые места Северной Осетии. В программе экскурсии:

  • Памятник Уастырджи — вы оцените 28-тонную скульптуру, посвящённую главному герою нартского эпоса. Верхом на коне он «вырывается» из скалы, нависая над землёй. Мы расскажем, как создавался этот необычный монумент.
  • Куртатинское ущелье — один из главных очагов формирования осетинского народа и его национальной культуры. Мы покажем вам сохранившиеся средневековые святилища, сторожевые и оборонительные башни.
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России. С каменными высокими стенами и боевыми башнями по углам, он напомнит вам средневековую крепость.
  • Кадаргаванский каньон — знаменитый каньон, который из-за весьма характерной формы называют «песочные часы». Вы узнаете, как он образовался.
  • Наскальная крепость Дзивгис — вы увидите древнюю оборонительную крепость и оцените военную хитрость горцев, пытавшихся уберечь свою нацию.
  • Башня Курта и Тага — вы посмотрите на родовое поместье братьев-основателей Восточной Осетии.
  • Арт-объект «Æ». Экспозиция выполнена в виде первой буквы осетинского алфавита — Æ и установлена на холме между Даргавсом и Куртатинским ущельем. Мы также посетим фотоплощадку «Качели над горной пропастью».
  • «Город мертвых» Даргавс — вы посетите горный осетинский некрополь с сотнями каменных фамильных склепов. Мы поделимся историей этого древнего таинственного места.
  • Кармадонское ущелье — то самое ущелье, где 20 сентября 2002 года погиб Сергей Бодров со своей съемочной командой. Вы увидите посвящённый им памятник.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт людям с любой физической подготовкой и детям от 5 лет.

Важно! При себе необходимо иметь:

  • Паспорт и свидетельство о рождении ребенка
  • Удобную одежду по сезону (короткие шорты и юбки не рекомендуем)
  • Спортивную закрытую обувь, ветровки, солнцезащитные очки, кепки, солнцезащитный крем
  • Наличные для кафе, питьевую воду и перекус

Не входит в стоимость:

  • Вход в Даргавс — 150 ₽ за чел.
  • Обед (в кафе) — около 700 ₽ за чел.

ежедневно в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 7321 туриста
Добро пожаловать на Северный Кавказ! Нас зовут Виктор и Наталья, мы руководим туристическим клубом с 2014 года. Наша команда — это опытные проводники в горный мир с отличным водительским стажем
читать дальше

и большой базой знаний. Харизматичные, коммуникабельные, ответственные и любящие своё дело. Мы не просто проводим индивидуальные и групповые джип-туры по Северному Кавказу, мы прививаем жажду жить яркой и насыщенной впечатлениями жизнью.

Входит в следующие категории Железноводска

