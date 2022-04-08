Пятигорск - город трёх религий

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Пятигорск - город трёх религий
Пятигорск - город трёх религий
Пятигорск - город трёх религий
Пятигорск - город трёх религий
Пятигорск - город трёх религий

Что вас ожидает 🤩

  • Католический храм Преображения Господня
  • Спасский собор
  • Мечеть г. Пятигорска
  • Подворье Казаков Некрасовцев
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

В ходе экскурсии мы побываем в самых красивых исторических и религиозных центрах Пятигорска, поговорим о сплетении христианства и ислама и выясним, об их сходстве и разногласиях.

Мы посетим кафедральный Спасский собор с его святынями, старейший на Северном Кавказе прекрасный католический храм Преображения Господня и Мечеть с турецкими изразцами и иранской мозаикой.

Собственными глазами ощутить смешение востока и запада мы сможем на подворье казаков-некрасовцев, проживших 250 лет в Турции и сохранивших при этом русские традиции. Мы познакомимся с казачьим бытом, увидим подлинные яркие донские костюмы, скамью невесты и низкий турецкий столик, восточный диван и старинный турецкий сундук. Нас ждут интересные факты, сказки, легенды и предания, а также мастер-класс по завариванию чая в русском и турецком самоваре.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Чаепитие - 450 рублей
Когда и сколько длится
Когда: Вторник в 13:20
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник в 13:20

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