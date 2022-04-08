В ходе экскурсии мы побываем в самых красивых исторических и религиозных центрах Пятигорска, поговорим о сплетении христианства и ислама и выясним, об их сходстве и разногласиях.

Мы посетим кафедральный Спасский собор с его святынями, старейший на Северном Кавказе прекрасный католический храм Преображения Господня и Мечеть с турецкими изразцами и иранской мозаикой.

Собственными глазами ощутить смешение востока и запада мы сможем на подворье казаков-некрасовцев, проживших 250 лет в Турции и сохранивших при этом русские традиции. Мы познакомимся с казачьим бытом, увидим подлинные яркие донские костюмы, скамью невесты и низкий турецкий столик, восточный диван и старинный турецкий сундук. Нас ждут интересные факты, сказки, легенды и предания, а также мастер-класс по завариванию чая в русском и турецком самоваре.