Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за 1 день (из Железноводска)
Погрузитесь в мир Кавказских Минеральных Вод: увлекательная экскурсия по Железноводску и соседям
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию, в ходе которой вы посетите живописные уголки Кавказских Минеральных Вод.
Ваше путешествие начнётся в Железноводске, где вы увидите величественный дворец эмира Бухарского и пройдётесь по каскадной читать дальшеуменьшить
лестнице. Далее, в Ессентуках, вас ждут знаменитые Николаевские ванны и легендарные источники нарзана.
В Пятигорске вы окунётесь в атмосферу лермонтовских мест и узнаете множество интересных фактов о гроте Дианы и Эоловой Арфе. Завершится ваш маршрут в Кисловодске, где вы сможете прогуляться по самому большому парку Европы.
Экскурсия пройдет на комфортабельном автомобиле, а ваш гид - настоящий энтузиаст и знаток местной истории и культуры. По желанию, организуем остановку в кафе с традиционными блюдами региона.
Это путешествие станет незабываемым приключением и позволит вам увидеть настоящую душу Кавказских Минеральных Вод
Мы можем начать экскурсию в любом из четырёх городов.
Что вас ожидает
Пятигорск
Перед вами — неофициальная столица Кавказских Минеральных Вод и её главные достопримечательности: парк Цветник, грот Дианы, Эолова Арфа. Вы также увидите Китайскую беседку, а в самом парке — знаменитую скульптуру орла, ставшую, своего рода, эмблемой региона. И не обойдём вниманием природный колодец Провал, где гостей встречает неугомонный комбинатор — вы сможете загадать у него желание, выполнив нехитрый ритуал.
Ессентуки
Этот город запомнится своим необыкновенным курортным парком с беседками, красивой архитектурой, терренкурами и прекрасными фонтанами. По пути вы рассмотрите старинные сооружения, включая Николаевские ванны 19 века. И конечно, отсюда не уезжают, не отведав Ессентуки-17 и Ессентуки-4, известные на всю страну виды нарзана.
Кисловодск
А вот и «визитная карточка» нашей экскурсии. Посетим крупнейший городской парк Европы, подойдём к Колоннаде и прогуляемся по бульвару. На знаменитом «пятачке» я расскажу, почему его так назвали местные. Кроме того, я покажу знаменитую Нарзанную галерею, Октябрьские ванны и недавно построенный необыкновенный Кисловодский фонтан.
Железноводск
Гуляя по ещё одному парку, вы рассмотрите дворец эмира Бухарского, украшенный скульптурами львов и восточными орнаментами. Также вы увидите одну из самых длинных каскадных лестниц России. И конечно, на нашем пути будет Пушкинская галерея.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva
По желанию мы заедем в кафе с местной кухней, еда и напитки оплачиваются отдельно
Маршрут экскурсии можно скорректировать
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Я не профессиональный гид, поэтому на экскурсии не будет углублённых классических рассказов — но вы откроете для себя КМВ глазами увлечённого местного жителя!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1413 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Павел и я с командой несколько десятков раз за сезон езжу в горы — с каждым таким путешествием наша огромная любовь к природе только увеличивается. С радостью покажем вам местные горные достопримечательности. С нами вы откроете КМВ глазами местного жителя!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инесса
Экскурсию бронировала для своей мамы. Она с подругами остались довольны. Экскурсия была собрана по их запросам. Экскурсоводом остались полностью довольны
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В
Виктория
! августа Владимир показал нам достопримечательности четырех городов. Комфортная поездка на автомобиле, спокойный темп пешеходных экскурсий - все это отличает этот тур от больших групп на автобусах. Владимир не перегружап читать дальшеуменьшить
нас излишней исторической информацией, но рассказал много интересных фактов. За один день мы посмотрели замечательные парки, попили водичку из источников, много фотографировались, причем Владимир подсказывал красивые ракурсы. День был очень насыщенным и интересным! Не забыл наш гид и про вкусный кофе по-турецки и местную кухню! Спасибо организаторам и персонально Владимиру! Рекомендуем этот тур и именно с гидом Влаимиром!
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Н
Наталия
Экскурсия превзошла все ожидания!!!! Это было очень информативно, разнообразно, живописно, интересно, ярко и увлекательно! Очень продуманный маршрут, профессионализм Владимира и как экскурсовода, и как водителя, особенности 4 городов Кавминвод сделали путешествие насыщенным, захватывающим и незабываемым!!!! Огромное спасибо Владимиру!!!
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Елена
Спасибо огромное Владимиру за знакомство с интересными городами КМВ. Четко составленный маршрут, интересный рассказ, хорошое чувство юмора- мы не заметили как пролетело время! Рекомендуем!
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Н
Наталья
Добрый день всем путешественникам! Отличная экскурсия, за один день охватить обзор городов, это СУПЕР!!! Учли все наши пожелания по маршруту, интересный собеседник.
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Л
Лариса
Владимир- это чудо. Сразу видно, что человек любит свой край. Очень компетентный, с юмором и рассказывал от души! Мы в восторге!
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