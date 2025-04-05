-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по КМВ: 5 городов за 1 день
Погрузитесь в мир кавказской красоты и гостеприимства, посетив 5 знаменитых городов. Насладитесь культурным и гастрономическим разнообразием КМВ
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
«Начальной точкой экскурсии может быть любой из перечисленных городов, но завершать экскурсию я рекомендую в Кисловодске либо в Пятигорске»
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
14 250 ₽
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды: путешествие из Железноводска за день
Погрузитесь в мир Кавказских Минеральных Вод: увлекательная экскурсия по Железноводску и соседям
«Кисловодский парк и Николаевские ванны в Ессентуках, лермонтовские места в Пятигорске и загадочный дворец эмира Бухарского»
7 мая в 08:00
12 мая в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Курорты КМВ за один день: историческое и природное наследие
Погрузитесь в мир кавказской красоты и узнайте уникальные истории городов КМВ в однодневном туре
«Вы посетите Ессентуки, Пятигорск, Железноводск и окрестности Кисловодска»
26 апр в 07:00
6 мая в 07:00
от 13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Созвездие городов КМВ: экскурсия с культурным погружением
Знакомство с КМВ: культурное погружение в Железноводске и соседних городах с экскурсией по знаковым местам
26 апр в 08:00
27 апр в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Лучший выборЭкскурсия по жемчужинам Пятигорска
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
«Присоединяйтесь к нашей автопешеходной экскурсии по самым «знаковым» местам Пятигорска — настоящим визитным карточкам города»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 13.20
26 апр в 13:20
29 апр в 13:20
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Пятигорск - Кисловодск - Железноводск - Ессентуки - Минеральные воды
Начало: Я заберу путешественников из указанного ими отеля
«Пятигорск: Вас ждет дом музей Лермонтова и первый памятник поэту, Лазаревский храм, место где поэта обвинили в самоубийстве и пятигорский некрополь, место где первоначально был захоронен поэт»
Расписание: По договоренности
13 мая в 09:00
24 мая в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
Начало: По договоренности
«В секретном заведении попробуете настоящую кухню современного Пятигорска — еда будет именно такой, какой ее знают и любят местные жители»
Расписание: по договоренности
12 мая в 09:00
13 мая в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Групповая
Пятигорск - город трёх религий
«В ходе экскурсии мы побываем в самых красивых исторических и религиозных центрах Пятигорска, поговорим о сплетении христианства и ислама и выясним, об их сходстве и разногласиях»
Расписание: Вторник в 13:20
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
«Пятигорск XXL»: шестичасовая экскурсия (из Железноводска)
Начало: Место пребывания туриста в Железноводске
«Питьевая галерея, с дегустацией минеральных вод Пятигорска»
Расписание: По договоренности
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
16 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«Пятигорск. Первое знакомство»: экскурсия из Железноводска
Начало: Место пребывания туриста в Железноводске
«Прогулка по историческим местам Пятигорска»
Расписание: По договоренности
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
11 000 ₽ за экскурсию
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Железноводск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Как называлось исконное поселение на месте Пятигорска»
26 апр в 05:00
27 апр в 05:00
10 350 ₽
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
От Пятигорска до Ставрополя: калейдоскоп впечатлений, 2 столицы за 1 день
Начало: По договоренности
«Вас ждёт увлекательное путешествие по двум прекрасным городам Северного Кавказа: столице Ставропольского края Ставрополю и курортной жемчужине, столице городов Кавказских Минеральных Вод Пятигорску»
9 мая в 07:00
15 мая в 07:00
20 200 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 4 чел.
По четырём курортам Кавказских Минеральных Вод - с местным жителем
Посетить Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск и узнать о них самое интересное
«Погуляете в Ессентуках и вспомните Лермонтова в Пятигорске»
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Железноводска)
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: У вашего места проживания
«По дороге я расскажу о Машуке, окрестных горах-лакколитах и немного о Пятигорске»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау (из Железноводска)
Увидеть Кавказ с высоты птичьего полёта и получить профессиональные снимки
«Силуэт горы Бештау знаком не только жителям и гостям Пятигорска, но и многим путешественникам по Кавказу»
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 апреля 2025Спасибо огромное Владимиру за знакомство с интересными городами КМВ. Четко составленный маршрут, интересный рассказ, хорошое чувство юмора- мы не заметили как пролетело время! Рекомендуем!
- ААлла1 апреля 2025Прекрасный гид Анастасия! Спасибо за чудесный день. Ваша любовь к родным местам покорила наши с сыном сердца. Великолепная поездка на комфортабельном автомобиле с учетом всех наших пожеланий, посещение самых красивых мест, интересный рассказ, внимание и забота. Жаль было расставаться🙂
- ГГульнара25 марта 2025В один из пасмурный дней взяли экскурсию по теме:по городам и водам. Нашим гидом был Алексей. Автомобиль был подготовлен,чистый,что немаловажно
- ННаталия1 ноября 2024Экскурсия была очень односторонняя в плане информации, материал сухой и очень дозированный. Хотелось бы побольше общей информации о Пятигорске. Но
- ННаталья14 октября 2024Добрый день всем путешественникам! Отличная экскурсия, за один день охватить обзор городов, это СУПЕР!!! Учли все наши пожелания по маршруту, интересный собеседник.
- IIrina18 сентября 2024Экскурсия понравилась, основные места Пятигорска, гид Андрей хорошо все рассказывал, грамотная речь, которую приятно слушать. Из пожеланий-чуть больше времени на фото
- ССергей15 сентября 2024Экскурсия и гид Сергей очень понравились. Сергей очень эрудированный и распологающий человек, обладает большими знаниями и интересными подробностями. Обязательно рекомендую его всем желающим. Огромное Спасибо!
- ННадежда4 сентября 2024Замечательный экскурсовод. Ксения рассказывала много и очень содержательно и интересно. Внимательно относилась к пожеланиям экскурсантов. Отдельное спасибо водителю Петру. Легко и непринуждённо поднял всем настроение и бережно довёз до мест назначения. Огромное спасибо!
- ВВиктор22 августа 2024Очень рекомендую. В одной экскурсии большое количество разнообразных локаций и информации о регионе, истории. Все очень понравилось. Гид - Анастасия.
- ДДарья19 августа 2024Огромное спасибо Анастасии и Виталию за прекрасную экскурсию по потрясающим местам в очень комфортных условиях. Классно, что ребята так любят свой край и делятся этой любовью с гостями.
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