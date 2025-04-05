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в экскурсии на целый день. Забрал нас во время,без опозданий. Много было полезной информации о городах Кисловодск,Ессентуки, Пятигорск,Железноводск,их истории. С удовольствием слушали рассказ Алексея. А как прекрасно он цитировал Лермонтова! Приятно,что экскурсия строилась исходя из наших предпочтений,пожеланий. Алексей учитывая и наши особенности,подсказывал отличные места для фото и еды. Спасибо огромное!! Рекомендую!