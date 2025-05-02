Мои заказы

Пятигорские пейзажи: фотосессия на горе Бештау (из Железноводска)

Увидеть Кавказ с высоты птичьего полёта и получить профессиональные снимки
Силуэт горы Бештау знаком не только жителям и гостям Пятигорска, но и многим путешественникам по Кавказу. Кажется, что вершина совсем близко, а склоны исхожены вдоль и поперёк.

Я много лет живу в этих краях и проведу вас к высшим точкам пятиглавой горы по секретным живописным тропам. Вернётесь со знанием новых маршрутов, сладким чувством победы — и отличными фотографиями!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание фото-прогулки

Вижу цель!

К вершине Бештау нет канатных дорог и нет возможности подъехать на автомобиле. Оказаться там можно, только совершив пеший подъём на высоту 1400 м. Тем лучше для нас! По пологой тропе через густой лес, каменистые осыпи и зону субальпийских лугов отправимся на поиски лучших панорам и головокружительных видов. На всём пути я буду снимать пейзажи и всех участников похода — а после обработки поделюсь результатами с вами (с правом последующей публикации). Кстати, все фотографии в описании этой экскурсии сделаны лично мной.

Не вижу препятствий

Добраться до вершины Бештау можно по-разному. Я составил несложный маршрут: по пути будем останавливаться на смотровых площадках, делать привалы. Справятся все, кто ведёт активный образ жизни и имеет хорошую физическую подготовку. Пожалуйста, учитывайте свою форму.

Путешествие проводится круглый год и в любое время суток. По запросу могу организовать ночной поход для встречи рассвета или заката — этим зрелищем я сам не устаю любоваться уже много лет.

Организационные детали

  • Я встречу вас в Железноводске и привезу к месту начала восхождения
  • Подъём и спуск проходит по разным тропам
  • При благоприятных погодных условиях и если останется время, посетим красивейшее место горы Бештау — Орлиные скалы
  • В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20–40 снимков в цветокоррекции — я пришлю ссылку на облачное хранилище
  • Я снимаю на фотоаппарат Nikon D750 или Nikon D800. Использую один из объективов: Nikon 35mm f/1.4G, Nikon 85mm f/1.4G, Tamron AF SP 24-70mm f/2.8
  • За доплату возможна аренда платьев для фотосессий
  • Экскурсия в ночное время (встреча рассвета) обсуждается. Возможно незначительное повышение цены

Как подготовиться к треккингу

  • Для восхождения на гору необходимо иметь спортивную или треккинговую обувь (хорошо разношенную!) и удобную прочную одежду
  • С собой возьмите немного еды, термос, питьевую воду на весь поход (0,5–1,5 л в зависимости от времени года)
  • При необходимости предоставлю треккинговые палки, дождевики и кошки (в зимнее время)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Железноводске
Провёл экскурсии для 651 туриста
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!
Отзывы и рейтинг

Юлия
Юлия
2 мая 2025
Всё было просто замечательно! Александр и гид хороший, и человек замечательный и интересный! Хороший маршрут, интересные новые места! Александр выбирает удобные и красивые дороги, помогает во всём, угощает очень вкусным
чаем с корицей! Попала на вершину горы гораздо быстрее, чем обычно и без напряга, несмотря на больную ногу! Даже не ожидала, что будет так легко! А всё благодаря Александру!!! Встречали туристов, которые только шли на Бештау, все удивлялись что мы уже спускаемся, думали, что мы вышли ещё ночью!))) А мы стартанули как все, в 8 утра, за увлекательным разговором я и не заметила, как мы оказались на вершине! Классно и душевно!!! Всем рекомендую Александра, не пожалеете!!!

Входит в следующие категории Железноводска

