Мои заказы

Необычные экскурсии по Брашову

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Брашове на русском языке, цены от €114. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с колоритным Брашовом
Пешая
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с колоритным Брашовом: индивидуальная экскурсия
Прогулка по узким улочкам Брашова, посещение Черной церкви и старинных бастионов. Почувствуйте дух средневековой Трансильвании
21 дек в 09:00
22 дек в 09:00
€114 за всё до 10 чел.
Замок Дракулы: навстречу приключениям
На автобусе
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Замок Дракулы: навстречу приключениям
Откройте для себя мистическую атмосферу замка Бран и узнайте больше о легендарном Владе Цепеше. Погрузитесь в историю и тайны Трансильвании
Начало: Гостиница, где остановился путешественник
21 дек в 09:00
22 дек в 12:00
€127 за всё до 10 чел.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Путешествие в замок Пелеш откроет тайны королевской династии и архитектурные шедевры XIX века. Окунитесь в атмосферу величия и элегантности
21 дек в 09:00
26 дек в 09:00
€160 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    13 июня 2025
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Прекрасная экскурсия! Зоя сделала наш день!
  • Л
    Людмила
    21 марта 2025
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Спасибо огромное экскурсоводу Зое, очень приятная, внимательная и владеющая большим багажом знаний по теме экскурсии. Было очень интересно и содержательно. Рекомендую на все 100%
  • Л
    Любовь
    18 марта 2025
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Нас, в итоге, вела не Зоя, к сожалению. Нас передали в руки другому гиду, так что отзыв, в основном, о
    читать дальше

    нем, извините. Зоя рассказала нам много интересного о современной Румынии по дороге на точку встречи, а Марин - много интересного о самом Бране и его замке, которые и были целью экскурсии. От самого Дракулы в этом замке, увы, немного:D
    Это всё ещё было интересное приключение.

    Нас, в итоге, вела не Зоя, к сожалению. Нас передали в руки другому гиду, так чтоНас, в итоге, вела не Зоя, к сожалению. Нас передали в руки другому гиду, так чтоНас, в итоге, вела не Зоя, к сожалению. Нас передали в руки другому гиду, так что
  • А
    Анна
    13 февраля 2025
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Большое спасибо Зое за отличную экскурсию по замку Бран. Узнали много всего интересного! Детям очень понравилось лазить по крутым лестницам замка, хотя какие-то комнаты были жутковатыми, мы все получили удовольствие!
    Большое спасибо Зое за отличную экскурсию по замку Бран. Узнали много всего интересного! Детям очень понравилосьБольшое спасибо Зое за отличную экскурсию по замку Бран. Узнали много всего интересного! Детям очень понравилосьБольшое спасибо Зое за отличную экскурсию по замку Бран. Узнали много всего интересного! Детям очень понравилосьБольшое спасибо Зое за отличную экскурсию по замку Бран. Узнали много всего интересного! Детям очень понравилосьБольшое спасибо Зое за отличную экскурсию по замку Бран. Узнали много всего интересного! Детям очень понравилось
  • Н
    Николай
    10 января 2025
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Начну с ложки дегтя. Я отметил после прогулки, что вряд ли буду рекомендовать данную прогулку друзьям. Замок, конечно, Дракулы, но
    читать дальше

    с историческим прототипом Дракулы, Владом Цепешом, этот замок имеет минимальную связь. Работу самого гида оцениваю на отлично. Про Румынию у меня были отрывочные знания в основном связанные с Румынией во время мировых войн. Во время поездки познакомился,благодаря гиду, с историей Румынии, как они стали православными, приобрели свой язык и узнал ещё о многих других исторических событиях. Современную Румынию тоже не обошли стороной. Гид проявил себя очень приятным и образованным человеком и чувствовал что нам интересно. После поездки помог нам несколькими дельными советами.
    В общем, гида рекомендую, а вот именно замок Дракулы не уверен.

  • D
    Dmitri
    6 января 2025
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Отлично! Огромное спасибо Зое. Узнали очень много нового о Румынии и историю Влада Цепеша.
  • А
    Антон
    11 декабря 2024
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Вчера мы были на экскурсии в Замке Бран. В это место нас привела история о мистическом графе Дракула. Было жутко
    читать дальше

    интересно увидеть своим глазами место в котором происходили события описанные в книге. Гид Зоя встретила нас на жд вокзале Брашова и на такси мы отправились в наш путь. По дороге слушая увлекательный рассказ об истории страны, ее политике, традициях и конечно о замке Бран и о других достопримечательностях и особенностях Румынии. Внешне замок вызывает грандиозное впечатление. Он стоит на высокой горе, сзади лес, вокруг магический туман как и в рассказах о Трансильвании. Внутри он содержится очень бережно, все комнаты чистые и чудесно обставлены и украшены старинной мебелью и аксессуарами, и даже сооружен лифт в подземелье! Вымышленному Дракуле там конечно отведено совсем не много информации, комната с инструментами пыток, комната с привидениями оборотнями и т п. В основном там чувствуется время проживания принцессы Марии. Было очень интересно узнать историю ее жизни. Мы очень хорошо и с интересом провели время, появилось желание посетить и другие достопримечательности страны. Спасибо большое Зоя!

    Вчера мы были на экскурсии в Замке Бран. В это место нас привела история о мистическомВчера мы были на экскурсии в Замке Бран. В это место нас привела история о мистическомВчера мы были на экскурсии в Замке Бран. В это место нас привела история о мистическом
  • S
    Sofia
    22 октября 2024
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Хочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легко до Брана! Лично встретила
    читать дальше

    нас на вокзале. Так же на протяжении всей экскурсии ответила на напиши вопросы о путешествии по Румынии!
    По моему мнению данная экскурсия будет интересна и взрослым и детям, добраться легко и сам город Бран интересен для просмотра ❤️

    Хочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легкоХочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легкоХочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легкоХочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легкоХочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легкоХочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легкоХочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легкоХочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легкоХочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легко
  • Д
    Диана
    10 марта 2024
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно!
  • С
    Сергей
    20 июня 2023
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Не пожалели, что приобрели эту экскурсию. Зоя очень приятный человек, подождала нас, мы немного опоздали на назначенное время.

    Зоя рассказала о местности, в которой мы находились. Очень интересно было погулять по замку в сопровождении. Однозначно рекомендую!
    Не пожалели, что приобрели эту экскурсию. Зоя очень приятный человек, подождала нас, мы немного опоздали на назначенное времяНе пожалели, что приобрели эту экскурсию. Зоя очень приятный человек, подождала нас, мы немного опоздали на назначенное времяНе пожалели, что приобрели эту экскурсию. Зоя очень приятный человек, подождала нас, мы немного опоздали на назначенное время
  • E
    Elena
    25 октября 2019
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Несмотря на то, что замке смотреть практически не на что, Зоя сумела сделать экскурсию увлекательной и познавательной. Большое спасибо.
  • M
    Mark
    14 августа 2019
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Зоя - замечательный гид, мы были с двумя детьми и им было не менее интересно, чем нам.
  • Е
    Елена
    14 августа 2019
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Очень понравилось экскурсия, Зоя прекрасный и деликатный рассказчик, а ещё нам не пришлось ждать в огромной очереди. Зоя рассказала не только про историю замка, но и о своем и городе Брашове, который она искренне любит. Рекомендую!
  • K
    Ksenia
    1 августа 2019
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Замечательная экскурсия, спасибо большое Зое за такие яркие впечатления — очень внимательный и компетентный гид. Экскурсия насыщенная, но комфортная.
  • А
    Анна
    27 июля 2019
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Наша семья выражает огромную благодарность Зое. Прекрасный гид, знающий и любящий своё дело. И взрослым и детям было интересно. С удовольствием рекомендуем Зою всем, решившим посетить Трансильванию.
  • И
    Игорь
    3 июля 2019
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    В целом экскурсия понравилась. Гиду следовало бы распечатать иллюстративные материалы вместо того, чтобы показывать их на экране смартфона. Рекомендую для всех категорий путешественников.
  • В
    Валерий
    18 июня 2019
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Экскурсовод Зоя достаточно обстоятельно провела экскурсии, за что мы остались ей благодарны.
  • А
    Анатолий
    13 июня 2019
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Очень понравилось! Все прекрасно, особенно эрудиция экскурсовода Зои. Обязательно будем рекомендовать своим друзьям в Ирландии, Германии, Норвегии, Литве, Латвии и,конечно России. Анатолий, Наталия. Впечатления о Трансильвании фантастическое!!!
  • в
    вячеслав
    11 июня 2019
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Зоя очень приятный и интересный рассказчик. Шла навстречу всем нашим пожеланиям. Она заинтересовала и взрослых и особенно детей. Мы были
    читать дальше

    на машине и она показала нам даже больше,чем планировалось изначально. И в самом конце после короткой экскурсии по Брашову порекомендовала чудесный ресторан и помогла сделать заказ.

  • Р
    Роман
    19 мая 2019
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Экскурсия понравилась и взрослым и детям. Зоя рассказывала спокойно и очень понятно. Наша семья рекомендует всем данного русскоязычного экскурсовода. С ув. Роман.

Ответы на вопросы от путешественников по Брашову в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брашове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с колоритным Брашовом
  2. Замок Дракулы: навстречу приключениям
  3. Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Сколько стоит экскурсия по Брашову в декабре 2025
Сейчас в Брашове в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 114 до 160. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Брашове (Румыния 🇷🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 109 ⭐ отзывов, цены от €114. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Румынии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль