Индивидуальная
до 10 чел.
Замок Дракулы: навстречу приключениям
Откройте для себя мистическую атмосферу замка Бран и узнайте больше о легендарном Владе Цепеше. Погрузитесь в историю и тайны Трансильвании
Начало: Гостиница, где остановился путешественник
21 дек в 09:00
22 дек в 12:00
€127 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Путешествие в замок Пелеш откроет тайны королевской династии и архитектурные шедевры XIX века. Окунитесь в атмосферу величия и элегантности
21 дек в 09:00
26 дек в 09:00
€160 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с колоритным Брашовом: индивидуальная экскурсия
Прогулка по узким улочкам Брашова, посещение Черной церкви и старинных бастионов. Почувствуйте дух средневековой Трансильвании
21 дек в 09:00
22 дек в 09:00
€114 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман13 июня 2025Прекрасная экскурсия! Зоя сделала наш день!
- ЮЮлия3 мая 2025Большое спасибо Зое за интересую и очень познавательную экскурсию. Мы немного опоздали, Зоя нас подождала и провела с нами даже больше время. С удовольствием порекомендую обратиться к ней про поездке в Синаи.
- ЛЛюдмила22 марта 2025Второй день проводим с прекрасным экскурсоводом. Еще раз повторюсь, Зоя не только великолепный экскурсовод но еще и очень приятная, душевная и милая женщина
- ЛЛюдмила21 марта 2025Спасибо огромное экскурсоводу Зое, очень приятная, внимательная и владеющая большим багажом знаний по теме экскурсии. Было очень интересно и содержательно. Рекомендую на все 100%
- ЛЛюбовь18 марта 2025Нас, в итоге, вела не Зоя, к сожалению. Нас передали в руки другому гиду, так что отзыв, в основном, о
- ААнна13 февраля 2025Большое спасибо Зое за отличную экскурсию по замку Бран. Узнали много всего интересного! Детям очень понравилось лазить по крутым лестницам замка, хотя какие-то комнаты были жутковатыми, мы все получили удовольствие!
- ННиколай10 января 2025Начну с ложки дегтя. Я отметил после прогулки, что вряд ли буду рекомендовать данную прогулку друзьям. Замок, конечно, Дракулы, но
- DDmitri6 января 2025Отлично! Огромное спасибо Зое. Узнали очень много нового о Румынии и историю Влада Цепеша.
- ААнтон11 декабря 2024Вчера мы были на экскурсии в Замке Бран. В это место нас привела история о мистическом графе Дракула. Было жутко
- SSofia22 октября 2024Хочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легко до Брана! Лично встретила
- ВВалентина26 августа 2024Зоя просто прелесть и экскурсовод и просто замечательный человечек все помогала все адреса бронь столика для юбилея вот так должны
- ДДиана10 марта 2024Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно!
- ИИрина24 сентября 2023Прекрасная познавательная экскурсия, во время которой узнала много исторических фактов. Замок очень красивый, великолепные виды. Зоя великолепно преподносит материал. Очень рекомендую.
- ССергей20 июня 2023Не пожалели, что приобрели эту экскурсию. Зоя очень приятный человек, подождала нас, мы немного опоздали на назначенное время.
Зоя рассказала о местности, в которой мы находились. Очень интересно было погулять по замку в сопровождении. Однозначно рекомендую!
- ААлександр20 сентября 2021Огромное спасибо Зое за чудесно проведенное время! Абсолютно непринужденная беседа, глубочайшие познания и обаяние, позволяющее заинтересовать даже не самых благодарных юных слушателей, сделали нашу поездку к замку приятной и запоминающейся.
- EElena25 октября 2019Несмотря на то, что замке смотреть практически не на что, Зоя сумела сделать экскурсию увлекательной и познавательной. Большое спасибо.
- EElena25 октября 2019Прекрасный гид. Замечательный дворец. Красивый парк и городок.
Зоя, огромное спасибо.
- iirena30 сентября 2019Огромное спасибо,Зое, за профессионализм. Узнали много интересных фактов.
Очень рекомендую гида!
- MMark14 августа 2019Зоя - замечательный гид, мы были с двумя детьми и им было не менее интересно, чем нам.
- ЕЕлена14 августа 2019Очень понравилось экскурсия, Зоя прекрасный и деликатный рассказчик, а ещё нам не пришлось ждать в огромной очереди. Зоя рассказала не только про историю замка, но и о своем и городе Брашове, который она искренне любит. Рекомендую!
