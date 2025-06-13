Мои заказы

Выездные экскурсии из Брашова

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Брашове на русском языке, цены от €114. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Замок Дракулы: навстречу приключениям
На автобусе
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Замок Дракулы: навстречу приключениям
Откройте для себя мистическую атмосферу замка Бран и узнайте больше о легендарном Владе Цепеше. Погрузитесь в историю и тайны Трансильвании
Начало: Гостиница, где остановился путешественник
21 дек в 09:00
22 дек в 12:00
€127 за всё до 10 чел.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Путешествие в замок Пелеш откроет тайны королевской династии и архитектурные шедевры XIX века. Окунитесь в атмосферу величия и элегантности
21 дек в 09:00
26 дек в 09:00
€160 за всё до 15 чел.
Знакомство с колоритным Брашовом
Пешая
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с колоритным Брашовом: индивидуальная экскурсия
Прогулка по узким улочкам Брашова, посещение Черной церкви и старинных бастионов. Почувствуйте дух средневековой Трансильвании
21 дек в 09:00
22 дек в 09:00
€114 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    13 июня 2025
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Прекрасная экскурсия! Зоя сделала наш день!
  • Ю
    Юлия
    3 мая 2025
    Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
    Большое спасибо Зое за интересую и очень познавательную экскурсию. Мы немного опоздали, Зоя нас подождала и провела с нами даже больше время. С удовольствием порекомендую обратиться к ней про поездке в Синаи.
  • Л
    Людмила
    22 марта 2025
    Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
    Второй день проводим с прекрасным экскурсоводом. Еще раз повторюсь, Зоя не только великолепный экскурсовод но еще и очень приятная, душевная и милая женщина
  • Л
    Людмила
    21 марта 2025
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Спасибо огромное экскурсоводу Зое, очень приятная, внимательная и владеющая большим багажом знаний по теме экскурсии. Было очень интересно и содержательно. Рекомендую на все 100%
  • Л
    Любовь
    18 марта 2025
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Нас, в итоге, вела не Зоя, к сожалению. Нас передали в руки другому гиду, так что отзыв, в основном, о
    нем, извините. Зоя рассказала нам много интересного о современной Румынии по дороге на точку встречи, а Марин - много интересного о самом Бране и его замке, которые и были целью экскурсии. От самого Дракулы в этом замке, увы, немного:D
    Это всё ещё было интересное приключение.

  • А
    Анна
    13 февраля 2025
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Большое спасибо Зое за отличную экскурсию по замку Бран. Узнали много всего интересного! Детям очень понравилось лазить по крутым лестницам замка, хотя какие-то комнаты были жутковатыми, мы все получили удовольствие!
  • Н
    Николай
    10 января 2025
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Начну с ложки дегтя. Я отметил после прогулки, что вряд ли буду рекомендовать данную прогулку друзьям. Замок, конечно, Дракулы, но
    с историческим прототипом Дракулы, Владом Цепешом, этот замок имеет минимальную связь. Работу самого гида оцениваю на отлично. Про Румынию у меня были отрывочные знания в основном связанные с Румынией во время мировых войн. Во время поездки познакомился,благодаря гиду, с историей Румынии, как они стали православными, приобрели свой язык и узнал ещё о многих других исторических событиях. Современную Румынию тоже не обошли стороной. Гид проявил себя очень приятным и образованным человеком и чувствовал что нам интересно. После поездки помог нам несколькими дельными советами.
    В общем, гида рекомендую, а вот именно замок Дракулы не уверен.

  • D
    Dmitri
    6 января 2025
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Отлично! Огромное спасибо Зое. Узнали очень много нового о Румынии и историю Влада Цепеша.
  • А
    Антон
    11 декабря 2024
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Вчера мы были на экскурсии в Замке Бран. В это место нас привела история о мистическом графе Дракула. Было жутко
    интересно увидеть своим глазами место в котором происходили события описанные в книге. Гид Зоя встретила нас на жд вокзале Брашова и на такси мы отправились в наш путь. По дороге слушая увлекательный рассказ об истории страны, ее политике, традициях и конечно о замке Бран и о других достопримечательностях и особенностях Румынии. Внешне замок вызывает грандиозное впечатление. Он стоит на высокой горе, сзади лес, вокруг магический туман как и в рассказах о Трансильвании. Внутри он содержится очень бережно, все комнаты чистые и чудесно обставлены и украшены старинной мебелью и аксессуарами, и даже сооружен лифт в подземелье! Вымышленному Дракуле там конечно отведено совсем не много информации, комната с инструментами пыток, комната с привидениями оборотнями и т п. В основном там чувствуется время проживания принцессы Марии. Было очень интересно узнать историю ее жизни. Мы очень хорошо и с интересом провели время, появилось желание посетить и другие достопримечательности страны. Спасибо большое Зоя!

  • S
    Sofia
    22 октября 2024
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Хочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легко до Брана! Лично встретила
    нас на вокзале. Так же на протяжении всей экскурсии ответила на напиши вопросы о путешествии по Румынии!
    По моему мнению данная экскурсия будет интересна и взрослым и детям, добраться легко и сам город Бран интересен для просмотра ❤️

  • В
    Валентина
    26 августа 2024
    Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
    Зоя просто прелесть и экскурсовод и просто замечательный человечек все помогала все адреса бронь столика для юбилея вот так должны
    работать экскурсоводы она просто проникается и работой и нашим благополучием поэтому только положительные эмоции от общения безумно благодарна что познакомилась с таким человеком

  • Д
    Диана
    10 марта 2024
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно!
  • И
    Ирина
    24 сентября 2023
    Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
    Прекрасная познавательная экскурсия, во время которой узнала много исторических фактов. Замок очень красивый, великолепные виды. Зоя великолепно преподносит материал. Очень рекомендую.
  • С
    Сергей
    20 июня 2023
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Не пожалели, что приобрели эту экскурсию. Зоя очень приятный человек, подождала нас, мы немного опоздали на назначенное время.

    Зоя рассказала о местности, в которой мы находились. Очень интересно было погулять по замку в сопровождении. Однозначно рекомендую!
  • А
    Александр
    20 сентября 2021
    Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
    Огромное спасибо Зое за чудесно проведенное время! Абсолютно непринужденная беседа, глубочайшие познания и обаяние, позволяющее заинтересовать даже не самых благодарных юных слушателей, сделали нашу поездку к замку приятной и запоминающейся.
  • E
    Elena
    25 октября 2019
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Несмотря на то, что замке смотреть практически не на что, Зоя сумела сделать экскурсию увлекательной и познавательной. Большое спасибо.
  • E
    Elena
    25 октября 2019
    Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
    Прекрасный гид. Замечательный дворец. Красивый парк и городок.
    Зоя, огромное спасибо.
  • i
    irena
    30 сентября 2019
    Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
    Огромное спасибо,Зое, за профессионализм. Узнали много интересных фактов.
    Очень рекомендую гида!
  • M
    Mark
    14 августа 2019
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Зоя - замечательный гид, мы были с двумя детьми и им было не менее интересно, чем нам.
  • Е
    Елена
    14 августа 2019
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Очень понравилось экскурсия, Зоя прекрасный и деликатный рассказчик, а ещё нам не пришлось ждать в огромной очереди. Зоя рассказала не только про историю замка, но и о своем и городе Брашове, который она искренне любит. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Брашову в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брашове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Замок Дракулы: навстречу приключениям
  2. Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
  3. Знакомство с колоритным Брашовом
Сколько стоит экскурсия по Брашову в декабре 2025
Сейчас в Брашове в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 114 до 160. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Брашова и местам Румынии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Румынии