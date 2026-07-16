Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Королевский дворец Пелеш, это колыбель румынской династии.

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Описание экскурсии В каждой стране есть места для которых можно зделать поправки в конституции: никто не имеет право выезжать из страны если не посетили эти места. Королевский дворец Пелеш, как раз об этом. Вы не знакомы с Румыний и её истории если не посетили Пелеш. Это больше чем Дворец, это визитная карточка Румынии. Важная информация: Королевский дворец Пелеш это место, ломающее все стереотипы о Румынии. Здесь творили историю о которой большинство не знают. Поверите, у нас будет о чем поговорить.

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