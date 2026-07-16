Королевский дворец Пелеш, это колыбель румынской династии.
Описание экскурсииВ каждой стране есть места для которых можно зделать поправки в конституции: никто не имеет право выезжать из страны если не посетили эти места. Королевский дворец Пелеш, как раз об этом. Вы не знакомы с Румыний и её истории если не посетили Пелеш. Это больше чем Дворец, это визитная карточка Румынии. Важная информация: Королевский дворец Пелеш это место, ломающее все стереотипы о Румынии. Здесь творили историю о которой большинство не знают. Поверите, у нас будет о чем поговорить.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Монастырь Синая или встреча у входа в замок. После бронирования экскурсий я свяжусь с каждым гд
Завершение: Королевский дворец Пелеш
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Королевский дворец Пелеш это место
- Ломающее все стереотипы о Румынии. Здесь творили историю о которой большинство не знают. Поверите
- У нас будет о чем поговорить
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «Дворец Пелеш: Визитная карта Румынии»
Индивидуальная
до 15 чел.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Путешествие в замок Пелеш откроет тайны королевской династии и архитектурные шедевры XIX века. Окунитесь в атмосферу величия и элегантности
19 июл в 09:00
22 июл в 10:00
от €165 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с колоритным Брашовом
Прогулка по узким улочкам Брашова, посещение Черной церкви и старинных бастионов. Почувствуйте дух средневековой Трансильвании
19 июл в 09:00
21 июл в 09:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Брашов
Откройте для себя Брашов, город с уникальной историей и архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и узнайте, как он устоял перед Османской империей
Завтра в 10:00
18 июл в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно с 09:15, в СР с 10:00, ПН, вт — выходной
€160 за всё до 30 чел.
€50 за человека