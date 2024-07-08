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закончился утром. Но всё-же мы решили прогуляться по городу с экскурсоводом Зоей. И не пожалели ни одной минуты!!! Зоя пришла за нами в гостиницу,повела по городу. Рассказывала много интересного в очень доступной форме,увлекательно. Мы не заметили,как закончился дождь. Выглянуло солнце. Настроение было отличное. Хотим сказать:"Большое спасибо "Зое за отлично проведенную экскурсию. Рекомендуем всем,кто приедет в Брашов,взять экскурсию с нею. Не пожалеете.