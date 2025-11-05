Эта экскурсия предлагает погружение в далёкие времена и мистические истории Валахии. Участники посетят монастырь Комана, возведённый Владом Цепешем, и узнают легенды о Дракуле. По пути экскурсанты увидят дом цыганского барона и познакомятся с традициями этой народности.
Путешествие завершится в природном парке Комана, где можно насладиться красивыми пейзажами и отдохнуть на свежем воздухе
5 причин купить эту экскурсию
- 🧛♂️ Узнать легенды о Дракуле
- 🏰 Посетить исторический монастырь
- 🌿 Насладиться природой парка Комана
- 🏡 Увидеть дом цыганского барона
- 🍅 Купить фермерские продукты на рынке
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Монастырь Комана
- Дом цыганского барона
- Природный парк Комана
- Село Комана
Описание экскурсии
Монастырь Комана 1461 года постройки. Он был возведён Владом Цепешем в исторической области Валахия. По одной из версий настоящая могила Дракулы находится именно здесь.
Дом цыганского барона. Мы осмотрим здание снаружи. Я расскажу, по каким признакам можно отличить цыган и как понять, сколько человек живёт в одном доме.
Природный парк Комана. Любимое место отдыха жителей Бухареста расположилось в дельте реки Няжлов. Здесь можно развлечься на разных аттракционах, пообедать в ресторане и просто отдохнуть среди красочных пейзажей.
Село Комана. Вы увидите настоящую жизнь простых румын и сможете купить на местном рынке фермерские овощи.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz E-Class. Детского кресла нет
- Дорога до первой локации займёт 1 час 30 минут
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 12 лет
Дополнительно по желанию в парке оплачиваются:
- каякинг/гребля на каноэ — 45 лей за час
- прокат вёсельной лодки на 5 мест — 45 лей за час
- поездка на троллее над озером — 15 лей за чел.
- поездка на «Восточном экспрессе» — 18 лей за чел. от 6 лет, 9 лей за чел. до 6 лет
- прокат велосипедов — 20 лей за час
- обед в ресторане
Андрей — ваш гид в Бухаресте
Провёл экскурсии для 431 туриста
Здравствуйте! Mеня зовут Aндрей. Я работаю гидом с 2010 года. Провожу индивидуальные экскурсии на машине максимум для 4 человек. Говорю на русском, английском, немецком языках. Добро пожаловать в Румынию!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Марина
5 ноя 2025
Чтобы навсегда влюбиться в Бухарест,чтобы увидеть самое красивое и лучшее необходимо обращаться только к Андрею,который очень профессионален,совершенно уникально рассчитывает во сколько и как,уникально экономит время в очередях -уделяя все отыгранное время экскурсии-совершенно талантливый,подготовленный по любой теме и по всем вопросам-Андрей Гид от Бога!!! Благодарю и очень довольна всеми экскурсиями.
Алексей
24 мая 2025
Спасибо за интересные места, информативную программу.
