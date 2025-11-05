Мои заказы

По следам Дракулы - из Бухареста в монастырь Комана

Уникальная возможность погрузиться в историю Влада Цепеша и посетить живописные места Румынии. Откройте для себя загадки прошлого и насладитесь природой
Эта экскурсия предлагает погружение в далёкие времена и мистические истории Валахии. Участники посетят монастырь Комана, возведённый Владом Цепешем, и узнают легенды о Дракуле. По пути экскурсанты увидят дом цыганского барона и познакомятся с традициями этой народности.

Путешествие завершится в природном парке Комана, где можно насладиться красивыми пейзажами и отдохнуть на свежем воздухе
5 причин купить эту экскурсию

  • 🧛‍♂️ Узнать легенды о Дракуле
  • 🏰 Посетить исторический монастырь
  • 🌿 Насладиться природой парка Комана
  • 🏡 Увидеть дом цыганского барона
  • 🍅 Купить фермерские продукты на рынке
Что можно увидеть

  • Монастырь Комана
  • Дом цыганского барона
  • Природный парк Комана
  • Село Комана

Описание экскурсии

Монастырь Комана 1461 года постройки. Он был возведён Владом Цепешем в исторической области Валахия. По одной из версий настоящая могила Дракулы находится именно здесь.

Дом цыганского барона. Мы осмотрим здание снаружи. Я расскажу, по каким признакам можно отличить цыган и как понять, сколько человек живёт в одном доме.

Природный парк Комана. Любимое место отдыха жителей Бухареста расположилось в дельте реки Няжлов. Здесь можно развлечься на разных аттракционах, пообедать в ресторане и просто отдохнуть среди красочных пейзажей.

Село Комана. Вы увидите настоящую жизнь простых румын и сможете купить на местном рынке фермерские овощи.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz E-Class. Детского кресла нет
  • Дорога до первой локации займёт 1 час 30 минут
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 12 лет

Дополнительно по желанию в парке оплачиваются:

  • каякинг/гребля на каноэ — 45 лей за час
  • прокат вёсельной лодки на 5 мест — 45 лей за час
  • поездка на троллее над озером — 15 лей за чел.
  • поездка на «Восточном экспрессе» — 18 лей за чел. от 6 лет, 9 лей за чел. до 6 лет
  • прокат велосипедов — 20 лей за час
  • обед в ресторане

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Str Vodă Nr 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Бухаресте
Провёл экскурсии для 431 туриста
Здравствуйте! Mеня зовут Aндрей. Я работаю гидом с 2010 года. Провожу индивидуальные экскурсии на машине максимум для 4 человек. Говорю на русском, английском, немецком языках. Добро пожаловать в Румынию!
Отзывы и рейтинг

Марина
Марина
5 ноя 2025
Чтобы навсегда влюбиться в Бухарест,чтобы увидеть самое красивое и лучшее необходимо обращаться только к Андрею,который очень профессионален,совершенно уникально рассчитывает во сколько и как,уникально экономит время в очередях -уделяя все отыгранное время экскурсии-совершенно талантливый,подготовленный по любой теме и по всем вопросам-Андрей Гид от Бога!!! Благодарю и очень довольна всеми экскурсиями.
Алексей
Алексей
24 мая 2025
Спасибо за интересные места, информативную программу.

