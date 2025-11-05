Эта экскурсия предлагает погружение в далёкие времена и мистические истории Валахии. Участники посетят монастырь Комана, возведённый Владом Цепешем, и узнают легенды о Дракуле. По пути экскурсанты увидят дом цыганского барона и познакомятся с традициями этой народности. Путешествие завершится в природном парке Комана, где можно насладиться красивыми пейзажами и отдохнуть на свежем воздухе

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Монастырь Комана 1461 года постройки. Он был возведён Владом Цепешем в исторической области Валахия. По одной из версий настоящая могила Дракулы находится именно здесь.

Дом цыганского барона. Мы осмотрим здание снаружи. Я расскажу, по каким признакам можно отличить цыган и как понять, сколько человек живёт в одном доме.

Природный парк Комана. Любимое место отдыха жителей Бухареста расположилось в дельте реки Няжлов. Здесь можно развлечься на разных аттракционах, пообедать в ресторане и просто отдохнуть среди красочных пейзажей.

Село Комана. Вы увидите настоящую жизнь простых румын и сможете купить на местном рынке фермерские овощи.

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz E-Class. Детского кресла нет

Дорога до первой локации займёт 1 час 30 минут

Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 12 лет

Дополнительно по желанию в парке оплачиваются: