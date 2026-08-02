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Обзорная экскурсия по Эр-Рияду
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Познакомиться с историей, культурой и технологиями будущего в одном из самых закрытых государств
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Ответы на вопросы от путешественников по Эр-Рияду в категории «История и архитектура»
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