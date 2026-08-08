Из Эр-Рияда - в Дирию и к скальным обрывам Край света
Понять, как зародилась Саудовская Аравия, и увидеть впечатляющий природный пейзаж
Как возникло первое Саудовское государство? Почему именно Дирия стала его столицей? Как здесь появился Край света? Ответы ждут вас в атмосферных районах старого города и на грандиозных скалах, где бескрайняя пустыня открывается во всей красе. Мы поговорим о культуре, традициях, быте и многом другом.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Эр-Рияда
10:00–12:15 — исторический комплекс «Ат-Тураиф»
Мы начнём с Дирии — столицы первого Саудовского государства, где сохранились традиционные глинобитные дворцы и крепости 18 века. Вы узнаете о возникновении страны и жизни правителей.
12:20–13:10 — прогулка по Аль-Буджаири (Bujairi Terrace) Рестораны, кафе и смотровые площадки с видами на древний город. Короткая остановка, чтобы отдохнуть, выпить кофе и пофотографироваться.
13:10–14:00 — обед (по желанию)
14:00–16:20 — переезд к одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей Саудовской Аравии
16:20–17:20 — Край света (Edge of the World) Гигантские скальные обрывы — одно из самых живописных мест центральной Аравии и идеальная точка для панорамных фотографий.
20:00 — возвращение в отель
Тайминг экскурсии примерный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации, погоды и темпа группы.
Организационные детали
Едем на Toyota Fortuner или автомобиле схожего класса с кондиционером. Маршрут включает небольшие прогулки по археологическим зонам и смотровым площадкам
Дополнительно оплачивается обед — ~ $10–15 за чел.
Дресс‑код: одежда, закрывающая плечи и колени
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Эр-Рияде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Путешествие по Саудовской Аравии становится по-настоящему интересным, когда вас сопровождает опытный гид. Каждый из нашей команды постоянно находится в стране, глубоко погружён в её историю и современную жизнь, а также читать дальшеуменьшить
регулярно исследует новые места.
Мы покажем вам самые впечатляющие локации — от Рияда, Джидды и Медины до региона Аль-Ула — помогая открыть как древнее наследие, так и культуру современного Аравийского полуострова. Для нас важно создавать комфортную атмосферу и всегда адаптировать маршрут под интересы путешественников.
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