Как возникло первое Саудовское государство? Почему именно Дирия стала его столицей? Как здесь появился Край света? Ответы ждут вас в атмосферных районах старого города и на грандиозных скалах, где бескрайняя пустыня открывается во всей красе. Мы поговорим о культуре, традициях, быте и многом другом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $550 за экскурсию

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Эр-Рияда

10:00–12:15 — исторический комплекс «Ат-Тураиф»

Мы начнём с Дирии — столицы первого Саудовского государства, где сохранились традиционные глинобитные дворцы и крепости 18 века. Вы узнаете о возникновении страны и жизни правителей.

12:20–13:10 — прогулка по Аль-Буджаири (Bujairi Terrace)

Рестораны, кафе и смотровые площадки с видами на древний город. Короткая остановка, чтобы отдохнуть, выпить кофе и пофотографироваться.

13:10–14:00 — обед (по желанию)

14:00–16:20 — переезд к одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей Саудовской Аравии

16:20–17:20 — Край света (Edge of the World)

Гигантские скальные обрывы — одно из самых живописных мест центральной Аравии и идеальная точка для панорамных фотографий.

20:00 — возвращение в отель

Тайминг экскурсии примерный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации, погоды и темпа группы.

Организационные детали