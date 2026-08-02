Индивидуальная
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Обзорная экскурсия по Эр-Рияду
Посетить старинный район Ад-Диръия, рассмотреть крепость Масмак, заглянуть на базар и многое другое
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Завтра в 11:00
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Топовые места Эр-Рияда: от глинобитной крепости до небоскрёбов
Познакомиться с историей и особенностями жизни одного из крупнейших мегаполисов Ближнего Востока
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Из Эр-Рияда - в Дирию и к скальным обрывам Край света
Понять, как зародилась Саудовская Аравия, и увидеть впечатляющий природный пейзаж
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Ответы на вопросы от путешественников по Эр-Рияду в категории «На весь день»
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