Если Вы ограничены во времени, наш русскоговорящий гид проведет Вам краткий экскурс по главным достопримечательностям города, таким как Белградская крепость, храм Святого Саввы, площадь Республики и другим.

Белградская крепость расположена в живописном месте впадения реки Сава в Дунай. Стратегически важное местоположение определило судьбу цитадели. Словно слияние двух водных потоков, здесь сходились экономические, политические и культурные пути Востока и Запада. За укрепление сотни раз велись ожесточенные бои, десятки раз стены его были разрушены частично или полностью. В наши дни мирно и спокойно, ведь сейчас это один из самых значимых для Белграда исторических памятников. Построена Белградская крепость была 2 тысячелетия назад из белого камня, откуда и пошло название города. Высокие крепостные стены соседствуют с большим уютным парком Калемегдан. Слово это с турецкого языка переводится как «поле битвы».

В Белграде белый цвет является неофициальным символом города. На холме Врачар в центре сербской столицы ⭐️ возвышается величественный храм Святого Саввы Сербского, построенный из белого мрамора. По христианским канонам святилище не является собором, но благодаря внушительным размерам за храмом в народе закрепилось именно такое название. Это одно из самых больших православных зданий в мире.

Площадь Республики была образована после сноса Стамбульских ворот в 1866 году. Ворота были построены австрийцами в начале 18-го века между памятником князю Михаилу и Национальным театром. Это были самые большие и самые красивые 🤩 ворота в то время, когда город 🏙️ был окружен рвом. Через эти ворота проходил путь в Константинополь (Стамбул).

В настоящее время площадь – это излюбленное место всех отдыхающих жителей Белграда, а также туристов. Особенно любопытно взглянуть на эту площадь вечером, когда все аллеи освещены фонарями, а стены шедевров архитектуры освещены загадочным светом.

Те, кто любит оперу и драматические постановки, а также те, кто ценит красивую архитектуру, могут посетить Национальный театр. Здание было построено в 1922-м году (план разработал архитектор Иосип Букавац). Там вы можете увидеть постановки по Чехову, Достоевскому и Уальду. Фирменное блюдо театра – «Лебединое озеро».

Ценители искусства могут посетить Национальный музей 🖼, в котором находится едва ли не самая большая коллекция полотен художников-импрессионистов в мире.

Около музея возведен бронзовый, позеленевший от времени, памятник, который был создан в 1882-м году. На постаменте можно увидеть названия тех городов, которые были освобождены от турецких войск во время правления князя Михаила Обреновича. У данного памятника жители Белграда обычно назначают встречи.