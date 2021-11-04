Легкая и насыщенная прогулка по волшебному «городу в городе», спрятанному в Белграде

Мы будем неспешно бродить по мощеным улочкам, любоваться увитыми виноградниками домами с черепичными крышами и кормить лебедей на Дунае.

Заглядывать во дворики и раскрывать местные легенды, тайны и забавные истории.

Но пусть эта пасторальная картинка вас не обманывает.

Есть у Земуна и темная сторона, не раз менявшая судьбу всей Европы.

Но ведь нас с вами этим не испугать?
Сказки Старого Земуна
Сказки Старого Земуна
Сказки Старого Земуна
Сказки Старого Земуна
Сказки Старого Земуна
Сказки Старого Земуна
Сказки Старого Земуна
Сказки Старого Земуна
Сказки Старого Земуна

Что вас ожидает

Чарующий Земун

Мы пройдем по самым живописным улицам Земуна, оценим роскошный вид с башни Гардош, посетим несколько соборов разных конфессий и лучший в Белграде фермерский рынок. Найдем старейший дом города и остатки крепостных укреплений, поговорим о жителях роскошных австро-венгерских особняков и рыночных торговцах. По пути нам встретятся необычные памятники и указатели, ласточкины гнезда на расстоянии вытянутой руки и множество симпатичных деталей. По желанию вы также продегустируете ракию и местные гастрономические специалитеты.

Занимательные истории

Мы расскажем много интересных фактов о Земуне. Вы узнаете, какое отношение к этому маленькому сказочному району имеют древнеримские каструмы, Крестовые походы, революция в России, сионизм и масонство. А еще: как в войну остаться сытым и пьяным, чем опасно строительство туалетов, зачем нужно говорить шиворот-навыворот и как Европа спаслась от чумы.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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