Что вас ожидает

Чарующий Земун

Мы пройдем по самым живописным улицам Земуна, оценим роскошный вид с башни Гардош, посетим несколько соборов разных конфессий и лучший в Белграде фермерский рынок. Найдем старейший дом города и остатки крепостных укреплений, поговорим о жителях роскошных австро-венгерских особняков и рыночных торговцах. По пути нам встретятся необычные памятники и указатели, ласточкины гнезда на расстоянии вытянутой руки и множество симпатичных деталей. По желанию вы также продегустируете ракию и местные гастрономические специалитеты.

Занимательные истории

Мы расскажем много интересных фактов о Земуне. Вы узнаете, какое отношение к этому маленькому сказочному району имеют древнеримские каструмы, Крестовые походы, революция в России, сионизм и масонство. А еще: как в войну остаться сытым и пьяным, чем опасно строительство туалетов, зачем нужно говорить шиворот-навыворот и как Европа спаслась от чумы.

Организационные детали