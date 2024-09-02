Экскурсии из аэропорта Белграда

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Белграде на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Проездом в Белграде
На машине
40 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная прогулка по Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
1 окт в 08:00
3 окт в 08:00
257 за всё до 4 чел.
Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
На машине
5 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
5 окт в 09:00
6 окт в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Транзитная экскурсия по Белграду (аэропорт-Белград-аэропорт)
На микроавтобусе
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Транзитная экскурсия по Белграду (аэропорт-Белград-аэропорт)
Начало: Аэропорт (или по договоренности)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 13:00
20 сен в 09:00
325 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2024
    Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
    Отличный способ скоротать время между перелетами. Гид Милица забрала нас в аэропорту, покатала и поводила по городу, при этом маршрут
    читать дальше

    был довольно полным, показала интересные места и рассказала любопытные факты. Программа полностью соответствовала нашим ожиданиям и даже превзошла их! Спасибо Милице за экскурсию и Добриле за организацию!

  • Н
    Надежда
    18 августа 2024
    Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
    27 июля 2024г. Была 9-часовая дневная пересадка в Белграде, воспользовались возможностью посмотреть город. В этом мне помогла Микица. Встретила в
    читать дальше

    аэропорту, провела обзорную экскурсию по Белграду и привезла обратно в аэропорт. Прогулка получилась не только познавательный, но и комфортной. Микица очень приятная в общении, душевная, контактная госпожа. По ходу её экскурсии я могла задавать вопросы и её это не напрягало. Если экскурсовод 6 часов тараторит можно заснуть и информация не воспринимается должным образом. Микица идеальный вариант для транзитных путешественников. Однозначно рекомендую. Спасибо, Микица! Спасибо Трипстер!

  • Н
    Надежда
    12 июля 2024
    Проездом в Белграде
    Прекрасный, очень интересный рассказчик. Доброжелательный, немного ироничный. Экскурсия не перегружена, но при этом, крайне содержательна. Однозначно рекомендую всем, кто проездом в Белграде - почувствуете себя местным жителем к концу путешествия)))
  • А
    Анна
    9 июля 2024
    Проездом в Белграде
    Огромное спасибо за экскурсию. Ни минуты не пожалели о своем выборе. Дмитрий прекрасный экскурсовод, профессионал, ориентирован на запросы клиента. Все организовано на высшем уровне. Наша благодарность и пожелания всего наилучшего.
  • И
    Ирина
    8 июня 2024
    Проездом в Белграде
    Благодаря гиду Дмитрию удалось познакомиться с Белградом за очень короткий срок и оставить самые приятные впечатления о городе и о
    читать дальше

    стране в целом. Гид очень знающий и высоко профессиональный, приятный в общении. Он продуманно составил программу с учётом конкретных обстоятельств клиента. Если доведётся быть в Белграде советую обращаться к нему. Не пожалеете!

  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
    Какое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, так была несколько часов в
    читать дальше

    Белграде и было очень удобно, что забрали и вернули) обратно в аэропорт. Была в Белграде в 2007 году. И мне было интересно, как изменился город за эти 17! лет. Лиляна так сильно любит свой город и прислушалась к моему пожеланию - сравнить город 2007 и 2024 годов, что наше путешествие во времени пролетело быстро, но очень насыщенно. Мы погуляли по Земуну, зашли на рынок, где я поела первый раз клубники в этом году, конечно Лиляна рассказала историю и показала исторические объекты. Потом поехали в Белград, всю дорогу Лиляна рассказывала истории, новости, факты и это было очень увлекательно. Конечно мы прогулялись по центру Белграда, перекусили на улице Скадарлия (Лиляна порекомендовала из сербской кухни то, что я еще не пробовала: удивительным образом фаршированный перец и чернослив в беконе), посмотрели на новый район города с Калемегдан и зашли с собор св. Саввы. Лиляна- очень интересный рассказчик, вежливый и аккуратный водитель, она учла мои пожелания. Однозначно рекомендую эту экскурсию!

    Какое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, так

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Проездом в Белграде
  2. Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
  3. Транзитная экскурсия по Белграду (аэропорт-Белград-аэропорт)
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Храм Архангела Михаила
  7. Площадь Республики
  8. Гостиница Москва
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в сентябре 2024
Сейчас в Белграде в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 325. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Из аэропорта», 46 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам