3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная прогулка по Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
1 окт в 08:00
3 окт в 08:00
€257 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
5 окт в 09:00
6 окт в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Транзитная экскурсия по Белграду (аэропорт-Белград-аэропорт)
Начало: Аэропорт (или по договоренности)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 13:00
20 сен в 09:00
€325 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 сентября 2024Отличный способ скоротать время между перелетами. Гид Милица забрала нас в аэропорту, покатала и поводила по городу, при этом маршрут
- ННадежда18 августа 202427 июля 2024г. Была 9-часовая дневная пересадка в Белграде, воспользовались возможностью посмотреть город. В этом мне помогла Микица. Встретила в
- ННадежда12 июля 2024Прекрасный, очень интересный рассказчик. Доброжелательный, немного ироничный. Экскурсия не перегружена, но при этом, крайне содержательна. Однозначно рекомендую всем, кто проездом в Белграде - почувствуете себя местным жителем к концу путешествия)))
- ААнна9 июля 2024Огромное спасибо за экскурсию. Ни минуты не пожалели о своем выборе. Дмитрий прекрасный экскурсовод, профессионал, ориентирован на запросы клиента. Все организовано на высшем уровне. Наша благодарность и пожелания всего наилучшего.
- ИИрина8 июня 2024Благодаря гиду Дмитрию удалось познакомиться с Белградом за очень короткий срок и оставить самые приятные впечатления о городе и о
- ЮЮлия21 мая 2024Какое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, так была несколько часов в
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в сентябре 2024
Сейчас в Белграде в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 325. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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