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Белграде и было очень удобно, что забрали и вернули) обратно в аэропорт. Была в Белграде в 2007 году. И мне было интересно, как изменился город за эти 17! лет. Лиляна так сильно любит свой город и прислушалась к моему пожеланию - сравнить город 2007 и 2024 годов, что наше путешествие во времени пролетело быстро, но очень насыщенно. Мы погуляли по Земуну, зашли на рынок, где я поела первый раз клубники в этом году, конечно Лиляна рассказала историю и показала исторические объекты. Потом поехали в Белград, всю дорогу Лиляна рассказывала истории, новости, факты и это было очень увлекательно. Конечно мы прогулялись по центру Белграда, перекусили на улице Скадарлия (Лиляна порекомендовала из сербской кухни то, что я еще не пробовала: удивительным образом фаршированный перец и чернослив в беконе), посмотрели на новый район города с Калемегдан и зашли с собор св. Саввы. Лиляна- очень интересный рассказчик, вежливый и аккуратный водитель, она учла мои пожелания. Однозначно рекомендую эту экскурсию!