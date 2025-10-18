Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

На этой экскурсии мы много и вкусно едим.



Но и по количеству новых знаний эта легкая и веселая прогулка вполне может заменить собой даже и университетскую лекцию.



Мы поговорим с вами о бурной балканской истории и сегодняшних днях Сербии, о культуре и традициях этой очень любимой нами страны. Но не только!