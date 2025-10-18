На этой экскурсии мы много и вкусно едим.
Но и по количеству новых знаний эта легкая и веселая прогулка вполне может заменить собой даже и университетскую лекцию.
Мы поговорим с вами о бурной балканской истории и сегодняшних днях Сербии, о культуре и традициях этой очень любимой нами страны. Но не только!
Но и по количеству новых знаний эта легкая и веселая прогулка вполне может заменить собой даже и университетскую лекцию.
Мы поговорим с вами о бурной балканской истории и сегодняшних днях Сербии, о культуре и традициях этой очень любимой нами страны. Но не только!
Описание экскурсииНе существует, пожалуй, более увлекательного, быстрого, веселого и честного способа познакомиться с новой страной, чем ее национальная кухня. И особенно это касается Сербии. Есть в местной застольной традиции что-то раблезианское: едят здесь много, вкусно, пьют изобильно – и все это весело и с огромным удовольствием. Но национальная кухня - это не просто еда. Скрыта в ней вся история страны: ее радостные и трагические моменты, победы и испытания. На кухне Сербии отразились многовековые войны, оккупация, миграции и влияние других народов. В ней проявляются старинные обычаи, традиции и культурные особенности. Поэтому на нашей прогулке мы будем не только дегустировать, но и обсуждать увлекательную историю Балканского полуострова. На этой гастрономической экскурсии мы постараемся перепробовать все самое вкусное и интересное, что предлагает Сербия:
- Жареные на гриле колбаски чевапи или плескавицу • Вяленое мясо пршут • Необычную пиццу “Буцко” с салатами • Слоеный пирог бурек или другую традиционную выпечку по вашему вкусу, • Кнедли с неожиданной, но очень вкусной начинкой • Пудинг “сютлие” • Нежнейшие традиционные десерты трилече, кремпиту или шампиту • Легендарные десерты отеля Москва “Москва-шнит” или “Аврора” • Тающее во рту печенье ванилице. И конечно, мы не забудем про разнообразные напитки - от домачи кафа и до ароматной ракии. Разберемся, почему виноделие в Сербии переживает настоящий бум. И непременно попробуем нематериальное наследие Юнеско - легендарную “шливовицу”. Голодными вы с этой экскурсии точно не уйдете! Мы раскроем тайны ритуальной сербской еды:.
- Узнаем, что каждая хозяйка готовит на Славу - главный семейный праздник, что местные жители едят на Рождество и на Пасху. Как используют на этих праздниках мед, вино и пшеницу. Подсказка: в пищу их не употребляют;
- Поговорим о миксе из турецких и австрийских гастрономических традиций.
- Вы узнаете, почему кухня Сербии состоит из такой крутой смеси и, конечно, попробуете самые яркие блюда, вдохновленные “востоком” и “западом”;
- Узнаем, сколько раз в день и чем именно сербы завтракают, а заодно научимся поднимать себе настроение с самого утра с помощью традиционного “доручка”;
- Научимся различать трех всадников сербского гастрономического апокалипсиса - плескавицу, чевапи и уштипцы;
- Обсудим, почему ракия — это больше, чем просто напиток, и поговорим о символическом значении разных блюд. И расскажем еще много увлекательных вещей. Это будет прекрасный день, наполненный красотой, вкусной едой и увлекательными историями. Мы уверены, что он надолго останется в вашей памяти. Ждем вас на нашей гастрономической экскурсии! Важная информация: Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени. Это индивидуальная экскурсия, поэтому рассказывать на ней мы будем прежде всего о том, что интересно именно вам, какой бы области это ни касалось. Будет вкусно и интересно! Приезжайте!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы погрузитесь в сербскую культуру вместе с местным гидом
- Мы построили маршрут нашей гастрономической экскурсии так, чтобы вы не только смогли перепробовать все самое вкусное, но и увидеть самую красивую и интересную часть города
- Мы увидим:
- Один из старейших и лучших рынков Белграда - рынок Байлони
- Сохранивший атмосферу старого города богемный квартал Скадарлия, полный таверн, уличной музыки и стрит-арта
- Парламент Сербии
- Старый дворец, бывшую резиденцию королевской семьи
- Пионерский, бывший дворцовый, парк с вековыми деревьями
- Старейшую кондитерскую Белграда
- Исторический отель «Москва», в котором останавливались Альберт Эйнштейн, Альфред Хичкок, Мартин Скорсезе, Ричард Никсон, Альбер Камю и многие другие
- Улицу Князя Михаила, самую красивую улицу города с множеством выдающихся памятников истории и архитектуры
- И многое-многое другое
Что включено
- Услуги гида
- 12 дегустаций (вкл. 3 напитка) входит в стоимость
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени
- Это индивидуальная экскурсия, поэтому рассказывать на ней мы будем прежде всего о том, что интересно именно вам, какой бы области это ни касалось. Будет вкусно и интересно! Приезжайте
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
18 окт 2025
И
Инесса
6 авг 2025
Огромное спасибо нашему гиду Юлии! Отличная экскурсия по Белграду с дегустацией интересных блюд:) Все прошло очень душевно, с полным погружением в атмосферу города! Очень рекомендуем!
Входит в следующие категории Белграда
Похожие экскурсии из Белграда
Мини-группа
до 6 чел.
Братья навеки: о Сербии и России в центре Белграда
Прогуляться по историческому центру и найти следы многовековой дружбы сербов и русских
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в понедельник, субботу и воскресенье в 14:00
22 ноя в 14:00
23 ноя в 14:00
€37 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная прогулка по Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
€257 за всё до 4 чел.