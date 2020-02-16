13 отзывов оставили туристы

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Красивейшие места Белграда

Автомобильная экскурсия по самым интересными достопримечательностям столицы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча гостиница
  • Заказать экскурсию

120 за экскурсию

У этой экскурсии13 отзывов
4.92
Добрила
Задать вопросОбычно отвечает за 50 мин.
Добрила – Гид в Белграде
Каждый район Белграда может похвастаться прекрасными памятниками истории 📖, архитектуры и религии.

Приглашаю вас за один день ознакомиться с интереснейшими достопримечательностями 🏛️ столицы и их историей 📖.
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда

Программа

  • Район “Новый Белград”: торговый центр “Устье”, парк ”Дружбы“, здание бывшего совета Федерации, Дворец спорта “Комбанк Арена”, западные ворота города;
  • Район “Земун”: “Башня Тысячелетия” на холме “Гардош”, набережная Дуная, центральные улицы с одноэтажными домиками в австро-венгерском стиле;
  • Новый “мост на Аде”;
  • Парк “Топчидер” с дворцом князя Милоша Обреновича;
  • Проездом через самый престижный жилой район “Дедине”;
  • Храм Св. Саввы, самый большой православный храм в мире;
  • Парк “Ташмайдан”, Русская церковь Св. Троицы и Собор Св. Марка;
  • Здание Национального Парламента;
  • Пионерский парк и здания Старого и Нового Дворцов;
  • Площадь “Теразие” и здание гостиницы “Москва”;
  • “Калемегдан” — древняя крепость, стены и архитектурные памятники которой принадлежат разным историческим эпохам;
  • Собор Св. Михаила, дом Патриархии, Дворец княгини Любицы Обренович, трактир «?» (“Вопросительный знак”);
  • Центральная пешеходная улица Князя Михаила.
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала гостиница.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Добрила
Добрила
Меня зовут Добрила. Я очень люблю свою Сербию и свой БЕЛЫЙ город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну, и всегда возвращаются вновь испытать то, что они, возможно, упустили богатую историю маленького, но отважного народа, нетронутую природу, что трудно найти в современном цивилизационном буме, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусную и разнообразную еду. Все это Вы почувствуете через многочисленные, мною обдуманные экскурсии, которые запоминаются и о которых долго рассказывается. Я гедонист, особенно по гастрономии. Люблю вкусную и красивую еду. У нас про вкусно приготовленную пищу говорят: «На шести языках говорит и на седьмом заикается»! Убедитесь, что язык сербской еды легко воспринимается и надолго остается в памяти.
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13 отзывов оставили туристы

16 февраля 2020
Спасибо огромное Лиляне за прекрасный рассказ об истории Сербии и чудесную экскурсию по Белграду. Лиляна очень хорошо знает историю своей страны, очень интересно рассказывает и показывает лучшие места города. Она чутко улавливает, что нужно конкретным людям и даёт возможность задержаться там, где им надо. Отдельно хочется сказать огромное спасибо за помощь в поисках человека, который 10 лет назад прекрасно встретил наших друзей, но контакты с которым не сохранились.
14 февраля 2020
В канун Нового 2020 года мы отправились на экскурсию "Красивейшие места Белграда". Мы были просто очарованы городом. Если вы располагаете временем и хотите действительно увидеть все знаковые места Белграда, то эта экскурсия как раз то, что нужно. Огромное спасибо нашему гиду Лиляне за отлично проведённый день. Лиляне удалось передать нам свою любовь к Белграду. Знакомство мы начали с Земуна, поднялись на холм Гардош, побывали на могиле товарища Тито, увидели собор Св. Саввы, прошлись улицей Князя Михаила. 5 часов пролетели незаметно. Спасибо Лиляна и спасибо Белград за гостеприимство!!!
14 января 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия! Большое спасибо гиду Добриле Джокович. Она настоящий знаток своего дела - профессиональный гид и патриот Сербии. Очень приятная и эрудированная женщина. Экскурсия была автомобильная продолжительностью 5 часов. Добрила возила нас по Белграду и рассказывала об истории, архитектуре, культуре, религии. В самых интересных точках мы выходили из машины и осматривали достопримечательности города под подробный рассказ Добрилы. Не буду перечислять все эти замечательные места, они хорошо и подробно изложены в описании экскурсии. Хочется лишь посоветовать путешественникам, желающим в короткий срок получить много полезной информации и массу незабываемых впечатлений, воспользоваться услугами гида Добрилы.
19 ноября 2019
Так как Добрила неожиданно заболела, экскурсию вела ее коллега Любляна. Она изумительный знаток всех исторических и культурных тонкостей Сербии. Было очень-очень интересно и познавательно! Мы с супругой даже на любой наш вопрос получали исчерпывающие ответы. Любляна также сделала нам большой подарок, помогла купить нам в самом начале экскурсии билеты в народный театр на Чехова, за что огромное спасибо - было замечательно:) из всех экскурсий, которые мы брали, эта получилась наиболее насыщенной. Мы с супругой очень благодарны за знакомство с Белградом, который теперь доя нас стал роднее:)))
14 октября 2019
Была отличная экскурсия. Нам даже предоставили на выбор 2 варианта. Очень вдохновляюще, Добрила великолепный гид, с отличным подходом. В Белграде у нас был очень длинный connection (12 hr) по дороге обратно домой и с нами были две не молодые мамы. Всем понравилось, все вернулись в полном восторге. Пешеходный маршрут, винный погреб с классными винами и медом, радушие. Очень вдохновляющее окончание поездки. Спасибо огромное Добриле. И огромный привет из Тель Авива.
6 августа 2019
Если охарактеризовать сегодняшнюю экскурсию всего одним прилагательным, то я бы сказала, что она "искренняя". Наверное, это самое главное качество. Хорошо составлен маршрут, информации много, но она изложена доступным для восприятия языком и это не лекция с обилием дат и фамилий, а в большей степени диалог со слушателями. Кому подойдет такая экскурсия? Тому, кто действительно хочет узнать историю Белграда, узнать не из интернета, а из уст человека, который очень любит свой родной город.
14 июня 2019
Очень понравилась экскурсия с Добрилой. Она настоящий специалист в своём деле! Спасибо!
28 февраля 2019
Потрясающий город и только великолепной Добриле мы увидели самые прекрасные места города! Белград с потрясающей историей, красивейшие места, прекрасная кухня и доброжелательные люди. Рекомендую всем!!!
8 октября 2018
Благоларя гиду Браниславу Поповичу, получила массу приятных впечатлений от знакомства с Белградом. Очень благодарна за экскурсию
2 августа 2018
Все очень понравилось. Дробила очень хорошо знает русский язык, небольшой акцент совсем не мешает. Но пообщаться с местным жителем, настолько гостеприимным и знающим историю своей страны и прилегающих стран, это дорогого стоит. Настолько была интересная экскурсия и народ, что хочется вернуться еще не один раз. Я влюбилась в Сербию. Людмила.
Ещё 3 отзыва

Добрила проводит ещё 7 экскурсий

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