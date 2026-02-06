13 отзывов оставили туристы

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А Александр Замечательные впечатления остались от индивидуальной экскурсии по Белграду которую провела гид Добрила. Прекрасная подача материала, знание языка,исчерпывающая информация по всем вопросам, очень приятная в общении... Мы остались в большом восторге. Будем рекомендовать друзьям) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Екатерина читать дальше уменьшить 6 лет, сын 14 и 2 взрослых). И современный Дубай в Белграде увидели и классику Собор Святого Саввы (любимый Святой всех сербов). Собор обязателен к посещению - красота, которая кажется нерукотворной. Прообразом послужил Собор Святой Софии. Малышке тоже удалось получить впечатления, кормив лебедей на Дунае. Спасибо за наше семейное путешествие. Спасибо большое Лиляне за экскурсию (Добряна не смогла была замена) За 5 часов удалось увидеть максимум в Белграде. Все самые красивые места. Ногами мы бы конечно столько не прошли (дочка +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Юлия шикарный гид и отличная запоминающаяся экскурсия по белграду. Добрила рассказала много интересного о столице и в целом про Сербию, помогла с заказом трансфера на термальные источники. Очень довольны! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгений читать дальше уменьшить больше. Большое спасибо за знакомство с Сербией, терпение (пока мы фотографировали всё что только можно, пили кофе и задавали может быть слишком много вопросов) и помощь в непонятных для нас процессах. Однозначно рекомендую! Замечательный экскурсовод! Прекрасно разбирается в истории Сербии, архитектуре, много интересных фактов и максимально понятное донесение информации. Комфортное перемещение между локациями. Посмотрели и посетили всё что было в программе и даже Добрила Ответ организатора: Спасибо огромное за отзыв, очень рады что на вас оставили такое впечатление. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга Если честно, то нет таких слов, чтобы описать восторг от знакомства с Добрилой! Чудеснейший человек, отличный экскурсовод и просто превосходная женщина!!!!! Я очень классно и познавательно провела его в Сербии!!! С первых минут найти общий язык и быть на одной волне - это дорогого стоит!!! всем всем всем рекомендую именно её! +3 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет