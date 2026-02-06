13 отзывов оставили туристы

Красивейшие места Белграда

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Познакомьтесь с красотой и историей Белграда во время индивидуальной экскурсии.

Отправляйтесь в путешествие по району "Новый Белград", где вы увидите знаменитый торговый центр "Устье" и парк "Дружбы". Затем, исследуйте "Земун" с
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его "Башней Тысячелетия" и набережной Дуная. Не пропустите новый "мост на Аде" и парк "Топчидер". Вас ждет проезд через район "Дедине", посещение Храма Св. Саввы и множество других удивительных мест.

Эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность увидеть все самые знаковые достопримечательности Белграда за один день

5
82 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные исторические памятники
  • 🏛 Величественные архитектурные сооружения
  • 🌳 Прекрасные парки и природные зоны
  • ⛪ Крупнейший православный храм
  • 🏰 Древняя крепость с богатой историей
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда
Красивейшие места Белграда

Что можно увидеть

  • Торговый центр «Устье»
  • Парк «Дружбы»
  • Здание бывшего совета Федерации
  • Дворец спорта «Комбанк Арена»
  • Западные ворота города
  • Башня Тысячелетия
  • Набережная Дуная
  • Мост на Аде
  • Парк «Топчидер»
  • Дворец князя Милоша Обреновича
  • Храм Св. Саввы
  • Парк «Ташмайдан»
  • Русская церковь Св. Троицы
  • Собор Св. Марка
  • Здание Национального Парламента
  • Пионерский парк
  • Старый и Новый Дворцы
  • Площадь «Теразие»
  • Гостиница «Москва»
  • Калемегдан
  • Собор Св. Михаила
  • Дом Патриархии
  • Дворец княгини Любицы Обренович
  • Трактир «?»
  • Улица Князя Михаила

Описание экскурсии

Программа

  • Район «Новый Белград»: торговый центр «Устье», парк «Дружбы», здание бывшего совета Федерации, Дворец спорта «Комбанк Арена», западные ворота города;
  • Район «Земун»: «Башня Тысячелетия» на холме «Гардош», набережная Дуная, центральные улицы с одноэтажными домиками в австро-венгерском стиле;
  • Новый «мост на Аде»;
  • Парк «Топчидер» с дворцом князя Милоша Обреновича;
  • Проездом через самый престижный жилой район «Дедине»;
  • Храм Св. Саввы, самый большой православный храм в мире;
  • Парк «Ташмайдан», Русская церковь Св. Троицы и Собор Св. Марка;
  • Здание Национального Парламента;
  • Пионерский парк и здания Старого и Нового Дворцов;
  • Площадь «Теразие» и здание гостиницы «Москва»;
  • «Калемегдан» — древняя крепость, стены и архитектурные памятники которой принадлежат разным историческим эпохам;
  • Собор Св. Михаила, дом Патриархии, Дворец княгини Любицы Обренович, трактир «?» («Вопросительный знак»);
  • Центральная пешеходная улица Князя Михаила.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Добрила
Добрила — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 2501 туриста
Я очень люблю свою Сербию и свой белый город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну. Богатая история маленького, но отважного народа, нетронутая природа, которую трудно найти
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в современном цивилизационном буме, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусная и разнообразная еда — всё это вы почувствуете на наших экскурсиях, которые запоминаются надолго. Я гедонист, особенно по гастрономии. Люблю вкусную и красивую еду. У нас про вкусно приготовленную пищу говорят: «На шести языках говорит и на седьмом заикается!» Убедитесь, что язык сербской еды легко воспринимается и надолго остаётся в памяти.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
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3
2
1
А
Дата посещения: 5 фев 2026
Замечательные впечатления остались от индивидуальной экскурсии по Белграду которую провела гид Добрила. Прекрасная подача материала, знание языка,исчерпывающая информация по всем вопросам, очень приятная в общении... Мы остались в большом восторге. Будем рекомендовать друзьям)
Замечательные впечатления остались от индивидуальной экскурсии по Белграду которую провела гид Добрила. Прекрасная подача материала, знание
Замечательные впечатления остались от индивидуальной экскурсии по Белграду которую провела гид Добрила. Прекрасная подача материала, знание
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Екатерина
Спасибо большое Лиляне за экскурсию (Добряна не смогла была замена) За 5 часов удалось увидеть максимум в Белграде. Все самые красивые места. Ногами мы бы конечно столько не прошли (дочка
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6 лет, сын 14 и 2 взрослых). И современный Дубай в Белграде увидели и классику Собор Святого Саввы (любимый Святой всех сербов). Собор обязателен к посещению - красота, которая кажется нерукотворной. Прообразом послужил Собор Святой Софии. Малышке тоже удалось получить впечатления, кормив лебедей на Дунае. Спасибо за наше семейное путешествие.

Спасибо большое Лиляне за экскурсию (Добряна не смогла была замена) За 5 часов удалось увидеть максимум
Спасибо большое Лиляне за экскурсию (Добряна не смогла была замена) За 5 часов удалось увидеть максимум
Спасибо большое Лиляне за экскурсию (Добряна не смогла была замена) За 5 часов удалось увидеть максимум
Спасибо большое Лиляне за экскурсию (Добряна не смогла была замена) За 5 часов удалось увидеть максимум
Спасибо большое Лиляне за экскурсию (Добряна не смогла была замена) За 5 часов удалось увидеть максимум
Спасибо большое Лиляне за экскурсию (Добряна не смогла была замена) За 5 часов удалось увидеть максимум
Спасибо большое Лиляне за экскурсию (Добряна не смогла была замена) За 5 часов удалось увидеть максимум
Спасибо большое Лиляне за экскурсию (Добряна не смогла была замена) За 5 часов удалось увидеть максимум+1
Спасибо большое Лиляне за экскурсию (Добряна не смогла была замена) За 5 часов удалось увидеть максимум
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Юлия
шикарный гид и отличная запоминающаяся экскурсия по белграду. Добрила рассказала много интересного о столице и в целом про Сербию, помогла с заказом трансфера на термальные источники. Очень довольны!
шикарный гид и отличная запоминающаяся экскурсия по белграду. Добрила рассказала много интересного о столице и в
шикарный гид и отличная запоминающаяся экскурсия по белграду. Добрила рассказала много интересного о столице и в
шикарный гид и отличная запоминающаяся экскурсия по белграду. Добрила рассказала много интересного о столице и в
шикарный гид и отличная запоминающаяся экскурсия по белграду. Добрила рассказала много интересного о столице и в
шикарный гид и отличная запоминающаяся экскурсия по белграду. Добрила рассказала много интересного о столице и в
шикарный гид и отличная запоминающаяся экскурсия по белграду. Добрила рассказала много интересного о столице и в
шикарный гид и отличная запоминающаяся экскурсия по белграду. Добрила рассказала много интересного о столице и в
шикарный гид и отличная запоминающаяся экскурсия по белграду. Добрила рассказала много интересного о столице и в
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Е
Замечательный экскурсовод! Прекрасно разбирается в истории Сербии, архитектуре, много интересных фактов и максимально понятное донесение информации. Комфортное перемещение между локациями. Посмотрели и посетили всё что было в программе и даже
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больше. Большое спасибо за знакомство с Сербией, терпение (пока мы фотографировали всё что только можно, пили кофе и задавали может быть слишком много вопросов) и помощь в непонятных для нас процессах. Однозначно рекомендую!

Замечательный экскурсовод! Прекрасно разбирается в истории Сербии, архитектуре, много интересных фактов и максимально понятное донесение информации.
Замечательный экскурсовод! Прекрасно разбирается в истории Сербии, архитектуре, много интересных фактов и максимально понятное донесение информации.
Замечательный экскурсовод! Прекрасно разбирается в истории Сербии, архитектуре, много интересных фактов и максимально понятное донесение информации.
Замечательный экскурсовод! Прекрасно разбирается в истории Сербии, архитектуре, много интересных фактов и максимально понятное донесение информации.
Замечательный экскурсовод! Прекрасно разбирается в истории Сербии, архитектуре, много интересных фактов и максимально понятное донесение информации.
Замечательный экскурсовод! Прекрасно разбирается в истории Сербии, архитектуре, много интересных фактов и максимально понятное донесение информации.
Добрила
Добрила
Ответ организатора:
Спасибо огромное за отзыв, очень рады что на вас оставили такое впечатление.
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Ольга
Если честно, то нет таких слов, чтобы описать восторг от знакомства с Добрилой! Чудеснейший человек, отличный экскурсовод и просто превосходная женщина!!!!! Я очень классно и познавательно провела его в Сербии!!! С первых минут найти общий язык и быть на одной волне - это дорогого стоит!!! всем всем всем рекомендую именно её!
Если честно, то нет таких слов, чтобы описать восторг от знакомства с Добрилой! Чудеснейший человек, отличный
Если честно, то нет таких слов, чтобы описать восторг от знакомства с Добрилой! Чудеснейший человек, отличный
Если честно, то нет таких слов, чтобы описать восторг от знакомства с Добрилой! Чудеснейший человек, отличный
Если честно, то нет таких слов, чтобы описать восторг от знакомства с Добрилой! Чудеснейший человек, отличный
Если честно, то нет таких слов, чтобы описать восторг от знакомства с Добрилой! Чудеснейший человек, отличный
Если честно, то нет таких слов, чтобы описать восторг от знакомства с Добрилой! Чудеснейший человек, отличный
Если честно, то нет таких слов, чтобы описать восторг от знакомства с Добрилой! Чудеснейший человек, отличный
Если честно, то нет таких слов, чтобы описать восторг от знакомства с Добрилой! Чудеснейший человек, отличный+3
Если честно, то нет таких слов, чтобы описать восторг от знакомства с Добрилой! Чудеснейший человек, отличный
Если честно, то нет таких слов, чтобы описать восторг от знакомства с Добрилой! Чудеснейший человек, отличный
Если честно, то нет таких слов, чтобы описать восторг от знакомства с Добрилой! Чудеснейший человек, отличный
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А
Организация экскурсии понравилась. Лилиан интересно и продуманно составила маршрут. Хороший рассказ с достаточным объемом информации. Но, к сожалению, свою коррективу внесла погода. Накануне выпало много снега, а в день экскурсии был очень сильный туман. Но даже несмотря на это, остались довольны экскурсией.
Организация экскурсии понравилась. Лилиан интересно и продуманно составила маршрут. Хороший рассказ с достаточным объемом информации. Но,
Организация экскурсии понравилась. Лилиан интересно и продуманно составила маршрут. Хороший рассказ с достаточным объемом информации. Но,
Организация экскурсии понравилась. Лилиан интересно и продуманно составила маршрут. Хороший рассказ с достаточным объемом информации. Но,
Организация экскурсии понравилась. Лилиан интересно и продуманно составила маршрут. Хороший рассказ с достаточным объемом информации. Но,
Организация экскурсии понравилась. Лилиан интересно и продуманно составила маршрут. Хороший рассказ с достаточным объемом информации. Но,
Организация экскурсии понравилась. Лилиан интересно и продуманно составила маршрут. Хороший рассказ с достаточным объемом информации. Но,
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