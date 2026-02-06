13 отзывов оставили туристы

Познакомьтесь с красотой и историей Белграда во время индивидуальной экскурсии.
Отправляйтесь в путешествие по району "Новый Белград", где вы увидите знаменитый торговый центр "Устье" и парк "Дружбы". Затем, исследуйте "Земун" с
Отправляйтесь в путешествие по району "Новый Белград", где вы увидите знаменитый торговый центр "Устье" и парк "Дружбы". Затем, исследуйте "Земун" с
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные исторические памятники
- 🏛 Величественные архитектурные сооружения
- 🌳 Прекрасные парки и природные зоны
- ⛪ Крупнейший православный храм
- 🏰 Древняя крепость с богатой историей
Что можно увидеть
- Торговый центр «Устье»
- Парк «Дружбы»
- Здание бывшего совета Федерации
- Дворец спорта «Комбанк Арена»
- Западные ворота города
- Башня Тысячелетия
- Набережная Дуная
- Мост на Аде
- Парк «Топчидер»
- Дворец князя Милоша Обреновича
- Храм Св. Саввы
- Парк «Ташмайдан»
- Русская церковь Св. Троицы
- Собор Св. Марка
- Здание Национального Парламента
- Пионерский парк
- Старый и Новый Дворцы
- Площадь «Теразие»
- Гостиница «Москва»
- Калемегдан
- Собор Св. Михаила
- Дом Патриархии
- Дворец княгини Любицы Обренович
- Трактир «?»
- Улица Князя Михаила
Описание экскурсии
Программа
- Район «Новый Белград»: торговый центр «Устье», парк «Дружбы», здание бывшего совета Федерации, Дворец спорта «Комбанк Арена», западные ворота города;
- Район «Земун»: «Башня Тысячелетия» на холме «Гардош», набережная Дуная, центральные улицы с одноэтажными домиками в австро-венгерском стиле;
- Новый «мост на Аде»;
- Парк «Топчидер» с дворцом князя Милоша Обреновича;
- Проездом через самый престижный жилой район «Дедине»;
- Храм Св. Саввы, самый большой православный храм в мире;
- Парк «Ташмайдан», Русская церковь Св. Троицы и Собор Св. Марка;
- Здание Национального Парламента;
- Пионерский парк и здания Старого и Нового Дворцов;
- Площадь «Теразие» и здание гостиницы «Москва»;
- «Калемегдан» — древняя крепость, стены и архитектурные памятники которой принадлежат разным историческим эпохам;
- Собор Св. Михаила, дом Патриархии, Дворец княгини Любицы Обренович, трактир «?» («Вопросительный знак»);
- Центральная пешеходная улица Князя Михаила.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Добрила — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 2501 туриста
Я очень люблю свою Сербию и свой белый город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну. Богатая история маленького, но отважного народа, нетронутая природа, которую трудно найти
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 82 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Дата посещения: 5 фев 2026
Замечательные впечатления остались от индивидуальной экскурсии по Белграду которую провела гид Добрила. Прекрасная подача материала, знание языка,исчерпывающая информация по всем вопросам, очень приятная в общении... Мы остались в большом восторге. Будем рекомендовать друзьям)
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Спасибо большое Лиляне за экскурсию (Добряна не смогла была замена) За 5 часов удалось увидеть максимум в Белграде. Все самые красивые места. Ногами мы бы конечно столько не прошли (дочка
+1
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шикарный гид и отличная запоминающаяся экскурсия по белграду. Добрила рассказала много интересного о столице и в целом про Сербию, помогла с заказом трансфера на термальные источники. Очень довольны!
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Е
Замечательный экскурсовод! Прекрасно разбирается в истории Сербии, архитектуре, много интересных фактов и максимально понятное донесение информации. Комфортное перемещение между локациями. Посмотрели и посетили всё что было в программе и даже
Добрила
Ответ организатора:
Спасибо огромное за отзыв, очень рады что на вас оставили такое впечатление.
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Если честно, то нет таких слов, чтобы описать восторг от знакомства с Добрилой! Чудеснейший человек, отличный экскурсовод и просто превосходная женщина!!!!! Я очень классно и познавательно провела его в Сербии!!! С первых минут найти общий язык и быть на одной волне - это дорогого стоит!!! всем всем всем рекомендую именно её!
+3
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А
Организация экскурсии понравилась. Лилиан интересно и продуманно составила маршрут. Хороший рассказ с достаточным объемом информации. Но, к сожалению, свою коррективу внесла погода. Накануне выпало много снега, а в день экскурсии был очень сильный туман. Но даже несмотря на это, остались довольны экскурсией.
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Входит в следующие категории Белграда
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