На обзорной экскурсии по Белграду шаг за шагом, снимая временные пласты, мы будем погружаться в многотысячную историю Белграда и узнаем, почему за эту местность бились римляне, австрийцы, турки и русские.
Вас ждет неспешная легкая прогулка по центру города, на которой мы познакомимся с тысячелетиями истории Сербии и характером местных жителей.
Описание экскурсииПестрый, яркий и не похожий ни на один город в мире, Белград ждет вас, чтобы приоткрыть свою историю в домах, колодцах и памятниках, на которые не каждый обратит внимание. Мы не будем угнетать вас кучей имен и дат — шаг за шагом, снимая временные пласты, мы будем погружаться в многотысячную историю Белграда и узнаем, почему за эту местность бились римляне, австрийцы, турки и русские. Наш гид интересно расскажет вам и о характере сербов, народе-кочевнике, и научит принципу «полако» — не торопись, все будет хорошо! За 2,5 часа неспешной прогулки с комфортными остановками мы изучим площадь Республики, крепость Калемегдан, памятник Победителю, кафедральный собор Архангела Михаила, главные площади, парки и улицы Белграда. Важная информация: Пожалуйста, возьмите с собой воду, головные уборы и используйте солнцезащитный крем.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Республики
- Крепость Калемегдан
- Памятник Победителю
- Кафедральный собор Архангела Михаила
- Главные площади, парки и улицы Белграда
Что включено
- Услуги гида
- Иллюстративные материалы
- Громкоговоритель при больших группах для удобства
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трг Републике, у памятника князю Михаилу
Завершение: Скадарлия, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Возьмите с собой воду
- Головные уборы и используйте солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Леонид
4 сен 2025
Экскурсия получилась лёгкой и очень интересной. Между локациями задавали множество вопросов о сербской истории и современной жизни — гид охотно отвечала, и удалось узнать действительно много нового.
О
Ольга
1 сен 2025
Марина замечательный гид: время пролетело незаметно, история рассказана живо и увлекательно. Остались в полном восторге, рекомендую от души.
О
Олеся
17 авг 2025
Превосходная экскурсия! Марина провела по ключевым историческим точкам и подробно объяснила особенности разных эпох. Познавательно, структурировано и очень комфортно.
Д
Дарья
11 авг 2025
Интересная экскурсия по Белграду: много фактов, историй, иллюстраций. В середине сделали перерыв на кофе, после чего продолжили маршрут по крепости и центру. Марину приятно слушать — три часа пролетели незаметно. Отличное знакомство с историей города.
Ю
Юлия
10 авг 2025
Отличная обзорная экскурсия. Марина очень ненавязчиво и понятно рассказала основу истории Сербии. За три часа увидели то, что самостоятельно вряд ли успели бы. Прогулка оставила только приятные впечатления.
В
Валентина
9 авг 2025
Спасибо за экскурсию! Группа была небольшой, всё посмотрели, успели сфотографировать и спокойно послушать рассказ. Очень уютная прогулка.
Т
Татьяна
1 авг 2025
Понравилась экскурсия: узнали много исторических фактов о Белграде и увидели главные памятники. В середине сделали перерыв на кофе. Подача лёгкая, как обзорная лекция, без перегруза датами. Спасибо Егору и Таре — провели время замечательно:)
В
Валерий
28 июл 2025
Пешеходная экскурсия по Белграду стала одним из самых ярких моментов поездки. Три часа пролетели незаметно. Егор — отличный гид с чувством юмора и глубокими знаниями, подаёт материал легко и живо, без сухого перечисления дат. Прекрасный способ познакомиться с городом.
Г
Григорий
26 июл 2025
Спасибо за экскурсию — у вас замечательная команда!
М
Мария
25 июл 2025
Экскурсия понравилась, было много интересных фактов и историй. Отличное знакомство с городом!
Н
Наталья
23 июл 2025
Узнали много нового и получили удовольствие от прогулки. Спасибо!
С
Савелий
19 июл 2025
Егор отлично рассказал о городе и маршрут продуман идеально. Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию.
Н
Наталья
17 июл 2025
Гид настоящий профессионал: отличная подача, грамотная речь и глубокие знания истории. Обязательно порекомендую знакомым.
А
Антонина
12 июл 2025
Отличная экскурсия! Лёгкая подача, приятная компания и много интересной информации.
С
Светлана
6 июл 2025
Интересно, приятно, насыщенно и совсем не утомительно.
