Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На обзорной экскурсии по Белграду шаг за шагом, снимая временные пласты, мы будем погружаться в многотысячную историю Белграда и узнаем, почему за эту местность бились римляне, австрийцы, турки и русские.



Вас ждет неспешная легкая прогулка по центру города, на которой мы познакомимся с тысячелетиями истории Сербии и характером местных жителей. 5 20 отзывов

Peshehod Ваш гид в Белграде Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 20 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2.5 часа Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком €38 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Пестрый, яркий и не похожий ни на один город в мире, Белград ждет вас, чтобы приоткрыть свою историю в домах, колодцах и памятниках, на которые не каждый обратит внимание. Мы не будем угнетать вас кучей имен и дат — шаг за шагом, снимая временные пласты, мы будем погружаться в многотысячную историю Белграда и узнаем, почему за эту местность бились римляне, австрийцы, турки и русские. Наш гид интересно расскажет вам и о характере сербов, народе-кочевнике, и научит принципу «полако» — не торопись, все будет хорошо! За 2,5 часа неспешной прогулки с комфортными остановками мы изучим площадь Республики, крепость Калемегдан, памятник Победителю, кафедральный собор Архангела Михаила, главные площади, парки и улицы Белграда. Важная информация: Пожалуйста, возьмите с собой воду, головные уборы и используйте солнцезащитный крем.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Республики

Крепость Калемегдан

Памятник Победителю

Кафедральный собор Архангела Михаила

Главные площади, парки и улицы Белграда Что включено Услуги гида

Иллюстративные материалы

Громкоговоритель при больших группах для удобства Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Трг Републике, у памятника князю Михаилу Завершение: Скадарлия, 1 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Важная информация Пожалуйста

Возьмите с собой воду

Головные уборы и используйте солнцезащитный крем Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.