Главные экскурсионные места в Белграде

Найдено 45 экскурсий в категории «Популярные места» в Белграде на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Визитные карточки Белграда за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
Сегодня в 17:00
10 июня в 16:00
129 за всё до 4 чел.
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
История и тайны Белградской крепости и Калемегдана
Индивидуальная экскурсия по Белградской крепости и Калемегдану. Погрузитесь в историю, архитектуру и легенды этого уникального места
Начало: Возле Белградского зоопарка
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
85 за всё до 6 чел.
Белград - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Белград - первое свидание: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где история и современность переплетаются в уникальном колорите старых улиц и знаковых мест
Начало: У Главпочтамта
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 78 за всё до 10 чел.
О Белграде - везде и обо всём
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
51 отзыв
О Белграде - всё, везде и сразу: уникальный тур по столице Сербии
Погрузитесь в удивительный мир Белграда с экскурсией, где история сочетается с современным искусством
Начало: У церкви Святого Марка
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
98 за всё до 6 чел.
Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
55 отзывов
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
25 за человека
О Белграде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия О Белграде с любовью: от крепости до Земуна
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от величественной крепости до живописного Земуна. Откройте для себя сердце Сербии в увлекательном путешествии
Начало: В вашем отеле
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
125 за всё до 4 чел.
Белград - город на границе двух культур
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
260 отзывов
Популярное предложение
Белград: экскурсия на стыке веков и культур
Исследуйте сокровищницу Белграда: от королевских дворцов до потайных уголков старого города. Уникальный маршрут для путешественников
Начало: Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 78 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Белградом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
147 отзывов
Первое знакомство с Белградом
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
156 за всё до 4 чел.
По следам старого Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
67 отзывов
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
100 за всё до 5 чел.
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди
Начало: У церкви Святого Марка
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
103 за всё до 4 чел.
Белград - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Белград - любовь с первого взгляда: путешествие по сердцу Сербии
Откройте для себя Белград с индивидуальной экскурсией по его историческим и культурным достопримечательностям. Уникальные места ждут вас
Начало: На площади у гостиницы Москва
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
125 за всё до 5 чел.
На кораблике по рекам Белграда
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Незабываемый круиз по рекам Белграда на кораблике
Погрузитесь в историю Белграда, наслаждаясь видами с реки. Крепость и башня Тысячелетия предстанут перед вами в новом свете
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
308 за всё до 4 чел.
Белград - всё и сразу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Белград - всё и сразу: от истории до современных вкусов
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от древних римских камней до современных кафе. Ваш путеводитель по самым ярким местам и вкусам города
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 155 за всё до 4 чел.
Красивейшие места Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
180 за всё до 4 чел.
По следам вампиров Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
Таинственный Белград: экскурсия «По следам вампиров» с личным гидом
Погрузитесь в мир балканских мифов и легенд в увлекательной прогулке по историческим местам Белграда
Начало: У отеля «Москва»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 6 чел.
Большое путешествие на север Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
32 отзыва
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
299 за всё до 4 чел.
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
28 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Долина Дуная и сокровища Сербии
Погрузитесь в атмосферу Сербии, посетив её знаковые места: от древней крепости до римских руин
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Весь центр Белграда за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Весь центр Белграда за 3 часа: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Белграда с экскурсией, которая раскроет его историю, культуру и душу через живописные уголки и рассказы
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
130 за всё до 4 чел.
Проездом в Белграде
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия Проездом в Белграде: история, культура и вкусы
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
257 за всё до 4 чел.
Земун вдоль и поперёк
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Земун вдоль и поперёк: историческое путешествие по району Белграда
Погрузитесь в атмосферу Земуна, где история встречается с современностью. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и кулинарные традиции
Начало: На остановке «Земун Пошта» в Земуне
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 78 за всё до 10 чел.
Фотосессия в Белграде
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотосессия в Белграде: индивидуальная прогулка с фотографом
Организуем для вас незабываемую фотосессию в Белграде. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты на фоне живописных мест столицы Сербии
Начало: У отеля «Москва»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
90 за всё до 4 чел.
Релакс-день в окрестностях Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Земун - антибелград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Земун - антибелград: погружение в историю и культуру Белграда
Познакомьтесь с Земуном, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, отличную от остального Белграда
Начало: У почты Земуна
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
103 за всё до 4 чел.
Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
По центру Белграда
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
По центру Белграда: история, архитектура и дух города
Центр Белграда многогранен: административный, тусовочный, исторический. Погрузитесь в ритм города, узнайте его бурную историю и самобытность
Начало: На улице Кнез Михаиловой
Расписание: в четверг в 16:00, в субботу в 09:00
13 июня в 16:00
15 июня в 09:00
26 за человека
Большая обзорная прогулка по Белграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
100 за всё до 7 чел.
Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
Посмотреть на город глазами вынужденных эмигрантов - и на эмигрантов глазами коренных жителей
Начало: У собора Св. Марка
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 240 за всё до 5 чел.
Узнай Белград, брате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 130 за всё до 3 чел.
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
15 июня в 11:30
3 июля в 16:00
30 за человека
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
490 за всё до 4 чел.
Валево и валевские монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня
Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Все краски Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
193 за всё до 3 чел.
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
257 за всё до 4 чел.
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Индивидуальная
11 часов
12 отзывов
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по центру Белграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотопрогулка по центру Белграда
Пройти по главным улицам города и получить профессиональные снимки на память
Начало: На площади Республики
125 за экскурсию
Земун - город в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Земун - город в городе
Погулять по самобытному району Белграда, раскрыть его историю и полюбоваться чудесными видами
Завтра в 08:00
10 июня в 16:30
90 за всё до 4 чел.
Белград в кино
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Белград в кино
Воссоздать образ города из фильма "Отель"Белград " " и сравнить его с настоящим
Начало: У отеля «Москва»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 129 за всё до 6 чел.
Романтическая и семейная фотосессия в центре Белграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Романтическая и Семейная Фотосессия в Живописном Центре Белграда
Проведите незабываемое время в Белграде, запечатлев моменты счастья на профессиональные снимки в самом сердце города
Начало: в центре Белграда
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
175 за всё до 2 чел.
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
Исследовать улицу маршала Тито с её известными достопримечательностями и скрытыми двориками
Начало: У памятника князю Михаилу Обреновичу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
75 за всё до 6 чел.
Долиной Дуная-Голубац - Джердап - Лепенски Вир
Индивидуальная
12 часов
Долиной Дуная-Голубац - Джердап - Лепенски Вир
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 415 за всё до 3 чел.
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
🚗 На машине
Круиз
10 часов
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
424 за всё до 4 чел.
Очарование вечернего Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Очарование вечернего Белграда
Прогуляться по городу после захода солнца и послушать об истории и особенностях сербской столицы
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 70 за всё до 5 чел.
Белград с воды: речная прогулка и пикник на борту
Индивидуальная
2 часа
Белград с воды: речная прогулка и пикник на борту
Отправиться в атмосферное путешествие по рекам Сава и Дунай
Начало: На набережной Дуная
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
154 за всё до 4 чел.
На скутере по Белграду
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
На скутере по Белграду: от пляжей до исторических башен
Приглашаем на захватывающую поездку на скутере по Белграду. Откройте для себя уникальные места и культурные сокровища города
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Красивейшие места Белграда
    За день мы познакомились с этим прекрасным городом, с его историей и историей страны. Спасибо Лиляне за интересное и комфортное путешествие. Рекомендуем всем!
  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Экскурсия с Ириной - отличная возможность познакомиться с городом, если вы в первый раз в Белграде. Она патриот, действительно любит свою страну, культуру и с удовольствием покажет их вам глазами местного жителя.
  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Фотосессия в Белграде
    Была первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и не знала, где лучше будет
    читать дальше

    встретиться, она предложила погулять в центре и сделать фотки там, но абсолютно не ограничивала в выборе локации. Хотите в Земун? Будет вам Земун! Прогулка прошла максимально непринуждённо. Хоть Ирина и пыталась придерживаться формата только фотосессии, все равно не упускала возможности рассказать что-то интересное про город или быт жителей Белграда. По итогу: мне на почту пришло 5 гигов красивейших фоток. Большое спасибо за впечатления и красоту!

    Была первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и неБыла первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и неБыла первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и не
  • D
    Darya
    4 июня 2024
    Белград - город на границе двух культур
    Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Рассказала очень интересные факты про Белград, которые сложно будет найти в открытых источниках. 3 часа пролетели незаметно и увлекательно.
  • И
    Илья
    4 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Используя метод реверсивной психологии, провели в Белграде почти неделю, а потом решили сходить на экскурсию. И не были разочарованы! Места,
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    которые мы уже видели, раскрылись с неожиданной стороны; мы узнали много нового об истории города о разных его районах, о том, как жили его жители раньше, и как живут сейчас. Три часа пролетели незаметно и были проведены с пользой.

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный маршрут и самое главное не мучала нас датами во время экскурсии)))всем рекомендую, сравнить есть с кем
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    О Белграде с любовью
    Очень хороший гид
  • Т
    Тина
    3 июня 2024
    Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
    Были на экскурсии в конце мая. Юлия - прекрасный рассказчик, многое изучала по теме, легко отвечала на все наши вопросы,
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    подробно и с примерами. Понравился почти кольцевой маршрут - мне, как туристу было понятно, как добраться до начальной и от конечной точки прогулки. Несмотря на нелегкую тему, 2 с лишним часа пролетели так незаметно, что возникло желание повторить эту же прогулку, но уже самим. С удовольствием посоветую всем выбирать Юлию как гида!

  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Первое знакомство с Белградом
    Были проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалели. Глубокое погружение в историю страны
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    и города. Мариана так тактично и с любовью к своей стране строила свой рассказ, что этим действом нельзя не восхищаться. с трепетом о исторических личностях могут говорить немногие. Насыщенная история Сербии, как захватывающий сериал заинтесовала нас ни на шутку. Как приятно, что случайно познакомиашиеся туристы и гид чувствуют себя так комфотрно. Большое спасибо

    Были проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалелиБыли проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалелиБыли проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалели
  • М
    Максим
    31 мая 2024
    Фотосессия в Белграде
    Все прошло замечательно, на фотосессии было весело, посетили (паралельно фотографируясь) много красивых мест в городе, которые при обычных прогулках бы не заметили) через неделю-полторы прислали фотографии на почту, очень красиво)

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Визитные карточки Белграда за 3 часа
  2. Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
  3. Белград - первое свидание
  4. О Белграде - везде и обо всём
  5. Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Популярные места" можно забронировать 45 экскурсий и билетов от 25 до 490. Туристы уже оставили гидам 1364 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 45 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные места», 1364 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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