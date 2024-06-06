🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 80 отзывов Визитные карточки Белграда за 3 часа Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 28 отзывов История и тайны Белградской крепости и Калемегдана Индивидуальная экскурсия по Белградской крепости и Калемегдану. Погрузитесь в историю, архитектуру и легенды этого уникального места Начало: Возле Белградского зоопарка € 85 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 64 отзыва Белград - первое свидание: история, культура и жизнь города Погрузитесь в атмосферу Белграда, где история и современность переплетаются в уникальном колорите старых улиц и знаковых мест Начало: У Главпочтамта от € 78 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 51 отзыв О Белграде - всё, везде и сразу: уникальный тур по столице Сербии Погрузитесь в удивительный мир Белграда с экскурсией, где история сочетается с современным искусством Начало: У церкви Святого Марка € 98 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 55 отзывов Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: Трг Републике Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00 € 25 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 91 отзыв Популярное предложение Индивидуальная экскурсия О Белграде с любовью: от крепости до Земуна Погрузитесь в атмосферу Белграда: от величественной крепости до живописного Земуна. Откройте для себя сердце Сербии в увлекательном путешествии Начало: В вашем отеле € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 260 отзывов Популярное предложение Белград: экскурсия на стыке веков и культур Исследуйте сокровищницу Белграда: от королевских дворцов до потайных уголков старого города. Уникальный маршрут для путешественников Начало: Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты от € 78 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 147 отзывов Первое знакомство с Белградом Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии € 156 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 67 отзывов По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю € 100 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 44 отзыва Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди Начало: У церкви Святого Марка € 103 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Белград - любовь с первого взгляда: путешествие по сердцу Сербии Откройте для себя Белград с индивидуальной экскурсией по его историческим и культурным достопримечательностям. Уникальные места ждут вас Начало: На площади у гостиницы Москва € 125 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Незабываемый круиз по рекам Белграда на кораблике Погрузитесь в историю Белграда, наслаждаясь видами с реки. Крепость и башня Тысячелетия предстанут перед вами в новом свете € 308 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Белград - всё и сразу: от истории до современных вкусов Погрузитесь в атмосферу Белграда: от древних римских камней до современных кафе. Ваш путеводитель по самым ярким местам и вкусам города от € 155 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 57 отзывов Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Гостиница € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 78 отзывов Таинственный Белград: экскурсия «По следам вампиров» с личным гидом Погрузитесь в мир балканских мифов и легенд в увлекательной прогулке по историческим местам Белграда Начало: У отеля «Москва» € 80 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 32 отзыва Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба Начало: У вашего отеля € 299 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 28 отзывов Индивидуальная экскурсия: Долина Дуная и сокровища Сербии Погрузитесь в атмосферу Сербии, посетив её знаковые места: от древней крепости до римских руин € 290 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 29 отзывов Весь центр Белграда за 3 часа: путешествие от прошлого к настоящему Погрузитесь в атмосферу Белграда с экскурсией, которая раскроет его историю, культуру и душу через живописные уголки и рассказы € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 37 отзывов Индивидуальная экскурсия Проездом в Белграде: история, культура и вкусы Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда Начало: В аэропорту Никола Тесла € 257 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 50 отзывов Земун вдоль и поперёк: историческое путешествие по району Белграда Погрузитесь в атмосферу Земуна, где история встречается с современностью. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и кулинарные традиции Начало: На остановке «Земун Пошта» в Земуне от € 78 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 2 отзыва Фотосессия в Белграде: индивидуальная прогулка с фотографом Организуем для вас незабываемую фотосессию в Белграде. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты на фоне живописных мест столицы Сербии Начало: У отеля «Москва» € 90 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе Начало: У вашего отеля € 325 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Земун - антибелград: погружение в историю и культуру Белграда Познакомьтесь с Земуном, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, отличную от остального Белграда Начало: У почты Земуна € 103 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура Начало: В аэропорту Белграда € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 4 отзыва По центру Белграда: история, архитектура и дух города Центр Белграда многогранен: административный, тусовочный, исторический. Погрузитесь в ритм города, узнайте его бурную историю и самобытность Начало: На улице Кнез Михаиловой Расписание: в четверг в 16:00, в субботу в 09:00 € 26 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 14 отзывов Большая обзорная прогулка по историческому Белграду Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры Начало: На улице князя Михаила € 100 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа» Посмотреть на город глазами вынужденных эмигрантов - и на эмигрантов глазами коренных жителей Начало: У собора Св. Марка от € 240 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Популярное предложение Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа от € 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 5 отзывов Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ Начало: У отеля «Москва» Расписание: в среду и воскресенье в 16:00 € 30 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера € 490 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда € 290 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 12 отзывов Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры € 193 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 3 отзыва Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт € 290 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии € 257 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов 12 отзывов Крепости Дуная - Восточная Сербия Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов € 350 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 5 отзывов Фотопрогулка по центру Белграда Пройти по главным улицам города и получить профессиональные снимки на память Начало: На площади Республики € 125 за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Земун - город в городе Погулять по самобытному району Белграда, раскрыть его историю и полюбоваться чудесными видами € 90 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Белград в кино Воссоздать образ города из фильма "Отель"Белград " " и сравнить его с настоящим Начало: У отеля «Москва» от € 129 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа Романтическая и Семейная Фотосессия в Живописном Центре Белграда Проведите незабываемое время в Белграде, запечатлев моменты счастья на профессиональные снимки в самом сердце города Начало: в центре Белграда € 175 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Белград - от Москвы до Славии через Лондон Исследовать улицу маршала Тито с её известными достопримечательностями и скрытыми двориками Начало: У памятника князю Михаилу Обреновичу € 75 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 12 часов Долиной Дуная-Голубац - Джердап - Лепенски Вир Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 415 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Круиз 10 часов Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов € 424 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Очарование вечернего Белграда Прогуляться по городу после захода солнца и послушать об истории и особенностях сербской столицы от € 70 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа Белград с воды: речная прогулка и пикник на борту Отправиться в атмосферное путешествие по рекам Сава и Дунай Начало: На набережной Дуная € 154 за всё до 4 чел.