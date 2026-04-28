Путешествие по Белграду раскроет вам тайны древней крепости, старинных площадей и дворцов. Откройте для себя сербскую культуру и традиции
Белград - город с богатой историей и культурой.
За три часа вы увидите Белградскую крепость, узнаете о сербских князьях и правящих династиях, прогуляетесь по Калемегдану и насладитесь атмосферой белградского Монмартра. Посетите читать дальшеуменьшить
главные площади и улицы, такие как Площадь Республики и улица князя Михаила. Завершите экскурсию в уютном кафе, обсуждая сербский менталитет. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и глубокое понимание сербской столицы
🏰 Белградская крепость - историческое сердце города
🌳 Прогулка по старейшему парку Калемегдан
🏛 Знакомство с архитектурой XIX века
☕️ Кофе на белградском Монмартре
📚 Истории о сербских князьях и династиях
🎨 Атмосфера богемного уголка Скадарлия
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Белграда - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, предлагая множество культурных мероприятий. В апреле и октябре также приятно гулять, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, температура ниже, но это время идеально для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и уютные кафе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Белградская крепость
Калемегдан
Площадь Республики
Улица князя Михаила
Теразие
Скадарлия
Народная скупщина
Кафедральный собор Св. Михаила Архангела
Церковь Св. Марка
Церковь Св. Троицы
Описание экскурсии
Каменное сердце Белграда — Калемегдан
Экскурсия начнется с истоков столицы, древней Белградской крепости — главной свидетельницы истории Белграда. Вы узнаете о первых поселениях неолита, римском присутствии, нашествии средневековых варваров и ключевом этапе в жизни города, когда он стал новым центром сербского государства. Поговорим об османских завоеваниях и происхождении названия цитадели, а также о разрушениях в периоды мировых войн 20 века. После осмотра архитектурного комплекса вы прогуляетесь по ландшафтному парку «Калемагдан» — одному из старейших в Европе.
Исторические улицы и главные площади
На Площади Республики, возле статуи Михаила Обреновича я расскажу о роли сербского князя в борьбе против турецкого господства на Балканах. На главном променаде Белграда — улице князя Михаила — познакомитесь с архитектурой зданий 19 века и сможете отдохнуть за чашкой кофе в уютном кафе. Еще одна старинная площадь — Теразие — откроет ныне деловой квартал и любимое место горожан для вечерних прогулок. В богемном уголке Скадарлия вы узнаете о белградском Монмартре, где на месте цыганских лачуг возникли дома ремесленников и торговцев, а позже жили и творили писатели и поэты. Здесь я посоветую вам атмосферные рестораны с настоящей сербской кухней.
Дворцы и храмы столицы
Ансамбль старого и нового дворцов станет поводом подробнее остановиться на правящих династиях. Конечно, я покажу одну из наиболее монументальных построек столицы — здание Народной скупщины — и познакомлю с историей ее строительства, олицетворяющей бурную историю Сербии в первой половине 20 века. На улице Короля Петра вы осмотрите кафедральный собор Св. Михаила Архангела и Патриарший дворец, а также увидите старейшее кафе города. Кроме того, в программе будет величественная церковь Св. Марка, расположенная в живописном парке «Ташмайдан», и русская церковь Св. Троицы, где захоронен «Черный барон» белого движения Петр Врангель.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предусмотрено (за исключением личных трат на кафе и рестораны)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1219 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, живу в Белграде — в столице прекрасной и дружелюбной Сербии. Увлекаюсь историей, обожаю новые знакомства, путешествия — моя страсть. В Сербию влюбилась с первого читать дальшеуменьшить
взгляда и с удовольствием поделюсь с вами своей любовью, знаниями о культуре, религии и традициях, а также познакомлю с историей этой страны. Помогу составить программу экскурсий с учетом ваших предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, магазины и т. д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. Спасибо заранее и сердечный привет из Сербии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 118 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
116
4
2
3
–
2
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–
М
Михаил
Хочу выразить огромную благодарность за замечательную экскурсию по Белграду! Всё было продумано до мелочей: оптимальный маршрут, комфортный темп и невероятно знающий гид, который сделал знакомство с городом по‑настоящему увлекательным. Экскурсия прошла читать дальшеуменьшить
легко и непринуждённо, время пролетело незаметно. Получили массу ярких впечатлений и полезных советов — где попробовать традиционные блюда, какие музеи посетить и куда заглянуть вечером. Теперь точно знаю: Белград — город, в который хочется вернуться! Искренне рекомендую эту экскурсию всем путешественникам
Ирина
Ответ организатора:
Благодарю за тёплые слова! Буду рада видеть вас снова.
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Вилена
Великолепный и вдохновенный рассказ о городе! Чувствуется любовь и уважение к народу, его истории и к городу. Ирина рассказывает много фактов, которые нигде не прочитаешь! Охотно отвечает на вопросы и гибко перестраивает маршрут, если жто нужно.
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Т
Тамара
Ирина великолепный гид! Я влюбилась в Белград благодаря Ирине! У меня осталось ощущение, что я знаю этот город и хочу туда вернуться! Ирина, вы делаете свою работу от души и с любовью! Благодарю 🙏❤️
Ирина
Ответ организатора:
Тамара, спасибо за добрые слова!
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Динара
Хорошо провели время: маршрут, интересные места, много нового про жизнь и историю Сербии. Ирине спасибо 🫶
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв и приятное знакомство!
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С
Сергей
Наша прогулка по Белграду превзошла все ожидания. На все вопросы получали развёрнутые ответы, а рекомендации по кафе и маршрутам на самостоятельную прогулку оказались бесценными. Благодаря этой экскурсии мы почувствовали Белград не как туристы, а как гости. Однозначно рекомендуем!
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А
Алсу
Спасибо большое Ирине! Узнала много нового и интресно пррвела время! Прекрасный гид, рекомендую!
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