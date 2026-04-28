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Визитные карточки Белграда за 3 часа

Путешествие по Белграду раскроет вам тайны древней крепости, старинных площадей и дворцов. Откройте для себя сербскую культуру и традиции
Белград - город с богатой историей и культурой.

За три часа вы увидите Белградскую крепость, узнаете о сербских князьях и правящих династиях, прогуляетесь по Калемегдану и насладитесь атмосферой белградского Монмартра. Посетите
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главные площади и улицы, такие как Площадь Республики и улица князя Михаила. Завершите экскурсию в уютном кафе, обсуждая сербский менталитет. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и глубокое понимание сербской столицы

5
118 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Белградская крепость - историческое сердце города
  • 🌳 Прогулка по старейшему парку Калемегдан
  • 🏛 Знакомство с архитектурой XIX века
  • ☕️ Кофе на белградском Монмартре
  • 📚 Истории о сербских князьях и династиях
  • 🎨 Атмосфера богемного уголка Скадарлия

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Белграда - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, предлагая множество культурных мероприятий. В апреле и октябре также приятно гулять, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, температура ниже, но это время идеально для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и уютные кафе.
Сейчас август — это идеальное время.
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа

Что можно увидеть

  • Белградская крепость
  • Калемегдан
  • Площадь Республики
  • Улица князя Михаила
  • Теразие
  • Скадарлия
  • Народная скупщина
  • Кафедральный собор Св. Михаила Архангела
  • Церковь Св. Марка
  • Церковь Св. Троицы

Описание экскурсии

Каменное сердце Белграда — Калемегдан

Экскурсия начнется с истоков столицы, древней Белградской крепости — главной свидетельницы истории Белграда. Вы узнаете о первых поселениях неолита, римском присутствии, нашествии средневековых варваров и ключевом этапе в жизни города, когда он стал новым центром сербского государства. Поговорим об османских завоеваниях и происхождении названия цитадели, а также о разрушениях в периоды мировых войн 20 века. После осмотра архитектурного комплекса вы прогуляетесь по ландшафтному парку «Калемагдан» — одному из старейших в Европе.

Исторические улицы и главные площади

На Площади Республики, возле статуи Михаила Обреновича я расскажу о роли сербского князя в борьбе против турецкого господства на Балканах. На главном променаде Белграда — улице князя Михаила — познакомитесь с архитектурой зданий 19 века и сможете отдохнуть за чашкой кофе в уютном кафе. Еще одна старинная площадь — Теразие — откроет ныне деловой квартал и любимое место горожан для вечерних прогулок. В богемном уголке Скадарлия вы узнаете о белградском Монмартре, где на месте цыганских лачуг возникли дома ремесленников и торговцев, а позже жили и творили писатели и поэты. Здесь я посоветую вам атмосферные рестораны с настоящей сербской кухней.

Дворцы и храмы столицы

Ансамбль старого и нового дворцов станет поводом подробнее остановиться на правящих династиях. Конечно, я покажу одну из наиболее монументальных построек столицы — здание Народной скупщины — и познакомлю с историей ее строительства, олицетворяющей бурную историю Сербии в первой половине 20 века. На улице Короля Петра вы осмотрите кафедральный собор Св. Михаила Архангела и Патриарший дворец, а также увидите старейшее кафе города. Кроме того, в программе будет величественная церковь Св. Марка, расположенная в живописном парке «Ташмайдан», и русская церковь Св. Троицы, где захоронен «Черный барон» белого движения Петр Врангель.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено (за исключением личных трат на кафе и рестораны)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1219 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, живу в Белграде — в столице прекрасной и дружелюбной Сербии. Увлекаюсь историей, обожаю новые знакомства, путешествия — моя страсть. В Сербию влюбилась с первого
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взгляда и с удовольствием поделюсь с вами своей любовью, знаниями о культуре, религии и традициях, а также познакомлю с историей этой страны. Помогу составить программу экскурсий с учетом ваших предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, магазины и т. д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. Спасибо заранее и сердечный привет из Сербии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 118 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
116
4
2
3
2
1
М
Хочу выразить огромную благодарность за замечательную экскурсию по Белграду! Всё было продумано до мелочей: оптимальный маршрут, комфортный темп и невероятно знающий гид, который сделал знакомство с городом по‑настоящему увлекательным.
Экскурсия прошла
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легко и непринуждённо, время пролетело незаметно. Получили массу ярких впечатлений и полезных советов — где попробовать традиционные блюда, какие музеи посетить и куда заглянуть вечером. Теперь точно знаю: Белград — город, в который хочется вернуться! Искренне рекомендую эту экскурсию всем путешественникам

Хочу выразить огромную благодарность за замечательную экскурсию по Белграду! Всё было продумано до мелочей: оптимальный маршрут,
Хочу выразить огромную благодарность за замечательную экскурсию по Белграду! Всё было продумано до мелочей: оптимальный маршрут,
Хочу выразить огромную благодарность за замечательную экскурсию по Белграду! Всё было продумано до мелочей: оптимальный маршрут,
Хочу выразить огромную благодарность за замечательную экскурсию по Белграду! Всё было продумано до мелочей: оптимальный маршрут,
Хочу выразить огромную благодарность за замечательную экскурсию по Белграду! Всё было продумано до мелочей: оптимальный маршрут,
Хочу выразить огромную благодарность за замечательную экскурсию по Белграду! Всё было продумано до мелочей: оптимальный маршрут,
Хочу выразить огромную благодарность за замечательную экскурсию по Белграду! Всё было продумано до мелочей: оптимальный маршрут,
Хочу выразить огромную благодарность за замечательную экскурсию по Белграду! Всё было продумано до мелочей: оптимальный маршрут,
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Благодарю за тёплые слова! Буду рада видеть вас снова.
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Вилена
Великолепный и вдохновенный рассказ о городе! Чувствуется любовь и уважение к народу, его истории и к городу. Ирина рассказывает много фактов, которые нигде не прочитаешь! Охотно отвечает на вопросы и гибко перестраивает маршрут, если жто нужно.
Великолепный и вдохновенный рассказ о городе! Чувствуется любовь и уважение к народу, его истории и к
Великолепный и вдохновенный рассказ о городе! Чувствуется любовь и уважение к народу, его истории и к
Великолепный и вдохновенный рассказ о городе! Чувствуется любовь и уважение к народу, его истории и к
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Т
Ирина великолепный гид! Я влюбилась в Белград благодаря Ирине! У меня осталось ощущение, что я знаю этот город и хочу туда вернуться! Ирина, вы делаете свою работу от души и с любовью! Благодарю 🙏❤️
Ирина великолепный гид! Я влюбилась в Белград благодаря Ирине! У меня осталось ощущение, что я знаю
Ирина великолепный гид! Я влюбилась в Белград благодаря Ирине! У меня осталось ощущение, что я знаю
Ирина великолепный гид! Я влюбилась в Белград благодаря Ирине! У меня осталось ощущение, что я знаю
Ирина великолепный гид! Я влюбилась в Белград благодаря Ирине! У меня осталось ощущение, что я знаю
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Тамара, спасибо за добрые слова!
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Динара
Хорошо провели время: маршрут, интересные места, много нового про жизнь и историю Сербии. Ирине спасибо 🫶
Хорошо провели время: маршрут, интересные места, много нового про жизнь и историю Сербии. Ирине спасибо 🫶
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв и приятное знакомство!
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С
Наша прогулка по Белграду превзошла все ожидания. На все вопросы получали развёрнутые ответы, а рекомендации по кафе и маршрутам на самостоятельную прогулку оказались бесценными. Благодаря этой экскурсии мы почувствовали Белград не как туристы, а как гости. Однозначно рекомендуем!
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А
Спасибо большое Ирине! Узнала много нового и интресно пррвела время! Прекрасный гид, рекомендую!
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