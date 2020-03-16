Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
- 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
- 👣Пешеходная
- ⏱Продолжительность 3 часа
- 👥 Не более 6 человек
- 👶Можно с детьми
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€60 за экскурсию
Вы познакомитесь с древней Белградской крепостью, которую за две с лишним тысячи лет разрушали полсотни раз.
Прогуляетесь 👣 по одному из старейших парков Европы — Калемегдан, на центральных площадях и возле дворцовых ансамблей услышите о сербских князьях и правящих династиях.
А за чашкой кофе на белградском Монмартре, выросшем из цыганских лачуг, поговорим о сербском менталитете и его отличиях от других славянских народов.
Что вас ожидает
Каменное сердце Белграда — Калемегдан
Экскурсия начнется с истоков столицы, древней Белградской крепости — главной свидетельницы истории Белграда. Вы узнаете о первых поселениях неолита, римском присутствии, нашествии средневековых варваров и ключевом этапе в жизни города, когда он стал новым центром сербского государства. Поговорим об османских завоеваниях и происхождении названия цитадели, а также о разрушениях в периоды мировых войн 20 века. После осмотра архитектурного комплекса вы прогуляетесь по ландшафтному парку «Калемагдан» — одному из старейших в Европе.
Исторические улицы и главные площади
На Площади Республики, возле статуи Михаила Обреновича я расскажу о роли сербского князя в борьбе против турецкого господства на Балканах. На главном променаде Белграда — улице князя Михаила — познакомитесь с архитектурой зданий 19 века и сможете отдохнуть за чашкой кофе в уютном кафе. Еще одна старинная площадь — Теразие — откроет ныне деловой квартал и любимое место горожан для вечерних прогулок. В богемном уголке Скадарлия вы узнаете о белградском Монмартре, где на месте цыганских лачуг возникли дома ремесленников и торговцев, а позже жили и творили писатели и поэты. Здесь я посоветую вам атмосферные рестораны с настоящей сербской кухней.
Дворцы и храмы столицы
Ансамбль старого и нового дворцов станет поводом подробнее остановиться на правящих династиях. Конечно, я покажу одну из наиболее монументальных построек столицы — здание Народной скупщины — и познакомлю с историей ее строительства, олицетворяющей бурную историю Сербии в первой половине 20 века. На улице Короля Петра вы осмотрите кафедральный собор Св. Михаила Архангела и Патриарший дворец, а также увидите старейшее кафе города. Кроме того, в программе будет величественная церковь Св. Марка, расположенная в живописном парке «Ташмайдан», и русская церковь Св. Троицы, где захоронен «Черный барон» белого движения Петр Врангель.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предусмотрено (за исключением личных трат на кафе и рестораны)
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.