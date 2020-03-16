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Визитные карточки Белграда за 3 часа

Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

60 за экскурсию

У этой экскурсии29 отзывов
4.93
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Ирина – Гид в Белграде
Бурная история 📖 сербской столицы откроется вам на прогулке по главным достопримечательностям центра.

Вы познакомитесь с древней Белградской крепостью, которую за две с лишним тысячи лет разрушали полсотни раз.

Прогуляетесь 👣 по одному из старейших парков Европы — Калемегдан, на центральных площадях и возле дворцовых ансамблей услышите о сербских князьях и правящих династиях.

А за чашкой кофе на белградском Монмартре, выросшем из цыганских лачуг, поговорим о сербском менталитете и его отличиях от других славянских народов.
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа

Что вас ожидает

Каменное сердце Белграда — Калемегдан
Экскурсия начнется с истоков столицы, древней Белградской крепости — главной свидетельницы истории Белграда. Вы узнаете о первых поселениях неолита, римском присутствии, нашествии средневековых варваров и ключевом этапе в жизни города, когда он стал новым центром сербского государства. Поговорим об османских завоеваниях и происхождении названия цитадели, а также о разрушениях в периоды мировых войн 20 века. После осмотра архитектурного комплекса вы прогуляетесь по ландшафтному парку «Калемагдан» — одному из старейших в Европе.

Исторические улицы и главные площади
На Площади Республики, возле статуи Михаила Обреновича я расскажу о роли сербского князя в борьбе против турецкого господства на Балканах. На главном променаде Белграда — улице князя Михаила — познакомитесь с архитектурой зданий 19 века и сможете отдохнуть за чашкой кофе в уютном кафе. Еще одна старинная площадь — Теразие — откроет ныне деловой квартал и любимое место горожан для вечерних прогулок. В богемном уголке Скадарлия вы узнаете о белградском Монмартре, где на месте цыганских лачуг возникли дома ремесленников и торговцев, а позже жили и творили писатели и поэты. Здесь я посоветую вам атмосферные рестораны с настоящей сербской кухней.

Дворцы и храмы столицы
Ансамбль старого и нового дворцов станет поводом подробнее остановиться на правящих династиях. Конечно, я покажу одну из наиболее монументальных построек столицы — здание Народной скупщины — и познакомлю с историей ее строительства, олицетворяющей бурную историю Сербии в первой половине 20 века. На улице Короля Петра вы осмотрите кафедральный собор Св. Михаила Архангела и Патриарший дворец, а также увидите старейшее кафе города. Кроме того, в программе будет величественная церковь Св. Марка, расположенная в живописном парке «Ташмайдан», и русская церковь Св. Троицы, где захоронен «Черный барон» белого движения Петр Врангель.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено (за исключением личных трат на кафе и рестораны)

Визитные карточки Белграда за 3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, живу в Белграде — в столице прекрасной и дружелюбной Сербии. Увлекаюсь историей, обожаю новые знакомства, путешествия — моя страсть. В Сербию влюбилась с первого взгляда и с удовольствием поделюсь с вами своей любовью, знаниями о культуре, религии и традициях, а также познакомлю с историей этой страны. Помогу составить программу экскурсий с учетом ваших предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, магазины и т.д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. Спасибо заранее и сердечный привет из Сербии!
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29 отзывов оставили туристы

16 марта 2020
Все было отлично!!!
2 марта 2020
Экскурсию для нас провела Кристина-очень милая и эрудированная девушка, прекрасно владеющая материалом. Пришла ровно в назначенное время. Поведала нам много интересных исторических фактов и показала основные достопримечательности города, а также рассказала о жизни современных белградцев. Мы с мужем остались очень довольны экскурсией, и еще раз благодарим Кристину и желаем ей всего наилучшего. Ирина и Сергей Соляновы.
2 марта 2020
Ирина бесподобный гид! Советую всем приезжим в Белград
26 февраля 2020
Экскурсию нам провела Кристина, огромное спасибо ей! Прекрасная, милая девушка, провела по самым главным достопримечательностям Белграда. Рассказала нам не только исторические подробности, но и об обычной жизни сербов. Создалось приятное впечатление о Сербии, Белграде и самих сербах, которые стараются сохранять свои традиции, помнят свою историю и религию.
26 февраля 2020
Были на экскурсии с Кристиной. Все прошло на отлично. Кристина - отличный рассказчик и очень пунктуальный человек: забрала нас из отеля ровно в 10 утра, рассказала много интересного про город. Рекомендую
7 февраля 2020
Экскурсию нам проводила экскурсовод Ирина, было невероятно интересно, Ирина провела нас по всем значимым местам, а так же по не стандартным туристическим маршрутам, чтобы показать красоту и колорит Белграда. Очень благодарны ей за такую информативную экскурсию!
3 февраля 2020
Ирина, спасибо большое за экскурсию. Нам очень понравилось, все прошло на 1м дыхании, мы очень довольны. Будем Вас рекомендовать. Еще раз спасибо))))
14 января 2020
Выражаем большую благодарность экскурсоводу Ирине за прекрасную познавательную прогулку по городу. Мы были в Белграде проездом и для нас очень важно было за короткое время почерпнуть побольше информации, увидеть город со всех сторон, мы не прогадали!!! За эти 3 часа мы узнали много интересной информации об истории страны, религии, архитектуре, современной жизни Сербии, о русской эмиграции. Какие прекрасные виды на слияния рек, крепости, парки. Рекомендуем!!! Ирина прекрасный рассказчик и хорошо знает город. Спасибо огромное и удачи!
9 января 2020
Это не похоже на обычную экскурсию, скорее - лёгкая увеселительная прогулка по городу. После неё начинаешь ориентироваться по городу и знаешь, где находятся самые главные достопримечательности города.
8 января 2020
Экскурсию проводила Кристина. Маршрут был максимально адаптирован под нас, т. е. экскурсию мы начали от нашего подъезда. Замечательная девушка, прекрасный экскурсовод, на протяжении всего времени не возникало пауз. Услышали и узнали много интересного, получили ответы на все вопросы, Рекомендую 👍👍👍
Ещё 19 отзывов

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