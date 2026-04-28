Лучшее время для посещения Белграда - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, предлагая множество культурных мероприятий. В апреле и октябре также приятно гулять, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, температура ниже, но это время идеально для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и уютные кафе.

Белград - город с богатой историей и культурой.За три часа вы увидите Белградскую крепость, узнаете о сербских князьях и правящих династиях, прогуляетесь по Калемегдану и насладитесь атмосферой белградского Монмартра. Посетите

главные площади и улицы, такие как Площадь Республики и улица князя Михаила. Завершите экскурсию в уютном кафе, обсуждая сербский менталитет. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и глубокое понимание сербской столицы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Каменное сердце Белграда — Калемегдан

Экскурсия начнется с истоков столицы, древней Белградской крепости — главной свидетельницы истории Белграда. Вы узнаете о первых поселениях неолита, римском присутствии, нашествии средневековых варваров и ключевом этапе в жизни города, когда он стал новым центром сербского государства. Поговорим об османских завоеваниях и происхождении названия цитадели, а также о разрушениях в периоды мировых войн 20 века. После осмотра архитектурного комплекса вы прогуляетесь по ландшафтному парку «Калемагдан» — одному из старейших в Европе.

Исторические улицы и главные площади

На Площади Республики, возле статуи Михаила Обреновича я расскажу о роли сербского князя в борьбе против турецкого господства на Балканах. На главном променаде Белграда — улице князя Михаила — познакомитесь с архитектурой зданий 19 века и сможете отдохнуть за чашкой кофе в уютном кафе. Еще одна старинная площадь — Теразие — откроет ныне деловой квартал и любимое место горожан для вечерних прогулок. В богемном уголке Скадарлия вы узнаете о белградском Монмартре, где на месте цыганских лачуг возникли дома ремесленников и торговцев, а позже жили и творили писатели и поэты. Здесь я посоветую вам атмосферные рестораны с настоящей сербской кухней.

Дворцы и храмы столицы

Ансамбль старого и нового дворцов станет поводом подробнее остановиться на правящих династиях. Конечно, я покажу одну из наиболее монументальных построек столицы — здание Народной скупщины — и познакомлю с историей ее строительства, олицетворяющей бурную историю Сербии в первой половине 20 века. На улице Короля Петра вы осмотрите кафедральный собор Св. Михаила Архангела и Патриарший дворец, а также увидите старейшее кафе города. Кроме того, в программе будет величественная церковь Св. Марка, расположенная в живописном парке «Ташмайдан», и русская церковь Св. Троицы, где захоронен «Черный барон» белого движения Петр Врангель.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено (за исключением личных трат на кафе и рестораны)