Узнай Белград, брате

Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
Эта индивидуальная экскурсия по Белграду идеально подходит для тех, кто хочет увидеть максимум достопримечательностей в комфортном темпе. За 3 часа вы пройдете весь центр города, исследуя его 2000-летнюю историю. Увидите
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Площадь Республики, улицу Князя Михаила, крепость Калемегдан и район Дорчол. Узнаете о значении гостиницы "Москва" и посетите храм Святого Саввы.

Прогулка включает изучение сербской культуры и местного фольклора, а также обсуждение популярных баров и ресторанов на Скадарлии. Гид расскажет о философии "полако" и покажет памятники, включая монумент Николаю II

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Посещение главных достопримечательностей
  2. 🕰 Узнаете историю Белграда
  3. 🌟 Индивидуальный подход
  4. 🍽 Откроете лучшие бары и рестораны
  5. 🎨 Погружение в сербскую культуру

Что можно увидеть

  • Площадь Республики
  • Улица Князя Михаила
  • Крепость Калемегдан
  • Район Дорчол
  • Скадарлия
  • Гостиница «Москва»
  • Народная скупщина
  • Храм Святого Саввы
Узнай Белград, брате
Узнай Белград, брате
Узнай Белград, брате
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Площадь Республики — главная площадь Белграда и любимое место встречи местных жителей.
  • Улица Князя Михаила — главная пешеходная артерия столицы. Лучшее место, чтобы углубиться в историю городской перестройки.
  • Крепость Калемегдан, стоящая здесь со времён Римской империи.
  • Район Дорчол — старейший (и самый элитный) район Белграда.
  • Скадарлия — главная алко- и гастроулица столицы Сербии.
  • Гостиница «Москва». Символ дружбы народов и одновременно — хороший коммерческий проект.
  • Народная скупщина — парламент Сербии под аутентичным названием.
  • Храм Святого Саввы, где вас ждёт история о том, как Савва создал котов для борьбы с мышами.

На прогулке мы:

  • Проходя мимо шумных заведений, постигнем философию «полако».
  • Изучив главные храмы Белграда, найдём место, где похоронен Врангель.
  • Гуляя мимо памятников, наткнёмся на монумент Николаю II.
  • Разговаривая об особенностях сербской культуры и местном фольклоре, ощутим, как сербы и Белград становятся понятнее и ближе.
  • Обсуждая бары и рестораны на знаменитой Скадарлии, отыщем те, что стали популярны среди русских эмигрантов.

Организационные детали

  • При желании мы можем сократить или удлинить маршрут — в зависимости от ваших предпочтений.
  • Вам необходима комфортная обувь для долгой прогулки. В летнее время в Белграде солнце беспощадно — берите воду, головной убор и солнцезащитный крем.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Мила
24 мая 2024
Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы, где нас прямо спросили: на чем ставить акцент. В итоге Гид Егор провел экскурсию
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не только по Белграде, а по истории всего народа, его культуре, и это было превосходное путешествие!

Мы двигались в комфортно темпе, Егор заботился о нашем комфорте (было жарко, берите литры воды!), вёл экскурсию как захватывающий сериал, а не просто скучные факты о домах.

После этой экскурсии Белград нам стал понятнее и ближе, в чем заслуга всей команды ребят!

Лучшая экскурсия за наше путешествие, которую рекомендую всем!!!

Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы,Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы,Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы,Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы,Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы,Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы,
A
19 мая 2024
Экскурсия в Белграде превзошла все мои ожидания! Я получила массу положительных эмоций, узнала много нового и интересного.

Огромное спасибо экскурсоводу за его профессионализм, эрудицию и любовь к своему городу!

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