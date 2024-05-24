Эта индивидуальная экскурсия по Белграду идеально подходит для тех, кто хочет увидеть максимум достопримечательностей в комфортном темпе. За 3 часа вы пройдете весь центр города, исследуя его 2000-летнюю историю. Увидите
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение главных достопримечательностей
- 🕰 Узнаете историю Белграда
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🍽 Откроете лучшие бары и рестораны
- 🎨 Погружение в сербскую культуру
Что можно увидеть
- Площадь Республики
- Улица Князя Михаила
- Крепость Калемегдан
- Район Дорчол
- Скадарлия
- Гостиница «Москва»
- Народная скупщина
- Храм Святого Саввы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Площадь Республики — главная площадь Белграда и любимое место встречи местных жителей.
- Улица Князя Михаила — главная пешеходная артерия столицы. Лучшее место, чтобы углубиться в историю городской перестройки.
- Крепость Калемегдан, стоящая здесь со времён Римской империи.
- Район Дорчол — старейший (и самый элитный) район Белграда.
- Скадарлия — главная алко- и гастроулица столицы Сербии.
- Гостиница «Москва». Символ дружбы народов и одновременно — хороший коммерческий проект.
- Народная скупщина — парламент Сербии под аутентичным названием.
- Храм Святого Саввы, где вас ждёт история о том, как Савва создал котов для борьбы с мышами.
На прогулке мы:
- Проходя мимо шумных заведений, постигнем философию «полако».
- Изучив главные храмы Белграда, найдём место, где похоронен Врангель.
- Гуляя мимо памятников, наткнёмся на монумент Николаю II.
- Разговаривая об особенностях сербской культуры и местном фольклоре, ощутим, как сербы и Белград становятся понятнее и ближе.
- Обсуждая бары и рестораны на знаменитой Скадарлии, отыщем те, что стали популярны среди русских эмигрантов.
Организационные детали
- При желании мы можем сократить или удлинить маршрут — в зависимости от ваших предпочтений.
- Вам необходима комфортная обувь для долгой прогулки. В летнее время в Белграде солнце беспощадно — берите воду, головной убор и солнцезащитный крем.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Белграде
Провели экскурсии для 32705 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мила
24 мая 2024
Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы, где нас прямо спросили: на чем ставить акцент. В итоге Гид Егор провел экскурсию
A
Aleksei
19 мая 2024
Экскурсия в Белграде превзошла все мои ожидания! Я получила массу положительных эмоций, узнала много нового и интересного.
Огромное спасибо экскурсоводу за его профессионализм, эрудицию и любовь к своему городу!
Огромное спасибо экскурсоводу за его профессионализм, эрудицию и любовь к своему городу!
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