Vasily Y. проводит ещё 5 экскурсий

Приглашаем вас на велосипедную прогулку-экскурсию по нескольким районам и набережным Белграда.
Экскурсия начинается с новобелградской набережной Дуная от легендарного отеля Югославия, где мы возьмём на прокат велосипеды и куда вернёмся в конце. В Белграде проложено около 80 километров велосипедных дорожек. Конечно, мы не поедем по ним всем, но посетим интересные районы, рекреационные зоны и набережные двух рек:
набережная Дуная;
аутентичный район Земун;
район Новый Белград;
городская зона отдыха — остров 🏝️ Ада Циганлия (с переправой на лодке);
набережная Савы.
По ходу мы будем делиться интересными подробностями современной жизни города и полезной инсайдерской информацией, рассказывать о личном опыте проживания в Сербии и нравах сербов.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Аренда велосипеда — 5 евро
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Центр города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.