Vasily Y. проводит ещё 5 экскурсий

Vasily Y. – Гид из Белграда

Белград – столица ⭐️ Сербии и самый старинный город 🏙️ страны.



Тут множество достопримечательностей 🏛️, которые хочется осмотреть за один день, но, к сожалению, пешком это сделать невозможно.



Гораздо приятнее любоваться набережной Белграда, его старинными районами и памятниками на велопрогулке! Вы увидите набережную Дуная, атмосферный район Земун, городские зоны отдыха и многое другое.