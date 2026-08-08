Vasily Y. проводит ещё 5 экскурсий

Белград идеально подходит для неспешных велопрогулок.
Мы прокатимся вдоль Савы и Дуная, заглянем на Аду Циганлию, познакомимся с Новым Белградом и понаблюдаем за повседневной жизнью города. По пути поговорим о Сербии и местных привычках.
Мы прокатимся вдоль Савы и Дуная, заглянем на Аду Циганлию, познакомимся с Новым Белградом и понаблюдаем за повседневной жизнью города. По пути поговорим о Сербии и местных привычках.
Описание экскурсии
- Стартуем от спортивного центра «25 мая», где возьмём на прокат велосипеды
- По набережным Савы и Дуная двинемся в сторону городской рекреационной зоны «Ада Циганлия»
- Увидим новый район «Белград на воде» и многочисленные дебаркадеры с ресторанами и клубами
- На острове Ада Циганлия посмотрим, как отдыхают белградцы, и сами искупаемся в «белградском море»
- Затем на катере переправимся на сторону Нового Белграда, прокатимся по району и посмотрим на нетиповые спальные районы югославского периода
- По Бранкову мосту вернёмся к месту старта
На прогулке гид поделится подробностями о жизни Белграда и полезными советами. А ещё расскажет о личном опыте проживания в Сербии и нравах местных.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются аренда велосипеда — €12–18 евро за чел.
- Проезд на катере включён в стоимость
- Важно: возьмите с собой документ, который можно оставить в залог за аренду велосипеда
- Головной убор и бутылка для воды обязательны
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Савы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2347 туристов
С 2015 года живу в Белграде, люблю его изучать. Мы с друзьями проводим нестандартные экскурсии по Белграду, водим по самым интересным питейным и гастрономическим заведениям, рассказываем о городе и его жителях, делимся опытом и даём советы.
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