Vasily Y. проводит ещё 5 экскурсий

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Велопрогулка по Белграду

Vasily Y.
Vasily Y. – Гид из Белграда
Белград – столица ⭐️ Сербии и самый старинный город 🏙️ страны.

Тут множество достопримечательностей 🏛️, которые хочется осмотреть за один день, но, к сожалению, пешком это сделать невозможно.

Гораздо приятнее любоваться набережной Белграда, его старинными районами и памятниками на велопрогулке! Вы увидите набережную Дуная, атмосферный район Земун, городские зоны отдыха и многое другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €62 за экскурсию

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Велопрогулка по Белграду
Велопрогулка по Белграду
Приглашаем вас на велосипедную прогулку-экскурсию по нескольким районам и набережным Белграда.

Экскурсия начинается с новобелградской набережной Дуная от легендарного отеля Югославия, где мы возьмём на прокат велосипеды и куда вернёмся в конце. В Белграде проложено около 80 километров велосипедных дорожек. Конечно, мы не поедем по ним всем, но посетим интересные районы, рекреационные зоны и набережные двух рек:

  • набережная Дуная;
  • аутентичный район Земун;
  • район Новый Белград;
  • городская зона отдыха — остров 🏝️ Ада Циганлия (с переправой на лодке);
  • набережная Савы.
  • По ходу мы будем делиться интересными подробностями современной жизни города и полезной инсайдерской информацией, рассказывать о личном опыте проживания в Сербии и нравах сербов.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Аренда велосипеда — 5 евро
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Центр города
Велопрогулка по Белграду
Велопрогулка по Белграду
Велопрогулка по Белграду
Велопрогулка по Белграду
Велопрогулка по Белграду
Велопрогулка по Белграду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vasily Y.
Vasily Y.
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