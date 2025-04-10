Экскурсии по набережной Белграда

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Белграде на русском языке, цены от €107. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Районы Белграда: гуляем по историческому центру и Земуну
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Районы Белграда: исторический центр и Земун
Увлекательное путешествие по Белграду: от центра до Земуна, раскрывающее историю и культуру столицы Сербии. Идеально для любителей фотографий
«Остановимся в Земуне, прогуляемся по центру и доберёмся до набережной»
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
€150 за всё до 7 чел.
Уличное искусство Белграда
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Уличное искусство Белграда
Исследуйте уличное искусство Белграда, от тегов до муралов. Узнайте, как город общается с жителями через стены и культурные центры
Начало: У отеля «Москва»
«Возле набережной найдём оккупированные здания, превращённые в культурные центры»
Сегодня в 16:00
9 мая в 09:00
€107 за всё до 6 чел.
Из Белграда - в очаровательную Суботицу
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - в очаровательную Суботицу
Познакомиться с самым красивым городом севера Сербии
«Вы увидите прекрасные здания в стиле модерн и дворец необычного цвета, прогуляетесь по берегу живописного озера Палич и узнаете, каким оно было до начала времён»
14 мая в 09:30
16 мая в 09:30
€380 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    10 апреля 2025
    Уличное искусство Белграда
    Необыкновенная экскурсия от Дмитрия, были на экскурсии с 3 мая подростками и 2 взрослыми, видели много скрытых от глаз обычного
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    пешеходного маршрута мест, про каждое граффити Дмитрий рассказывал историю которая перекликалась с историей города и Сербия. Я взглянула на Белград совсем другими глазами! Очень советуем

  • С
    Софья
    7 апреля 2025
    Районы Белграда: гуляем по историческому центру и Земуну
    Спасибо за экскурсию, очень понравилось. Властимир опытный гид, знает очень много информации, даты и интересные факты. Подстраивается под ситуацию, так как с нами на экскурсии была бабушка, которая не могла долго ходить. Внимательный и очень компетентный!
    Спасибо за экскурсию, очень понравилось. Властимир опытный гид, знает очень много информации, даты и интересные фактыСпасибо за экскурсию, очень понравилось. Властимир опытный гид, знает очень много информации, даты и интересные факты
  • В
    Вячеслав
    5 апреля 2025
    Районы Белграда: гуляем по историческому центру и Земуну
    Опытный, мудрый гид. Глубокое знание материала. Гид просто пригласил Вас в гости. И показывает свой город. Удачное сочетание пешего маршрута и экскурсии на авто. За четыре часа- и центр, и почти весь Белград. Спасибо, Властимир! Рекомендую всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Набережная»

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  2. Самое главное
  3. Крепость Калемегдан
  4. Площадь Республики
  5. Здание Парламента Сербии
  6. Белградская крепость
  7. Дворец княгини Любицы
  8. Церковь Святого Марка
  9. Башня Гардош
  10. Гостиница Москва
Сколько стоит экскурсия по Белграду в мае 2025
Сейчас в Белграде в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 107 до 380. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Белграде, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Белграда. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025