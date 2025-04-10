Необыкновенная экскурсия от Дмитрия, были на экскурсии с 3 мая подростками и 2 взрослыми, видели много скрытых от глаз обычного

пешеходного маршрута мест, про каждое граффити Дмитрий рассказывал историю которая перекликалась с историей города и Сербия. Я взглянула на Белград совсем другими глазами! Очень советуем

С Софья

Спасибо за экскурсию, очень понравилось. Властимир опытный гид, знает очень много информации, даты и интересные факты. Подстраивается под ситуацию, так как с нами на экскурсии была бабушка, которая не могла долго ходить. Внимательный и очень компетентный!