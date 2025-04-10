Индивидуальная
до 7 чел.
Районы Белграда: исторический центр и Земун
Увлекательное путешествие по Белграду: от центра до Земуна, раскрывающее историю и культуру столицы Сербии. Идеально для любителей фотографий
«Остановимся в Земуне, прогуляемся по центру и доберёмся до набережной»
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Уличное искусство Белграда
Исследуйте уличное искусство Белграда, от тегов до муралов. Узнайте, как город общается с жителями через стены и культурные центры
Начало: У отеля «Москва»
«Возле набережной найдём оккупированные здания, превращённые в культурные центры»
Сегодня в 16:00
9 мая в 09:00
€107 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - в очаровательную Суботицу
Познакомиться с самым красивым городом севера Сербии
«Вы увидите прекрасные здания в стиле модерн и дворец необычного цвета, прогуляетесь по берегу живописного озера Палич и узнаете, каким оно было до начала времён»
14 мая в 09:30
16 мая в 09:30
€380 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия10 апреля 2025Необыкновенная экскурсия от Дмитрия, были на экскурсии с 3 мая подростками и 2 взрослыми, видели много скрытых от глаз обычного
- ССофья7 апреля 2025Спасибо за экскурсию, очень понравилось. Властимир опытный гид, знает очень много информации, даты и интересные факты. Подстраивается под ситуацию, так как с нами на экскурсии была бабушка, которая не могла долго ходить. Внимательный и очень компетентный!
- ВВячеслав5 апреля 2025Опытный, мудрый гид. Глубокое знание материала. Гид просто пригласил Вас в гости. И показывает свой город. Удачное сочетание пешего маршрута и экскурсии на авто. За четыре часа- и центр, и почти весь Белград. Спасибо, Властимир! Рекомендую всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Набережная»
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Сейчас в Белграде в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 107 до 380. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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