Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Белград: творческий, яркий, андеграундный
Наш маршрут пролегает по центральной части Белграда, мимо бывших заброшенных зданий, которые сегодня отданы в аренду молодым дизайнерам, художникам, музыкантам и стартаперам. Сейчас в этих пространствах формируется новый облик города и куется современная культура Белграда.
Нескучно и живо о Сербии и сербах
По ходу прогулки вы не только прикоснетесь к креативной жизни Белграда, но и запасетесь полезными советами для самостоятельно изучения города. Мы расскажем о повседневной жизни Белграда и нашем личном опыте проживания в Сербии, о нравах сербов и их отличиях от русских. И конечно, поделимся, инсайдерской информацией о городе, которую не найдешь в открытых источниках.