Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Не каждый путешественник знает, что Белград — город с потрясающей концентрацией независимых креативных проектов.
Приготовьтесь раскрыть эту грань сербской столицы: мы прогуляемся по городским арт-пространствам от дизайн-кварталов и сквотов — до ярких муралов. Вы проникнетесь творческим духом Белграда и поймете, почему его называют «Берлином на Балканах».
Приготовьтесь раскрыть эту грань сербской столицы: мы прогуляемся по городским арт-пространствам от дизайн-кварталов и сквотов — до ярких муралов. Вы проникнетесь творческим духом Белграда и поймете, почему его называют «Берлином на Балканах».
Описание экскурсии
Белград: творческий, яркий, андеграундный
Наш маршрут пролегает по центральной части Белграда, мимо бывших заброшенных зданий, которые сегодня отданы в аренду молодым дизайнерам, художникам, музыкантам и стартаперам. Сейчас в этих пространствах формируется новый облик города и куется современная культура Белграда.
- мы прогуляемся по району Савамала, который долгое время был белградским «гетто», а теперь стал местом притяжения творческой молодежи
- посетим первый в Белграде независимый культурный центр KC Grad, рассмотрим муралы и обсудим историю из создания
- заглянем в галереи современного искусства
- пройдем сквозь спрятанный во дворах дизайн-квартал с магазинчиками и шоурумами молодых сербских брендов
- а завершим маршрут в ярком и необычном барном квартале, внутри бывшего пивзавода.
Нескучно и живо о Сербии и сербах
По ходу прогулки вы не только прикоснетесь к креативной жизни Белграда, но и запасетесь полезными советами для самостоятельно изучения города. Мы расскажем о повседневной жизни Белграда и нашем личном опыте проживания в Сербии, о нравах сербов и их отличиях от русских. И конечно, поделимся, инсайдерской информацией о городе, которую не найдешь в открытых источниках.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия не предполагает дополнительных расходов, кроме личных покупок, расходов на еду и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города, возле отеля «Москва»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2347 туристов
С 2015 года живу в Белграде, люблю его изучать. Мы с друзьями проводим нестандартные экскурсии по Белграду, водим по самым интересным питейным и гастрономическим заведениям, рассказываем о городе и его жителях, делимся опытом и даём советы.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всегда посещаем необычные экскурсии, чтобы запомнить город таким. Мы увидели Белград глазами художника. Очень уютно. Наша прогулка проходила по местам закрытым от будничной суеты. Мы попали в другой, параллельный мир, уголок творчества, где неторопливо создают сказ о том, что может быть вкусно, красиво, свободно и умиротворенно.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод замечательная, умеющая интересно рассказывать. Посетили необычные и интересные места, в которые самостоятельно никогда бы не попала. По ходу экскурсии также была возможность приобрести интересные сувениры. Остались только приятные впечатления, всё прошло отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
Безумно понравился тур с Анной по "Альтернативному Белграду"! Город влюбил в себя с первых минут, также как и гид:). Вам однозначно нужно выбрать этот тур если вы любите стрит-арт; места,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличный маршрут, сам до таких мест не доберёшься. Смотришь на город глазами местных:) это не классическая экскурсия с большим объемом истории, а знакомство с современным городом, его культурой и настроением. Гид Анна-прекрасна. Чувствуется, что любит город и то, чем занимается. Много говорили про культуру, быт, традиции и пр.
Анна учла наши пожелания и интересы, скорректировала маршрут с их учетом.
Анна учла наши пожелания и интересы, скорректировала маршрут с их учетом.
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия для любителей арта в любом виде! Приготовьтесь к пониманию другого Белграда! Анна позитивна, учитывает пожелания, по возможности отвечает на вопросы! Получили эмоции от увиденного!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия очень понравилась и показала Белград с неизвестной для туристов стороны. Это оказался город с множеством модных галерей, ресторанов и кафе. Все, что я прочла до этого о Белграде, не
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Белграда
Похожие экскурсии на «Альтернативный Белград»
Индивидуальная
до 7 чел.
Районы Белграда: гуляем по историческому центру и Земуну
Увлекательное путешествие по Белграду: от центра до Земуна, раскрывающее историю и культуру столицы Сербии. Идеально для любителей фотографий
15 авг в 15:00
17 авг в 08:00
от €150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Белград для сладкоежек
Погрузитесь в мир сербских десертов на индивидуальной экскурсии по Белграду. Лучшие кондитерские, уникальные сладости и кулинарные традиции ждут вас
18 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €84 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Прогулка по современному Белграду, где вы увидите лучшие граффити и муралы, узнаете об их создателях и историях
Начало: На улице Цетиньская
18 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белград - всё и сразу
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от древних римских камней до современных кафе. Ваш путеводитель по самым ярким местам и вкусам города
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от €275 за всё до 3 чел.
от €82 за человека