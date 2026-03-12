Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Не каждый путешественник знает, что Белград — город с потрясающей концентрацией независимых креативных проектов. Приготовьтесь раскрыть эту грань сербской столицы: мы прогуляемся по городским арт-пространствам от дизайн-кварталов и сквотов — до ярких муралов. Вы проникнетесь творческим духом Белграда и поймете, почему его называют «Берлином на Балканах».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Белград: творческий, яркий, андеграундный

Наш маршрут пролегает по центральной части Белграда, мимо бывших заброшенных зданий, которые сегодня отданы в аренду молодым дизайнерам, художникам, музыкантам и стартаперам. Сейчас в этих пространствах формируется новый облик города и куется современная культура Белграда.

мы прогуляемся по району Савамала, который долгое время был белградским «гетто», а теперь стал местом притяжения творческой молодежи

посетим первый в Белграде независимый культурный центр KC Grad, рассмотрим муралы и обсудим историю из создания

заглянем в галереи современного искусства

пройдем сквозь спрятанный во дворах дизайн-квартал с магазинчиками и шоурумами молодых сербских брендов

а завершим маршрут в ярком и необычном барном квартале, внутри бывшего пивзавода.

Нескучно и живо о Сербии и сербах

По ходу прогулки вы не только прикоснетесь к креативной жизни Белграда, но и запасетесь полезными советами для самостоятельно изучения города. Мы расскажем о повседневной жизни Белграда и нашем личном опыте проживания в Сербии, о нравах сербов и их отличиях от русских. И конечно, поделимся, инсайдерской информацией о городе, которую не найдешь в открытых источниках.

Организационные детали