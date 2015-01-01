Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Погрузиться в творческую жизнь «Берлина на Балканах» и прогуляться по его главным арт-локациям

Vasily
Vasily – представитель из Белграда
Не каждый путешественник знает, что Белград — город 🏙️ с потрясающей концентрацией независимых креативных проектов.

Приготовьтесь раскрыть эту грань сербской столицы: мы прогуляемся по городским арт-пространствам от дизайн-кварталов и сквотов — до ярких муралов.

Вы проникнетесь творческим духом Белграда и поймете, почему его называют «Берлином на Балканах».
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.

Экскурсия

От €30 за экскурсию

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Альтернативный Белград
Альтернативный Белград

Что вас ожидает

Белград: творческий, яркий, андеграундный
Наш маршрут пролегает по центральной части Белграда, мимо бывших заброшенных зданий, которые сегодня отданы в аренду молодым дизайнерам, художникам, музыкантам и стартаперам. Сейчас в этих пространствах формируется новый облик города и куется современная культура Белграда.

  • мы прогуляемся по району Савамала, который долгое время был белградским «гетто», а теперь стал местом притяжения творческой молодежи
  • посетим первый в Белграде независимый культурный центр KC Grad, рассмотрим муралы и обсудим историю 📖 из создания
  • заглянем в галереи современного искусства
  • пройдем сквозь спрятанный во дворах дизайн-квартал с магазинчиками и шоурумами молодых сербских брендов
  • а завершим маршрут в ярком и необычном барном квартале, внутри бывшего пивзавода.

Нескучно и живо о Сербии и сербах
По ходу прогулки вы не только прикоснетесь к креативной жизни Белграда, но и запасетесь полезными советами для самостоятельно изучения города. Мы расскажем о повседневной жизни Белграда и нашем личном опыте проживания в Сербии, о нравах сербов и их отличиях от русских. И конечно, поделимся, инсайдерской информацией о городе, которую не найдешь в открытых источниках.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия ⛳ не предполагает дополнительных расходов, кроме личных покупок, расходов на еду и напитки
Начало и место завершения
🚩 в центре города, возле отеля «Москва»
Альтернативный Белград
Альтернативный Белград
Альтернативный Белград
Альтернативный Белград
Альтернативный Белград
Альтернативный Белград

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Vasily
Vasily
Я Василий. С 2015 года живу в Белграде и люблю его изучать. Мы с друзьями проводим нестандартные экскурсии по Белграду, водим по самым интересным питейным и гастрономическим заведениям, рассказываем о городе и его жителях, делимся опытом и даём советы.
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Vasily проводит ещё 3 экскурсии

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