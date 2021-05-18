Полезная информация о Белграде
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Белград
Популярные экскурсии в Белграде
4.5
13 отзывов
€
55
за чел.
Во время нашей прогулки по Белграду я познакомлю вас с самыми яркими местами столицы Сербии и особенной специфике страны. Вы увидите Белградскую крепо...
5
4 отзыва
€
38
за чел.
На этой необычной экскурсии мы отправимся в закулисье исторического центра Белграда. Я покажу вам особенности колоритной сербской кухни и самые недост...
5
2 отзыва
€
115
за чел.
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Белграду с местным гидом. Вы побываете в историческом центре города и за его пределами. Это конечн...
5
1 отзыв
€
98
за чел.
Предлагаю вам отправится на пешеходную экскурсию по колоритной сербской столице. За 3-4 часа я покажу вам главные достопримечательности Белграда, расс...
4.9
160 отзывов
от
€
38
за чел.
Открыть самобытную атмосферу города и познакомиться с его наследием