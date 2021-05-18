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Местное время в Белграде
23:4225
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇸 Сербия
Название городаБелград
По-английскиBelgrade
Это столицаБелград является столицей Сербии
Население города1 273 651 чел.
АэропортыБелград BEG, Batajnica BJY
Часовой поясEurope/Belgrade
Средняя высота120 м. от уровня моря

Где находится Белград на карте

Белград фото города
Белград

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Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
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Пешеходная экскурсия по Белграду
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Белград — город на границе двух культур
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Открыть самобытную атмосферу города и познакомиться с его наследием
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