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Полезная информация о Сербии

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Флаг Сербии
Флаг Сербии
НазваниеСербия
Эмодзи флаг🇷🇸
Полное названиеРеспублика Сербия
По-английскиSerbia
СтолицаБелград
ГородаСписок городов
ВалютаСербский динар
Площадь88 361 км²
Население9 846 582 чел.
Телефонный код+381
Код ISORS
Основной домен.RS
Соседние страны🇦🇱 Албания🇧🇬 Болгария🇧🇦 Босния и Герцеговина🇭🇺 Венгрия🇷🇴 Румыния🇭🇷 Хорватия🇲🇪 Черногория

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Сербия фото страны
Сербия

Популярные экскурсии в Сербии

Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
4.5
13 отзывов
55
за чел.
Во время нашей прогулки по Белграду я познакомлю вас с самыми яркими местами столицы Сербии и особенной специфике страны. Вы увидите Белградскую крепо...
Белград
Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда
Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда
5
4 отзыва
38
за чел.
На этой необычной экскурсии мы отправимся в закулисье исторического центра Белграда. Я покажу вам особенности колоритной сербской кухни и самые недост...
Белград
Добро пожаловать в Белград!
Добро пожаловать в Белград!
5
2 отзыва
115
за чел.
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Белграду с местным гидом. Вы побываете в историческом центре города и за его пределами. Это конечн...
Белград
Пешеходная экскурсия по Белграду
Пешеходная экскурсия по Белграду
5
1 отзыв
98
за чел.
Предлагаю вам отправится на пешеходную экскурсию по колоритной сербской столице. За 3-4 часа я покажу вам главные достопримечательности Белграда, расс...
Белград
Белград — город на границе двух культур
Белград — город на границе двух культур
4.9
160 отзывов
от
38
за чел.
Открыть самобытную атмосферу города и познакомиться с его наследием
Белград
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