Полезная информация о Сербии
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Флаг Сербии
|Название
|Сербия
|Эмодзи флаг
|🇷🇸
|Полное название
|Республика Сербия
|По-английски
|Serbia
|Столица
|Белград
|Города
|Список городов
|Валюта
|Сербский динар
|Площадь
|88 361 км²
|Население
|9 846 582 чел.
|Телефонный код
|+381
|Код ISO
|RS
|Основной домен
|.RS
|Соседние страны
|🇦🇱 Албания🇧🇬 Болгария🇧🇦 Босния и Герцеговина🇭🇺 Венгрия🇷🇴 Румыния🇭🇷 Хорватия🇲🇪 Черногория
Где находится Сербия на карте
Сербия
Популярные экскурсии в Сербии
4.5
13 отзывов
€
55
за чел.
Во время нашей прогулки по Белграду я познакомлю вас с самыми яркими местами столицы Сербии и особенной специфике страны. Вы увидите Белградскую крепо...
5
4 отзыва
€
38
за чел.
На этой необычной экскурсии мы отправимся в закулисье исторического центра Белграда. Я покажу вам особенности колоритной сербской кухни и самые недост...
5
2 отзыва
€
115
за чел.
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Белграду с местным гидом. Вы побываете в историческом центре города и за его пределами. Это конечн...
5
1 отзыв
€
98
за чел.
Предлагаю вам отправится на пешеходную экскурсию по колоритной сербской столице. За 3-4 часа я покажу вам главные достопримечательности Белграда, расс...
4.9
160 отзывов
от
€
38
за чел.
Открыть самобытную атмосферу города и познакомиться с его наследием