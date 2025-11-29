Гастрономический тур по Сербии с проживанием в отелях 4* — это сочетание природных красот, насыщенной истории и местной кухни.
Описание тура
Семидневное путешествие по Сербии, где история сочетается с природой, гастрономией и отдыхом в отелях 4* с бассейнами. Программа построена так, чтобы вы увидели страну с разных сторон: от древних поселений до современных спа-курортов, от крепостей до винных погребов. Что вас ждёт:
Белград — с наследием Византии и Османской империи • Голубац, Сокоград и Манасия — крепости, хранящие следы великих империй • Джердапское ущелье — катерная прогулка по самому живописному участку Дуная • Лепенски-Вир — археологический памятник каменного века • Виминациум — античный амфитеатр и римские усыпальницы • Ресавская пещера и водопад Великий Бук — подземные и горные чудеса • Сокобаня и Серебряное озеро — термальный отдых и природные пейзажи Вы отдохнёте в комфортабельных отелях, попробуете традиционные блюда и домашние вина, а тёплая атмосфера тура и продуманная логистика позволят расслабиться и по-настоящему насладиться дорогой.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от и до аэропорта
- Все трансферы по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Проживание в отеле
- Завтраки, обеды и дегустации
Что не входит в цену
- Билеты в Белград и обратно
- Ужины
- Дополнительно (по желанию): гастропрогулка с гидом - €65
Место начала и завершения?
Белград
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Белграда
