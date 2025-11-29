Семидневное путешествие по Сербии, где история сочетается с природой, гастрономией и отдыхом в отелях 4* с бассейнами. Программа построена так, чтобы вы увидели страну с разных сторон: от древних поселений до современных спа-курортов, от крепостей до винных погребов. Что вас ждёт:

Белград — с наследием Византии и Османской империи • Голубац, Сокоград и Манасия — крепости, хранящие следы великих империй • Джердапское ущелье — катерная прогулка по самому живописному участку Дуная • Лепенски-Вир — археологический памятник каменного века • Виминациум — античный амфитеатр и римские усыпальницы • Ресавская пещера и водопад Великий Бук — подземные и горные чудеса • Сокобаня и Серебряное озеро — термальный отдых и природные пейзажи Вы отдохнёте в комфортабельных отелях, попробуете традиционные блюда и домашние вина, а тёплая атмосфера тура и продуманная логистика позволят расслабиться и по-настоящему насладиться дорогой.