Наш тур с дегустациями включает винарию «Деспотика» и хозяйства, которые из поколения в поколение принадлежат одной семье, — Панайотович, Александрович, Иванович.
Вы попробуете любимые вина монархов,
Описание тура
Организационные детали
Все подробности и детали, рекомендуемый набор вещей, оптимальные варианты приезда гид отправит вам в личной переписке.
Программа тура по дням
Здраво, Сербия
По прибытии в аэропорт «Никола Тесла» мы встретим вас с почти семейной заботой. Спустя полчаса вы окажетесь в отеле в центре Белграда — города, где история живёт в трещинах фасадов, мелодиях уличных музыкантов и аромате горячей плескавицы. Для тех, кто прилетит ранним рейсом, можем предложить гастропрогулку (за доплату): дегустируя айвар, ракию, каймак, вы послушаете о столице и народе.
Вечером впервые соберёмся всей группой за ужином. Старинная белградская кафана с деревянными столами, густыми мясными и винными ароматами и песнями тамбурашей — в такой обстановке начнутся наши знакомство и путешествие. Крепкая сливовица, чевапи на углях, лепёшки с дымком, фруктовые сербские вина с лёгкой кислинкой, живая музыка — всё это вовлекает в круговорот балканского ритма.
Старый город, винный погреб Панайотович - дегустация в мерцании свечей
Наша обзорная прогулка по столице Сербии — не просто для галочки. Это настоящее погружение в душу Старого города: тут античные стены, там османский фонтан, дальше княжеский дворец, вдали виднеется спокойный Дунай, на балконах сушатся простыни и распускаются садовые розы.
В разгар дня мы спустимся в римские катакомбы — в подземный винный погреб Panajotović. В мягких отблесках свечей сомелье расскажет о сербском виноделии, земле, где вьётся лоза, и целых поколениях людей, которые её возделывали. Совиньон-блан, розе, мерло, каберне дополнят изящные закуски — мягкий козий сыр и оливки.
Топола, Врнячка-Баня, винодельня Александрович - дегустация по-королевски
Утром продолжим путешествие за пределами столицы. Отправимся в Шумадию — живописный провинциальный регион Сербии с мягкими возвышенностями, оплетёнными виноградниками. Нашей целью будет город Топола, где мы поднимемся на холм Опленац, посетим мавзолей Карагеоргиевичей и церковь с мозаиками из разноцветной смальты.
Также нас ждут в гости в винном хозяйстве Александрович. На террасе подадут обед из традиционных балканских блюд — домашней пастромы, овечьего сыра, зелени — и наполнят бокалы элитарным вином, которое раньше выбирали короли, а теперь — президенты.
Вечером мы прибудем в Врнячка-Баня — сербский термальный СПА-курорт, известный с давних времён. Заселимся в отель, пройдём по аллеям, слушая шёпот фонтанов, и просто отдохнём вдали от мира.
Монастыри Жича и Студеница, винодельня Иванович - дегустация по-семейному
Главные сокровища Сербии прячутся в лесистых горах, за каньонами и водопадами. Именно туда мы сегодня и отправимся на встречу с древними обителями, где царит особенная атмосфера безвременья и умиротворения.
Мы посетим монастырь Жича. Ранее тут проходили коронации сербских королей и хранили важные реликвии — частицу Креста Господня, ризу и пояс Богородицы, десницу Иоанна Предтечи, многочисленные мощи.
Также заедем в монастырь Студеница, включённый в список наследия ЮНЕСКО. Его главное достояние — фрески в византийском стиле с библейскими сценами.
Далее — снова сербское вино, но уже другое: не столичное, не королевское. Любуясь стройными рядами виноградника, вы отведаете напитков семейного производства Иванович. Всемирно известные марселан, пти вердо, мальбек тут дополняют кратошией, вранацем и другими автохтонным сортами, придавая им самобытность.
Монастырь Манасия, винодельня «Деспотика» (Шумадия) - дегустация экспериментаторов
Завтракаем и продолжаем путешествие. Утро начнётся с Манасии — монастыря, спрятанного в сердце сербских гор. Снаружи — мощные крепостные стены, бойницы, рвы, внутри — священный покой и средневековые фрески.
После сделаем перерыв в винарии «Деспотика», где любят экспериментировать. Вы попробуете яблочно-цитрусовое белое морава, насыщенное вкусами вишни и табака красное прокупац, пахнущее цветами и травами Шумадии розе, а также пообедаете.
Затем винодельни и холмы региона Шумадия останутся позади — петляя мимо полей и деревушек, дорога приведёт нас обратно в сербскую столицу. Вечером — заселение в отель, свободное время.
Довидженя, Сербия
Утром вы проснётесь и неспеша попрощаетесь со страной, которая уже немного стала вашей. Выселитесь из отеля, а потом мы доставим вас к аэропорту. Уверены, Сербия останется с вами ароматами вин и блюд, дымкой над Дунайскими холмами, шероховатостью крепостных стен. И, конечно же, она сохранится в вашем сердце — пусть это будет надолго!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|148 500 ₽
|1-местное размещение
|164 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в туре
- Завтраки, обеды, винные дегустации
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по программе в Сербии
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе тура
Что не входит в цену
- Билеты в Белград и обратно в ваш город
- Ужины
- Гастропрогулка с гидом (по желанию) - €65
- Дополнительная прогулка по столице Сербии (по желанию) - €35
- Спа-услуги (по желанию)
- Доплата за 1-местное размещение