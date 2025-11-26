По прибытии в аэропорт «Никола Тесла» мы встретим вас с почти семейной заботой. Спустя полчаса вы окажетесь в отеле в центре Белграда — города, где история живёт в трещинах фасадов, мелодиях уличных музыкантов и аромате горячей плескавицы. Для тех, кто прилетит ранним рейсом, можем предложить гастропрогулку (за доплату): дегустируя айвар, ракию, каймак, вы послушаете о столице и народе.

Вечером впервые соберёмся всей группой за ужином. Старинная белградская кафана с деревянными столами, густыми мясными и винными ароматами и песнями тамбурашей — в такой обстановке начнутся наши знакомство и путешествие. Крепкая сливовица, чевапи на углях, лепёшки с дымком, фруктовые сербские вина с лёгкой кислинкой, живая музыка — всё это вовлекает в круговорот балканского ритма.