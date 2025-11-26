Мои заказы

Живели! Винный комфорт-тур по Сербии с напитками из семейных погребов (6 дней)

Отведать автохтонных вин, изучить Белград, посетить Жичу, Студеницу, Манасию, отдохнуть на курорте
Камерной компанией отправимся изучать винодельни Сербии.

Наш тур с дегустациями включает винарию «Деспотика» и хозяйства, которые из поколения в поколение принадлежат одной семье, — Панайотович, Александрович, Иванович.

Вы попробуете любимые вина монархов,
познакомитесь с автохтонами из прокупаца, моравы, тамьяники и других местных сортов, отведаете множество балканских блюд.

Калейдоскоп вкусов и ароматов дополнят экскурсии: мы заглянем в душу и прошлое Белграда, рассмотрим библейские сюжеты на стенах монастырей Жича, Студеница, Манасия, поговорим о королевской династии Карагеоргиевич, благодаря которой в стране появились рислинг, пино-нуар, каберне-совиньон.

Будем восстанавливать силы в хороших 4-звёздочных отелях, а на курорте Врнячка-Баня расслабимся в бассейне с термальной водой. На здоровье! Или, как говорят сербы, живели!

Описание тура

Организационные детали

Все подробности и детали, рекомендуемый набор вещей, оптимальные варианты приезда гид отправит вам в личной переписке.

Программа тура по дням

1 день

Здраво, Сербия

По прибытии в аэропорт «Никола Тесла» мы встретим вас с почти семейной заботой. Спустя полчаса вы окажетесь в отеле в центре Белграда — города, где история живёт в трещинах фасадов, мелодиях уличных музыкантов и аромате горячей плескавицы. Для тех, кто прилетит ранним рейсом, можем предложить гастропрогулку (за доплату): дегустируя айвар, ракию, каймак, вы послушаете о столице и народе.

Вечером впервые соберёмся всей группой за ужином. Старинная белградская кафана с деревянными столами, густыми мясными и винными ароматами и песнями тамбурашей — в такой обстановке начнутся наши знакомство и путешествие. Крепкая сливовица, чевапи на углях, лепёшки с дымком, фруктовые сербские вина с лёгкой кислинкой, живая музыка — всё это вовлекает в круговорот балканского ритма.

2 день

Старый город, винный погреб Панайотович - дегустация в мерцании свечей

Наша обзорная прогулка по столице Сербии — не просто для галочки. Это настоящее погружение в душу Старого города: тут античные стены, там османский фонтан, дальше княжеский дворец, вдали виднеется спокойный Дунай, на балконах сушатся простыни и распускаются садовые розы.

В разгар дня мы спустимся в римские катакомбы — в подземный винный погреб Panajotović. В мягких отблесках свечей сомелье расскажет о сербском виноделии, земле, где вьётся лоза, и целых поколениях людей, которые её возделывали. Совиньон-блан, розе, мерло, каберне дополнят изящные закуски — мягкий козий сыр и оливки.

3 день

Топола, Врнячка-Баня, винодельня Александрович - дегустация по-королевски

Утром продолжим путешествие за пределами столицы. Отправимся в Шумадию — живописный провинциальный регион Сербии с мягкими возвышенностями, оплетёнными виноградниками. Нашей целью будет город Топола, где мы поднимемся на холм Опленац, посетим мавзолей Карагеоргиевичей и церковь с мозаиками из разноцветной смальты.

Также нас ждут в гости в винном хозяйстве Александрович. На террасе подадут обед из традиционных балканских блюд — домашней пастромы, овечьего сыра, зелени — и наполнят бокалы элитарным вином, которое раньше выбирали короли, а теперь — президенты.

Вечером мы прибудем в Врнячка-Баня — сербский термальный СПА-курорт, известный с давних времён. Заселимся в отель, пройдём по аллеям, слушая шёпот фонтанов, и просто отдохнём вдали от мира.

4 день

Монастыри Жича и Студеница, винодельня Иванович - дегустация по-семейному

Главные сокровища Сербии прячутся в лесистых горах, за каньонами и водопадами. Именно туда мы сегодня и отправимся на встречу с древними обителями, где царит особенная атмосфера безвременья и умиротворения.

Мы посетим монастырь Жича. Ранее тут проходили коронации сербских королей и хранили важные реликвии — частицу Креста Господня, ризу и пояс Богородицы, десницу Иоанна Предтечи, многочисленные мощи.

Также заедем в монастырь Студеница, включённый в список наследия ЮНЕСКО. Его главное достояние — фрески в византийском стиле с библейскими сценами.

Далее — снова сербское вино, но уже другое: не столичное, не королевское. Любуясь стройными рядами виноградника, вы отведаете напитков семейного производства Иванович. Всемирно известные марселан, пти вердо, мальбек тут дополняют кратошией, вранацем и другими автохтонным сортами, придавая им самобытность.

5 день

Монастырь Манасия, винодельня «Деспотика» (Шумадия) - дегустация экспериментаторов

Завтракаем и продолжаем путешествие. Утро начнётся с Манасии — монастыря, спрятанного в сердце сербских гор. Снаружи — мощные крепостные стены, бойницы, рвы, внутри — священный покой и средневековые фрески.

После сделаем перерыв в винарии «Деспотика», где любят экспериментировать. Вы попробуете яблочно-цитрусовое белое морава, насыщенное вкусами вишни и табака красное прокупац, пахнущее цветами и травами Шумадии розе, а также пообедаете.

Затем винодельни и холмы региона Шумадия останутся позади — петляя мимо полей и деревушек, дорога приведёт нас обратно в сербскую столицу. Вечером — заселение в отель, свободное время.

6 день

Довидженя, Сербия

Утром вы проснётесь и неспеша попрощаетесь со страной, которая уже немного стала вашей. Выселитесь из отеля, а потом мы доставим вас к аэропорту. Уверены, Сербия останется с вами ароматами вин и блюд, дымкой над Дунайскими холмами, шероховатостью крепостных стен. И, конечно же, она сохранится в вашем сердце — пусть это будет надолго!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение148 500 ₽
1-местное размещение164 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в туре
  • Завтраки, обеды, винные дегустации
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по программе в Сербии
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе тура
Что не входит в цену
  • Билеты в Белград и обратно в ваш город
  • Ужины
  • Гастропрогулка с гидом (по желанию) - €65
  • Дополнительная прогулка по столице Сербии (по желанию) - €35
  • Спа-услуги (по желанию)
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт города Белграда, 14:00. По договорённости возможно любое другое время
Завершение: Аэропорт города Белграда, 12:00. По договорённости возможно любое другое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Белграде
Провели экскурсии для 42618 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с
2010 года, а в Белграде проходила моя студенческая практика по составлению экскурсионных маршрутов, и я рада вернуться в любимый город снова уже опытным организатором. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему лёгкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга — и мы создали понятные и взрослым, и детям весёлые и полезные экскурсии по Северной столице на русском. В 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину, а в 2023 году запустили экскурсии по столице Сербии. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!

