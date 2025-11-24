Гастрономический комфорт-тур: Здраво, Сербия! (7 дней)
Начало: Белград
22 мар в 09:00
7 мая в 09:00
€1310 за человека
Здраво, Сербия! Комфорт-тур с гастрономическими открытиями и отелями с бассейном
Изучить Голубац и Манасию, промчать по Джердапу, отдохнуть на водах, перепробовать блюда и вина
Начало: Аэропорт Белграда, 12:00
22 мар в 12:00
7 мая в 12:00
119 000 ₽ за человека
-
20%
Балканский вояж: Сербия, Босния и Черногория с экскурсиями и дегустациями
Увидеть главные места Белграда, Сараево и Будвы, отведать вина и посетить парк «Дурмитор»
Начало: Аэропорт Белграда, 15:00. Возможно любое время вст...
7 мар в 15:00
27 июн в 15:00
€1450
€1812 за человека
