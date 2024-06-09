Найдено 5 туров в категории « Гастрономические » в Белграде на русском языке, цены от €315. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 1.5 день Музей хлеба и Сирмий - Засавица Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) «После осмотра заповедника, факультативно можно организовать обед из блюд местной кухни: гуляш из мангулицы» Расписание: ежедневно от € 315 за всё до 3 чел. Авторский тур 1.5 день Шарганская осмица-Златибор-пещера Стопича Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) «Остановка на обед в ресторане национальной кухни, на обратном пути в Белград (факультативно)» Расписание: ежедневно от € 700 за всё до 3 чел. Авторский тур 1.5 день Сремски Карловци - Нови Сад-Суботица Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) «Факультативно Обед из блюд венгерской кухни и дегустация вин в ресторане «Винный дворец»» Расписание: ежедневно от € 700 за всё до 3 чел. 🚌 На автобусе Авторский тур 1.5 день Долиной Дуная Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) «Остановка на обед в ресторане национальной кухни (факультативно)» Расписание: ежедневно от € 700 за всё до 3 чел. Авторский тур 1.5 день Врнячка баня-Александровац (двухдневная экскурсия) Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) «После остановки на обед в ресторане национальной кухни – отправление в Белград» Расписание: ежедневно от € 700 за всё до 3 чел. Все туры Белграда

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Гастрономические»

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Белграда, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024