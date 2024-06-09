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Индивидуальная
1.5 день
Музей хлеба и Сирмий - Засавица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
«После осмотра заповедника, факультативно можно организовать обед из блюд местной кухни: гуляш из мангулицы»
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от €315 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Шарганская осмица-Златибор-пещера Стопича
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
«Остановка на обед в ресторане национальной кухни, на обратном пути в Белград (факультативно)»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Сремски Карловци - Нови Сад-Суботица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
«Факультативно Обед из блюд венгерской кухни и дегустация вин в ресторане «Винный дворец»»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Долиной Дуная
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
«Остановка на обед в ресторане национальной кухни (факультативно)»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Врнячка баня-Александровац (двухдневная экскурсия)
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
«После остановки на обед в ресторане национальной кухни – отправление в Белград»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Гастрономические»
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