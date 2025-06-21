Из Сербии в Черногорию: 4 национальных парка и 7 городов

Прокатиться на лодке по Скадарскому озеру, насладиться нетронутой природой и отдохнуть у моря
Начнём наш тур со знакомства со столицей Сербии, а затем отправимся исследовать природные парки двух стран. Вы полюбуетесь кристальными озёрами в объятиях живописных гор, покрытых изумрудными лесами.

Мы посетим историческую крепость,
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знаменитый скальный монастырь Острог, внушительных размеров мавзолей черногорского правителя и поэта Петра II Петровича-Негоша.

Прогуляемся по узким улочкам старой части Котора, увидим достопримечательности всей Которской бухты и целый день проведём на одном из лучших пляжей Адриатики. Балканы покоряют сердца — едем с нами, чтобы в этом убедиться!

Из Сербии в Черногорию: 4 национальных парка и 7 городов
Из Сербии в Черногорию: 4 национальных парка и 7 городов
Из Сербии в Черногорию: 4 национальных парка и 7 городов
Ближайшие даты:
21
июн26
июл
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Перемещаемся на микроавтобусе или на автомобиле.
Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше надевать немаркую и удобную для подъёмов и спусков в долинах.
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы либо погодными условиями.

Проживание. В апартаментах, отелях 3* и 4*. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях (там, где они предусмотрены). Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Перемещаемся на микроавтобусе или на автомобиле.

Уровень сложности. Программа несложная, это смесь авто- и экскурсионного тура. Переезды в среднем — по 2,5-3 часа в день.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встречаемся и едем в отель. Отдых после перелёта.

Встреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Экскурсия по Белграду, переезд в национальный парк «Тара»

Сегодня большую часть дня посвятим исследованию Белграда, построенного в месте слияния рек Сава и Дунай. Город по праву называют «Воротами Балкан» и «Дверью в Центральную Европу». Его многочисленные памятники свидетельствуют о богатой истории Сербии и её столицы.

Мы прогуляемся по набережной Земун до Гардоша, где находится остаток крепости Земун. Пройдёмся по улице короля Милана и площади Славия до храма Святого Саввы в центре города. Посетим Белградскую крепость и сможем представить, как военачальники готовились здесь к бою. Окунёмся в прошлое во время прогулки по Калемегдану. В обеденное время осмотрим богемный квартал Скадарлия и попробуем блюда национальной кухни в традиционной таверне (за доплату).

Затем нас ждёт 3-часовой переезд в национальный парк «Тара», где мы останемся на ночь.

Экскурсия по Белграду, переезд в национальный парк «Тара»Экскурсия по Белграду, переезд в национальный парк «Тара»Экскурсия по Белграду, переезд в национальный парк «Тара»Экскурсия по Белграду, переезд в национальный парк «Тара»Экскурсия по Белграду, переезд в национальный парк «Тара»
3 день

Национальный парк «Тара», переезд в Черногорию

В этот день отправимся в поездку по нацпарку, где расположена живописная гора Тара, окружённая каньоном реки Дрина. Полюбуемся чарующими пейзажами: хвойными лесами и озёрами, разнообразной флорой и фауной. Поднимемся на Баньскую скалу, откуда нам откроется вид на изумрудную территорию озера Перучац и впечатляющий каньон. Посетим смотровую площадку Ослуша, с которой взлетают разноцветные парапланы.

Вечером совершим 2,5-часовой переезд с прохождением границы и разместимся в отеле в черногорском приграничном городке.

Национальный парк «Тара», переезд в ЧерногориюНациональный парк «Тара», переезд в ЧерногориюНациональный парк «Тара», переезд в ЧерногориюНациональный парк «Тара», переезд в ЧерногориюНациональный парк «Тара», переезд в Черногорию
4 день

Каньон реки Тара, национальный парк «Дурмитор»

Утром через час пути окажемся в каньоне реки Тара, втором по глубине каньоне в мире после каньона реки Колорадо. Полюбуемся его крутыми берегами, поросшими лесом, и увидим фотогеничный мост.

Затем посетим национальный парк «Дурмитор». Насладимся видами впечатляющих горных вершин, широкого плато, изрезанного глубокими долинами каньонов, ледниковых озёр. Проедем по панорамной дороге «Дурмиторское кольцо» и побываем в природном парке «Пива».

Пообедаем на природе, а затем совершим 1,5-часовой переезд на юг и разместимся в отеле в центре Черногории.

Каньон реки Тара, национальный парк «Дурмитор»Каньон реки Тара, национальный парк «Дурмитор»Каньон реки Тара, национальный парк «Дурмитор»Каньон реки Тара, национальный парк «Дурмитор»Каньон реки Тара, национальный парк «Дурмитор»
5 день

Монастырь Острог, водная прогулка по озеру Скадарское, переезд в Будву

Сегодня едем к знаменитому монастырю Острог, где окажемся через 40 минут пути. Здесь пробудем около часа, включая подъём по каменным ступеням. После отправимся в сторону моря, по дороге посетив Скадарское озеро — самое большое пресное озеро на Балканском полуострове и один из крупнейших национальных парков Черногории. Прокатимся на лодке (2,5 часа), желающие смогут искупаться, а после пообедаем на берегу.

Затем доберёмся до Будвы и разместимся в отеле на черногорской Ривьере в пешей доступности к пляжам.

Монастырь Острог, водная прогулка по озеру Скадарское, переезд в БудвуМонастырь Острог, водная прогулка по озеру Скадарское, переезд в БудвуМонастырь Острог, водная прогулка по озеру Скадарское, переезд в БудвуМонастырь Острог, водная прогулка по озеру Скадарское, переезд в БудвуМонастырь Острог, водная прогулка по озеру Скадарское, переезд в Будву
6 день

Национальный парк «Ловчен»

Начнём день с поездки в горы, в национальный парк «Ловчен». Посетим мавзолей черногорского правителя и поэта Петра II Петровича-Негоша на вершине горы и поднимемся по лестнице внушительного здания с 461 ступенькой. Заглянем в соседнюю деревню — родовое гнездо Негоша, где будет возможность приобрести местный пршут (копчёный окорок) и негушский сыр.

Проедем по буковым, дубовым и липовым лесам, насладимся горным воздухом, который почти буквально можно пить. Побываем в пещере и пообедаем неподалёку. Вечером вернёмся в Будву.

Национальный парк «Ловчен»Национальный парк «Ловчен»Национальный парк «Ловчен»Национальный парк «Ловчен»
7 день

Достопримечательности Которской бухты

Отправляемся в поездку вокруг Которской бухты. Посетим остров в заливе Бока-Которска, расположенный напротив уютного прибрежного городка Пераст. Затем прогуляемся по старинным улочкам Пераста, осмотрим колокольню и сможем выпить кофе, любуясь пейзажем.

После приедем в Котор и познакомимся со старой частью города, богатой памятниками средневековой архитектуры: церквями, соборами, дворцами и музеями. Пройдёмся по узким улочкам и площадям, заглянем на рынки.

Пообедав, вернёмся в Будву. Затем у вас будет время для пляжного отдыха.

Достопримечательности Которской бухтыДостопримечательности Которской бухтыДостопримечательности Которской бухтыДостопримечательности Которской бухтыДостопримечательности Которской бухты
8 день

Пляжный отдых

На сегодня не запланировано никакой программы, чтобы вы могли насладиться отдыхом на одном из лучших пляжей Адриатики и поплавать в чистейшем море.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
9 день

Отъезд

Утром — групповой трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1584
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (там, где они предусмотрены в отелях)
  • Все трансферы и топливо по маршруту (более 1000 км)
  • Экскурсии и входные билеты к достопримечательностям по программе
  • Сопровождение организатором тура
  • Фото - и видеоотчёты о поездке
  • Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Белграда и обратно из Тивата
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Белград, аэропорт, время встречи - по договорённости
Завершение: Тиват, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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