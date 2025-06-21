Сегодня большую часть дня посвятим исследованию Белграда, построенного в месте слияния рек Сава и Дунай. Город по праву называют «Воротами Балкан» и «Дверью в Центральную Европу». Его многочисленные памятники свидетельствуют о богатой истории Сербии и её столицы.

Мы прогуляемся по набережной Земун до Гардоша, где находится остаток крепости Земун. Пройдёмся по улице короля Милана и площади Славия до храма Святого Саввы в центре города. Посетим Белградскую крепость и сможем представить, как военачальники готовились здесь к бою. Окунёмся в прошлое во время прогулки по Калемегдану. В обеденное время осмотрим богемный квартал Скадарлия и попробуем блюда национальной кухни в традиционной таверне (за доплату).

Затем нас ждёт 3-часовой переезд в национальный парк «Тара», где мы останемся на ночь.