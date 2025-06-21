Мы посетим историческую крепость,
Описание тура
Организационные детали
Перемещаемся на микроавтобусе или на автомобиле.
Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше надевать немаркую и удобную для подъёмов и спусков в долинах.
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы либо погодными условиями.
Проживание. В апартаментах, отелях 3* и 4*. Размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях (там, где они предусмотрены). Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Перемещаемся на микроавтобусе или на автомобиле.
Уровень сложности. Программа несложная, это смесь авто- и экскурсионного тура. Переезды в среднем — по 2,5-3 часа в день.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встречаемся и едем в отель. Отдых после перелёта.
Экскурсия по Белграду, переезд в национальный парк «Тара»
Сегодня большую часть дня посвятим исследованию Белграда, построенного в месте слияния рек Сава и Дунай. Город по праву называют «Воротами Балкан» и «Дверью в Центральную Европу». Его многочисленные памятники свидетельствуют о богатой истории Сербии и её столицы.
Мы прогуляемся по набережной Земун до Гардоша, где находится остаток крепости Земун. Пройдёмся по улице короля Милана и площади Славия до храма Святого Саввы в центре города. Посетим Белградскую крепость и сможем представить, как военачальники готовились здесь к бою. Окунёмся в прошлое во время прогулки по Калемегдану. В обеденное время осмотрим богемный квартал Скадарлия и попробуем блюда национальной кухни в традиционной таверне (за доплату).
Затем нас ждёт 3-часовой переезд в национальный парк «Тара», где мы останемся на ночь.
Национальный парк «Тара», переезд в Черногорию
В этот день отправимся в поездку по нацпарку, где расположена живописная гора Тара, окружённая каньоном реки Дрина. Полюбуемся чарующими пейзажами: хвойными лесами и озёрами, разнообразной флорой и фауной. Поднимемся на Баньскую скалу, откуда нам откроется вид на изумрудную территорию озера Перучац и впечатляющий каньон. Посетим смотровую площадку Ослуша, с которой взлетают разноцветные парапланы.
Вечером совершим 2,5-часовой переезд с прохождением границы и разместимся в отеле в черногорском приграничном городке.
Каньон реки Тара, национальный парк «Дурмитор»
Утром через час пути окажемся в каньоне реки Тара, втором по глубине каньоне в мире после каньона реки Колорадо. Полюбуемся его крутыми берегами, поросшими лесом, и увидим фотогеничный мост.
Затем посетим национальный парк «Дурмитор». Насладимся видами впечатляющих горных вершин, широкого плато, изрезанного глубокими долинами каньонов, ледниковых озёр. Проедем по панорамной дороге «Дурмиторское кольцо» и побываем в природном парке «Пива».
Пообедаем на природе, а затем совершим 1,5-часовой переезд на юг и разместимся в отеле в центре Черногории.
Монастырь Острог, водная прогулка по озеру Скадарское, переезд в Будву
Сегодня едем к знаменитому монастырю Острог, где окажемся через 40 минут пути. Здесь пробудем около часа, включая подъём по каменным ступеням. После отправимся в сторону моря, по дороге посетив Скадарское озеро — самое большое пресное озеро на Балканском полуострове и один из крупнейших национальных парков Черногории. Прокатимся на лодке (2,5 часа), желающие смогут искупаться, а после пообедаем на берегу.
Затем доберёмся до Будвы и разместимся в отеле на черногорской Ривьере в пешей доступности к пляжам.
Национальный парк «Ловчен»
Начнём день с поездки в горы, в национальный парк «Ловчен». Посетим мавзолей черногорского правителя и поэта Петра II Петровича-Негоша на вершине горы и поднимемся по лестнице внушительного здания с 461 ступенькой. Заглянем в соседнюю деревню — родовое гнездо Негоша, где будет возможность приобрести местный пршут (копчёный окорок) и негушский сыр.
Проедем по буковым, дубовым и липовым лесам, насладимся горным воздухом, который почти буквально можно пить. Побываем в пещере и пообедаем неподалёку. Вечером вернёмся в Будву.
Достопримечательности Которской бухты
Отправляемся в поездку вокруг Которской бухты. Посетим остров в заливе Бока-Которска, расположенный напротив уютного прибрежного городка Пераст. Затем прогуляемся по старинным улочкам Пераста, осмотрим колокольню и сможем выпить кофе, любуясь пейзажем.
После приедем в Котор и познакомимся со старой частью города, богатой памятниками средневековой архитектуры: церквями, соборами, дворцами и музеями. Пройдёмся по узким улочкам и площадям, заглянем на рынки.
Пообедав, вернёмся в Будву. Затем у вас будет время для пляжного отдыха.
Пляжный отдых
На сегодня не запланировано никакой программы, чтобы вы могли насладиться отдыхом на одном из лучших пляжей Адриатики и поплавать в чистейшем море.
Отъезд
Утром — групповой трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1584
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (там, где они предусмотрены в отелях)
- Все трансферы и топливо по маршруту (более 1000 км)
- Экскурсии и входные билеты к достопримечательностям по программе
- Сопровождение организатором тура
- Фото - и видеоотчёты о поездке
- Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Белграда и обратно из Тивата
- Обеды и ужины