Персональная поездка в сербскую здравницу - Врнячка-Баню
Отдохнуть на источниках, познакомиться с виноделием Александроваца и посетить монастырь Жича
Начало: Белград, место и время по договорённости
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
€950 за всё до 6 чел.
Своей компанией по долине Дуная: архитектурное наследие от мезолита до Средневековья
Изучить римские руины и Раячке пимнице, посетить Голубацкую крепость и монастырь Манасия
Начало: Белград, место и время по договорённости
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
€1000 за всё до 6 чел.
Вдали от дел мирских: индивидуальное паломничество по святыням Сербии
Познакомиться с православным наследием, посетить 6 монастырей, рассмотреть древние фрески и иконы
Начало: Белград, место и время по договорённости
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
€1000 за всё до 6 чел.
Персональное путешествие по Воеводине: сербский Афон и колоритные города
Подняться на святую гору и крепость Петроварадин, изучить Сремски-Карловци, Суботицу и Нови-Сад
Начало: Белград, место и время по договорённости
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
€950 за всё до 6 чел.
Горы, монастыри и деревушки: индивидуальный тур по Западной Сербии
Посетить древние обители и гончарную столицу, погулять меж колоритных домиков и насладиться природой
Начало: Белград, место и время по договорённости
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
€950 за всё до 6 чел.
Балканское гранд-путешествие с пляжным отдыхом: Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория
Встретить закат с Жёлтого бастиона, отдохнуть на пляже и исследовать красоты пешком
Начало: Аэропорт Белграда, 10:00
10 авг в 10:00
6 сен в 10:00
€1950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «На машине»
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- Персональная поездка в сербскую здравницу - Врнячка-Баню
- Своей компанией по долине Дуная: архитектурное наследие от мезолита до Средневековья
- Вдали от дел мирских: индивидуальное паломничество по святыням Сербии
- Персональное путешествие по Воеводине: сербский Афон и колоритные города
- Горы, монастыри и деревушки: индивидуальный тур по Западной Сербии
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