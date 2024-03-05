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гостеприимство и доброжелательность, за их богатую историю и разнообразную культуру. Отдых закончился, а эмоции не отпускают! Выключаю компьютер, выхожу из офиса, закрываю глаза и вижу старинные замки, крепости, монастыри, мельнички и текию, сипов, вылетающих из-под ног в Уваце, слышу треск дров в печке лесном домике в Блидинье на подъеме к Žlijeb-vidikovac, чувствую брызги от падающих водопадов с кажущейся густой, как сироп, водой. А уж как там было «укусно»!!! Да еще с такой маленькой, но дружной компанией: Олегом – строгим, опытным, надежным, за ним- как за «каменной стеной», Олесей- заводилой и «энерджайзером» (жду тур на Мадейру), Галиной-веселой и неунывающей. Спасибо за поддержку, настроение и комфорт! Нестандартный для меня формат тура, неизведанные мною места. Да уж! Сумели вы обрести нового поклонника в моем лице. С вами-хоть на край света!