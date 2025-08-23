Персональная поездка в сербскую здравницу - Врнячка-Баню
Отдохнуть на источниках, познакомиться с виноделием Александроваца и посетить монастырь Жича
Начало: Белград, место и время по договорённости
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
€950 за всё до 6 чел.
Горы, монастыри и деревушки: индивидуальный тур по Западной Сербии
Посетить древние обители и гончарную столицу, погулять меж колоритных домиков и насладиться природой
Начало: Белград, место и время по договорённости
«В этом небольшом путешествии вы познакомитесь с одной из самых живописных частей Сербии — западной окраиной»
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
€950 за всё до 6 чел.
Здраво, Сербия! Комфорт-тур с гастрономическими открытиями и отелями с бассейном
Изучить Голубац и Манасию, промчать по Джердапу, отдохнуть на водах, перепробовать блюда и вина
Начало: Аэропорт Белграда, 12:00
«Наша обзорная экскурсия по столице — не просто для галочки»
6 окт в 12:00
25 окт в 12:00
119 000 ₽ за человека
