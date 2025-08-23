Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Белграде на русском языке, цены от €950. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 2 дня Персональная поездка в сербскую здравницу - Врнячка-Баню Отдохнуть на источниках, познакомиться с виноделием Александроваца и посетить монастырь Жича Начало: Белград, место и время по договорённости €950 за всё до 6 чел. На машине 2 дня Горы, монастыри и деревушки: индивидуальный тур по Западной Сербии Посетить древние обители и гончарную столицу, погулять меж колоритных домиков и насладиться природой Начало: Белград, место и время по договорённости «В этом небольшом путешествии вы познакомитесь с одной из самых живописных частей Сербии — западной окраиной» €950 за всё до 6 чел. На машине 7 дней Здраво, Сербия! Комфорт-тур с гастрономическими открытиями и отелями с бассейном Изучить Голубац и Манасию, промчать по Джердапу, отдохнуть на водах, перепробовать блюда и вина Начало: Аэропорт Белграда, 12:00 «Наша обзорная экскурсия по столице — не просто для галочки» 119 000 ₽ за человека Все туры Белграда

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Обзорные»

Изучение достопримечательностей города Белграда нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Белграде много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии на русском языке