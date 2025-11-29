Найдено 3 тура в категории « Парки » в Белграде на русском языке, цены от €200, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 2 дня Путешествие в национальный парк «Тара» в мини-группе: природа и колорит сербских поселений Посетить этнодеревню, полюбоваться горной панорамой и пройтись вдоль самой короткой реки Европы Начало: Белград, точное место - по договорённости, 8:00 (в... «Вы отправитесь из Белграда к величественным ландшафтам национального парка «Тара», посетите древний монастырь Рача и источник Ладжевац, где вода круглый год сохраняет прохладу» €200 за человека На машине 7 дней 20% Балканский вояж: Сербия, Босния и Черногория с экскурсиями и дегустациями Увидеть главные места Белграда, Сараево и Будвы, отведать вина и посетить парк «Дурмитор» Начало: Аэропорт Белграда, 15:00. Возможно любое время вст... «К вечеру переедем в Черногорию, к подножию национального парка «Дурмитор»» €1450 €1812 за человека На автобусе 12 дней Балканское трио: самое интересное в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Исследовать природные парки и древности, проехать на ретропоезде и увидеть дом дервишей Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от... «В этом туре собраны самые примечательные природные и рукотворные локации трёх стран: национальные парки, многовековые крепости и святыни, древние города с богатой историей» €1660 за человека Все туры Белграда

