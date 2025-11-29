Путешествие в национальный парк «Тара» в мини-группе: природа и колорит сербских поселений
Посетить этнодеревню, полюбоваться горной панорамой и пройтись вдоль самой короткой реки Европы
Начало: Белград, точное место - по договорённости, 8:00 (в...
«Вы отправитесь из Белграда к величественным ландшафтам национального парка «Тара», посетите древний монастырь Рача и источник Ладжевац, где вода круглый год сохраняет прохладу»
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
€200 за человека
-
20%
Балканский вояж: Сербия, Босния и Черногория с экскурсиями и дегустациями
Увидеть главные места Белграда, Сараево и Будвы, отведать вина и посетить парк «Дурмитор»
Начало: Аэропорт Белграда, 15:00. Возможно любое время вст...
«К вечеру переедем в Черногорию, к подножию национального парка «Дурмитор»»
7 мар в 15:00
27 июн в 15:00
€1450
€1812 за человека
Балканское трио: самое интересное в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине
Исследовать природные парки и древности, проехать на ретропоезде и увидеть дом дервишей
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
«В этом туре собраны самые примечательные природные и рукотворные локации трёх стран: национальные парки, многовековые крепости и святыни, древние города с богатой историей»
6 июн в 10:00
5 сен в 10:00
€1660 за человека
