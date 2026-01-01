Живели! Винный комфорт-тур по Сербии с напитками из семейных погребов (6 дней)
Отведать автохтонных вин, изучить Белград, посетить Жичу, Студеницу, Манасию, отдохнуть на курорте
Начало: Аэропорт города Белграда, 14:00. По договорённости...
22 янв в 14:00
22 фев в 14:00
165 000 ₽ за человека
-
15%
Балканский вояж: Сербия, Босния и Черногория с экскурсиями и дегустациями
Увидеть главные места Белграда, Сараево и Будвы, отведать вина и посетить парк «Дурмитор»
Начало: Аэропорт Белграда, 15:00. Возможно любое время вст...
7 мар в 15:00
30 апр в 15:00
€1530
€1800 за человека
Индивидуальное знакомство с Сербией: нацпарк «Тара», Златибор и деревня, созданная Эмиром Кустурицей
Полюбоваться горными панорамами, погулять по Дрвенграду и осмотреть декорации для съёмок
Начало: Белград, 8:00
31 янв в 08:00
14 фев в 08:00
€799 за всё до 3 чел.
