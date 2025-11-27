Описание тура
Организационные детали
Обращайте внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
В путешествии могут участвовать люди, не имеющие медицинских противопоказаний. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршруту не рекомендуется.
Маршрут сопровождает опытный гид. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью и пр.) гид группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и просьбы гида.
Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
Питание. Включены 6 завтраков, 3 обеда и 3 ужина. Также вас ждут дегустации вина, ракии и других специалитетов: сыра, пршута, рыбы. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельный автобус на 19 мест. Также вас ждёт прогулка на лодке. Перед посадкой проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты, курс может быть изменён из-за плохих погодных условий.
Возраст участников. 7-99 лет.
Уровень сложности. Лёгкий экскурсионный тур, без тяжёлых физических нагрузок. Спокойный отдых без лишних перемещений с прогулками в рамках одной локации. Подходит для любого уровня физической подготовки.
Виза. Не нужна гражданам РФ.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Белграду, дегустации ракии, пршута и сыров и вечерняя жизнь столицы
В аэропорту Белграда вас встретят и отвезут в отель. Затем состоится первая встреча с гидом и прогулка по столице Сербии. Вы пройдёте по площади Трёх республик, увидите величественный собор Святого Савы и заглянете в собор Святого Марка.
Вечером познакомимся с балканской кухней: вас ждут дегустации традиционной ракии (крепкий фруктовый дистиллят), домашнего пршута и сыров в местной кафане. А для тех, у кого останутся силы, продолжение вечера пройдёт на знаменитой улице Скадарлия — здесь Белград поёт, танцует и живёт своей особенной ночной жизнью.
Прогулка по Нови-Саду и Дунайской набережной, обед в балканском стиле и экскурсия по Сараево
После завтрака мы попрощаемся с Белградом и отправимся в Нови-Сад — культурную столицу Сербии. Здесь вас ждут прогулка по Петроварадинской крепости, которую называют «Гибралтаром на Дунае», а также неспешный променад по Дунайской набережной.
Пообедаем в балканском стиле с традиционными закусками, супами и бокалом местного вина. Переедем в Сараево — столицу Боснии и Герцеговины, город, где Европа встречается с Востоком.
По прибытии мы разместимся в отеле, немного отдохнём и начнём знакомство с городом. Вечером вас ждёт ужин в историческом караван-сарае. Завершением дня станет прогулка по вечернему Сараево — загадочному и уютному, словно со страниц старой книги.
Старинный Сараево, колоритный Мостар и яркий Требинье
Утро начнётся с экскурсии по Сараево. Мы прогуляемся по Латинскому мосту и вспомним судьбоносные события 20 века, исследуем торговые улочки Старого города, наполненные ароматом специй и свежесваренного кофе. Перед нами предстанут мечети с изящными минаретами — наследие Османской империи — и строгие австро-венгерские фасады.
Покинем столицу Боснии и отправимся в легендарный Мостар, пообедаем с видом на бирюзовые воды Неретвы. После переместимся в Требинье. Мы прогуляемся по центральной площади и посетим монастырь Тврдеш.
К вечеру переедем в Черногорию, к подножию национального парка «Дурмитор». Заселимся в горный отель в Жабляке и поужинаем.
Национальный парк «Дурмитор», Чёрное озеро, переезд в Будву и закат у моря
После завтрака посетим национальный парк «Дурмитор» и прогуляемся по хвойному лесу к Чёрному озеру, окружённому горами.
Затем посетим мост Джурджевича через каньон реки Тара, один из самых известных в Европе. По желанию можно будет прокатиться на зиплайне над пропастью.
Пообедаем блюдами местной кухни в Калашине, через каньон реки Морача, по живописному серпантину, переедем в Будву. Прибудем на побережье, заселимся в отель, погуляем по набережной и проводим закат у моря.
Скадарское озеро, круиз на лодке и винная дегустация в необычном месте
Сегодня отправимся к Скадарскому озеру, крупнейшему на Балканах. Здесь можно увидеть редких кудрявых пеликанов и попробовать местного свинского карпа.
Далее нас ждёт круиз по озеру среди камышей и островков, а затем обед в посёлке Вирпазар с блюдами из свежей рыбы и традиционной кухни.
Изюминкой дня станет визит в винный погреб Ipanik винодельни 13. Jul Plantae, расположенный в бывшем авиационном туннеле. Здесь мы попробуем премиальные черногорские вина в необычной атмосфере.
После возвращения в отель будет свободное время для отдыха и прогулок.
Бока-Которская бухта, прогулка к острову Госпа-од-Шкрпьела, город-крепость Котор
Сегодня мы отправимся в Бока-Которскую бухту — жемчужину Черногории. После завтрака приедем в Пераст, где прогуляемся по набережной и отправимся на лодке к острову Госпа-од-Шкрпьела, возвышающемуся среди залива.
Далее посетим Котор — город-крепость с венецианским шармом, мощёными улочками и атмосферой средневековой торговли. Обязательно встретимся с котами, ставшими символами этого места.
Вечером вернёмся в отель и поужинаем.
Завершение тура и отъезд
После завтрака у вас будет время купить сувениры и подписать открытки для родных. Затем отвезём вас в аэропорт в 12:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 6 завтраков, 3 обеда и 3 ужина, вода и снэки в автобусе каждый день
- Дегустации ракии, специалитетов, вина на винодельне
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Сопровождение русскоговорящим гидом и местными гидами
- Катание на лодке по Бока-Которакской бухте
- Медицинская страховка
- Туристический и городской налог
Что не входит в цену
- Билеты до Белграда и обратно из Тивата
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - €270