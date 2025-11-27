Приглашаем в большое путешествие по Балканам — посетим 3 страны и сразу 8 городов! Будем наслаждаться старинной атмосферой, вдыхать аромат кофе и пряностей, пить вино, осматривать древние монастыри и гулять

по узким улочкам. Вы исследуете Белград и попробуете его на вкус: вас ждут дегустации ракии, пршута и сыров. В Нови-Саде вы увидите Петроварадинскую крепость и пройдёте по набережной Дуная, в Сараево ощутите контраст Востока и Запада, в Мостаре сделаете фото у Старого моста, а в Требинье заглянете в монастырь Тврдеш. Не обойдётся и без природных красот, которыми славятся Балканы. Вы влюбитесь в горные пейзажи в нацпарке «Дурмитор», отправитесь в мини-круиз по Скадарскому озеру, полюбуетесь Бока-Которской бухтой и побываете на острове Госпа-од-Шкрпьела.

Описание тура

Организационные детали

Обращайте внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.

В путешествии могут участвовать люди, не имеющие медицинских противопоказаний. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршруту не рекомендуется.

Маршрут сопровождает опытный гид. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью и пр.) гид группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.

Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и просьбы гида.

Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.