Мои заказы

Индивидуальное знакомство с Сербией: нацпарк «Тара», Златибор и деревня, созданная Эмиром Кустурицей

Полюбоваться горными панорамами, погулять по Дрвенграду и осмотреть декорации для съёмок
Приглашаем вас увидеть живописные уголки Сербии и побывать в необычных местах.

Вы сделаете красивые снимки на смотровой площадке «Ворота Подринья», погуляете по лесным тропам в нацпарке «Тара» и вдоволь надышитесь свежим
читать дальше

воздухом. Посетите горный курорт Златибор и сможете самостоятельно погулять по его аутентичным улочкам. А ещё побываете в этнодеревне Дрвенград, созданной Эмиром Кустурицей для съёмок.

Теперь место открыто для всех желающих и превратилось в достопримечательность, где можно осмотреть причудливые деревянные домики и мастерские.

Финальным акцентом станет поездка на ретропоезде по «Шарганской восьмёрке», старинной узкоколейке с уникальной трассировкой, билеты на него оплачиваются отдельно.

Индивидуальное знакомство с Сербией: нацпарк «Тара», Златибор и деревня, созданная Эмиром Кустурицей
Индивидуальное знакомство с Сербией: нацпарк «Тара», Златибор и деревня, созданная Эмиром Кустурицей
Индивидуальное знакомство с Сербией: нацпарк «Тара», Златибор и деревня, созданная Эмиром Кустурицей

Описание тура

Организационные детали

Что важно знать:

1. Рекомендуется удобная обувь для прогулок по горам и тропам.
2. Возьмите с собой лёгкую одежду, головной убор и солнцезащитные очки.
3. Питьевая вода и лёгкие перекусы рекомендуются в дороге.
4. Для фотоаппаратов и мобильных устройств возьмите дополнительные батареи или зарядные устройства.
5. Наличные деньги пригодятся для покупки сувениров, билетов на «Шарганскую восьмёрку» и дополнительных опций.
6. Тур проводится независимо от погоды, поэтому возьмите подходящую одежду для дождя или ветра.
7. Возможны изменения программы в зависимости от условий и безопасности.

Программа тура по дням

1 день

Смотровая "Ворота Подринья" и прогулка по нацпарку "Тара"

Встретимся в Белграде и начнём путешествие с посещения смотровой площадки «Ворота Подринья» с панорамным видом на горы. Здесь вы сможете почувствовать спокойствие природы, насладиться чистым воздухом и сделать красивые фотографии. Следующая остановка — Домик на скале. Это уникальное деревянное строение, расположенное на большом камне посреди реки.

Далее мы отправимся в национальный парк «Тара». Перед посещением смотровой площадки у вас будет свободное время для обеда. После мы пройдём короткий пеший маршрут через лес, чтобы насладиться тишиной и красотой заповедной природы и выйти к смотровой точке с впечатляющим видом на каньон и горные вершины.

К вечеру прибудем в Златибору и заселимся в отель или апартаменты.

Смотровая "Ворота Подринья" и прогулка по нацпарку "Тара"Смотровая "Ворота Подринья" и прогулка по нацпарку "Тара"Смотровая "Ворота Подринья" и прогулка по нацпарку "Тара"Смотровая "Ворота Подринья" и прогулка по нацпарку "Тара"Смотровая "Ворота Подринья" и прогулка по нацпарку "Тара"
2 день

Самостоятельная прогулка по Златибору, посещение Дрвенграда и поездка по «Шарганской восьмёрке»

Утром у вас будет свободное время для прогулки по центру Златибора. По желанию можно будет прокатиться на панорамной канатной дороге (за дополнительную плату).

Далее мы отправимся в Дрвенград — этнодеревню, созданную режиссёром Эмиром Кустурицей. Первоначально она была построена как декорация для киносъёмок, а затем превратилась в туристический комплекс. Осмотрим деревянные домики, мастерские и галереи.

Завершением дня станет поездка на ретропоезде по маршруту «Шарганская восьмёрка» (за дополнительную плату). Эта историческая узкоколейка проложена в форме цифры 8 и известна живописными видами вдоль пути.

После мы вернёмся в Белград.

Самостоятельная прогулка по Златибору, посещение Дрвенграда и поездка по «Шарганской восьмёрке»Самостоятельная прогулка по Златибору, посещение Дрвенграда и поездка по «Шарганской восьмёрке»Самостоятельная прогулка по Златибору, посещение Дрвенграда и поездка по «Шарганской восьмёрке»Самостоятельная прогулка по Златибору, посещение Дрвенграда и поездка по «Шарганской восьмёрке»Самостоятельная прогулка по Златибору, посещение Дрвенграда и поездка по «Шарганской восьмёрке»Самостоятельная прогулка по Златибору, посещение Дрвенграда и поездка по «Шарганской восьмёрке»

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги русскоязычного гида
  • Экскурсии по программе
  • Посещение национального парка «Тара», Дрвенграда и смотровых площадок
Что не входит в цену
  • Билеты до Белграда и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Билет на поезд «Шарганская восьмёрка» и на панорамную канатную дорогу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Белград, 8:00
Завершение: Белград, 19:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милан
Милан — ваш гид в Белграде
Я — лицензированный гид, член Ассоциации туристических гидов Сербии. Работаю на сербском, английском, русском языках и обеспечиваю аутентичный и насыщенный опыт, сочетающий в себе историю, культуру и дух повседневной жизни. Много
читать дальше

лет с гордостью вожу путешественников по самым красивым уголкам Сербии. Каждая экскурсия проводится с любовью, ведь когда человек действительно любит своё дело, это сразу чувствуется. Будь то ваше первое знакомство с Сербией или вы желаете увидеть её с новой стороны — я здесь, чтобы подарить вам незабываемое путешествие, полное интересных историй, фактов и хорошего настроения!

Тур входит в следующие категории Белграда

Похожие туры из Белграда

Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
На автобусе
11 дней
2 отзыва
Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
Сравнить две столицы, обойти древние крепости и святыни и увидеть сербскую Швейцарию
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
17 сен в 17:45
€1690 за человека
Путешествие в национальный парк «Тара» в мини-группе: колорит сербской природы
На машине
2 дня
Путешествие в национальный парк «Тара» в мини-группе: колорит сербской природы
Полюбоваться горной панорамой, пройтись вдоль самой короткой реки Европы и отдохнуть в сауне
Начало: Белград, точное место - по договорённости, 8:00 (в...
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
€200 за человека
Балканское гранд-путешествие с пляжным отдыхом: Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория
На машине
15 дней
Балканское гранд-путешествие с пляжным отдыхом: Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория
Встретить закат с Жёлтого бастиона, отдохнуть на пляже и исследовать красоты пешком
Начало: Аэропорт Белграда, 10:00
6 авг в 08:00
€1950 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Белграде
Все туры из Белграда