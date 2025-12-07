Встретимся в Белграде и начнём путешествие с посещения смотровой площадки «Ворота Подринья» с панорамным видом на горы. Здесь вы сможете почувствовать спокойствие природы, насладиться чистым воздухом и сделать красивые фотографии. Следующая остановка — Домик на скале. Это уникальное деревянное строение, расположенное на большом камне посреди реки.

Далее мы отправимся в национальный парк «Тара». Перед посещением смотровой площадки у вас будет свободное время для обеда. После мы пройдём короткий пеший маршрут через лес, чтобы насладиться тишиной и красотой заповедной природы и выйти к смотровой точке с впечатляющим видом на каньон и горные вершины.

К вечеру прибудем в Златибору и заселимся в отель или апартаменты.