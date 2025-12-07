Индивидуальное знакомство с Сербией: нацпарк «Тара», Златибор и деревня, созданная Эмиром Кустурицей
Полюбоваться горными панорамами, погулять по Дрвенграду и осмотреть декорации для съёмок
Приглашаем вас увидеть живописные уголки Сербии и побывать в необычных местах.
Вы сделаете красивые снимки на смотровой площадке «Ворота Подринья», погуляете по лесным тропам в нацпарке «Тара» и вдоволь надышитесь свежим
воздухом. Посетите горный курорт Златибор и сможете самостоятельно погулять по его аутентичным улочкам. А ещё побываете в этнодеревне Дрвенград, созданной Эмиром Кустурицей для съёмок.
Теперь место открыто для всех желающих и превратилось в достопримечательность, где можно осмотреть причудливые деревянные домики и мастерские.
Финальным акцентом станет поездка на ретропоезде по «Шарганской восьмёрке», старинной узкоколейке с уникальной трассировкой, билеты на него оплачиваются отдельно.
Что важно знать:
1. Рекомендуется удобная обувь для прогулок по горам и тропам. 2. Возьмите с собой лёгкую одежду, головной убор и солнцезащитные очки. 3. Питьевая вода и лёгкие перекусы рекомендуются в дороге. 4. Для фотоаппаратов и мобильных устройств возьмите дополнительные батареи или зарядные устройства. 5. Наличные деньги пригодятся для покупки сувениров, билетов на «Шарганскую восьмёрку» и дополнительных опций. 6. Тур проводится независимо от погоды, поэтому возьмите подходящую одежду для дождя или ветра. 7. Возможны изменения программы в зависимости от условий и безопасности.
Программа тура по дням
1 день
Смотровая "Ворота Подринья" и прогулка по нацпарку "Тара"
Встретимся в Белграде и начнём путешествие с посещения смотровой площадки «Ворота Подринья» с панорамным видом на горы. Здесь вы сможете почувствовать спокойствие природы, насладиться чистым воздухом и сделать красивые фотографии. Следующая остановка — Домик на скале. Это уникальное деревянное строение, расположенное на большом камне посреди реки.
Далее мы отправимся в национальный парк «Тара». Перед посещением смотровой площадки у вас будет свободное время для обеда. После мы пройдём короткий пеший маршрут через лес, чтобы насладиться тишиной и красотой заповедной природы и выйти к смотровой точке с впечатляющим видом на каньон и горные вершины.
К вечеру прибудем в Златибору и заселимся в отель или апартаменты.
2 день
Самостоятельная прогулка по Златибору, посещение Дрвенграда и поездка по «Шарганской восьмёрке»
Утром у вас будет свободное время для прогулки по центру Златибора. По желанию можно будет прокатиться на панорамной канатной дороге (за дополнительную плату).
Далее мы отправимся в Дрвенград — этнодеревню, созданную режиссёром Эмиром Кустурицей. Первоначально она была построена как декорация для киносъёмок, а затем превратилась в туристический комплекс. Осмотрим деревянные домики, мастерские и галереи.
Завершением дня станет поездка на ретропоезде по маршруту «Шарганская восьмёрка» (за дополнительную плату). Эта историческая узкоколейка проложена в форме цифры 8 и известна живописными видами вдоль пути.
После мы вернёмся в Белград.
Что включено
Трансферы по маршруту
Услуги русскоязычного гида
Экскурсии по программе
Посещение национального парка «Тара», Дрвенграда и смотровых площадок
Что не входит в цену
Билеты до Белграда и обратно
Проживание
Питание
Билет на поезд «Шарганская восьмёрка» и на панорамную канатную дорогу
Начало: Белград, 8:00
Завершение: Белград, 19:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милан — ваш гид в Белграде
Я — лицензированный гид, член Ассоциации туристических гидов Сербии. Работаю на сербском, английском, русском языках и обеспечиваю аутентичный и насыщенный опыт, сочетающий в себе историю, культуру и дух повседневной жизни.
Много
лет с гордостью вожу путешественников по самым красивым уголкам Сербии.
Каждая экскурсия проводится с любовью, ведь когда человек действительно любит своё дело, это сразу чувствуется. Будь то ваше первое знакомство с Сербией или вы желаете увидеть её с новой стороны — я здесь, чтобы подарить вам незабываемое путешествие, полное интересных историй, фактов и хорошего настроения!