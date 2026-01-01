Активная Сербия для компании от 4 человек: треккинг и достопримечательности
Нагуляться на свежем воздухе, покататься на ретропоезде и катере и посетить Город дьявола
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
€1790 за человека
Здраво, Сербия! Комфорт-тур с гастрономическими открытиями и отелями с бассейном
Изучить Голубац и Манасию, промчать по Джердапу, отдохнуть на водах, перепробовать блюда и вина
Начало: Аэропорт Белграда, 12:00
22 мар в 12:00
7 мая в 12:00
119 000 ₽ за человека
-
15%
Балканский вояж: Сербия, Босния и Черногория с экскурсиями и дегустациями
Увидеть главные места Белграда, Сараево и Будвы, отведать вина и посетить парк «Дурмитор»
Начало: Аэропорт Белграда, 15:00. Возможно любое время вст...
7 мар в 15:00
30 апр в 15:00
€1530
€1800 за человека
