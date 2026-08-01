Активная Сербия для компании от 4 человек: треккинг и достопримечательности
Нагуляться на свежем воздухе, покататься на ретропоезде и катере и посетить Город дьявола
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
«Некоторые достопримечательности осмотрим, катаясь на ретропоезде и катере, а длинные расстояния преодолеем с комфортом — на микроавтобусе»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
€1790 за человека
Балканское трио: самое интересное в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине
Исследовать природные парки и древности, проехать на ретропоезде и увидеть дом дервишей
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
«Исследуем окрестности Мокры-Горы, совершив прогулку на ретропоезде»
20 июн в 17:45
€1840 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «На ретропоезде»
Самые популярные туры этой рубрики в Белграде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2:
Какие места ещё посмотреть в Белграде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Белграде в августе 2026
Сейчас в Белграде в категории "На ретропоезде" можно забронировать 2 тура от 1790 до 1840.
Туры на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 2 тура на 2026 год на ретропоезде, цены от €1790. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь