Индивидуальная
до 3 чел.
Туристический и скрытый Нови-Сад
Увидеть must-see места города и нырнуть в уголки, в которых не бывали многие местные
Начало: На набережной Београдски кеj
«Мы встретимся на берегу Дуная и увидим место, откуда начинался город»
15 янв в 09:30
16 янв в 09:30
€50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Прогулка по Нови-Саду откроет вам старинные особняки и храмы, а также позволит насладиться видами с Петроварадинской крепости
Начало: В центре города
«Памятник жертвам фашизма и набережную Дуная»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада, прогуляйтесь по центральной площади, оцените архитектуру и узнайте удивительные факты о городе
Начало: В центре Нови-Сада
«Как на набережной Дуная появился прогрессивный памятник жертвам фашизма»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€68 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
Исследовать подземные туннели и ходы одной из крупнейших фортификационных построек Европы
«Вы посетите крепость 18 века на берегу Дуная и узнаете, что скрывается под ней»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€97 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Нови-Сад - Вена на сербский манер
Познакомиться с городом европейского духа и балканского темперамента
Начало: На Театральной площади
«Набережная Дуная: история Петроварадина, трагические и героические страницы 20 века и вид, который объясняет, почему местные так любят свой город»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
