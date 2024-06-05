И Игорь Знакомьтесь, Нови-Сад Вадим - редкий по уровню гид, контаткты таких сохраняют и передают друзьям. Прекрансый рассказчик, отличное чувство юмора, содержательная экскурсия и действительно полезные советы. После его экскурсии вы полюбите Нови-Сад. Strongly recommended

Т Татьяна Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча Добрый день! Экскурсия очень понравилась, мы влюбились в этот город. Виталий последовательно провел нас по достопримечательностям города. Понравилась грамотная, спокойная речь гида, интересный рассказ. Рекомендую!

С Светлана Катакомбы Петроварадинской крепости читать дальше экскурсию Катакомбы Петроварадинской крепости с Алексеем в качестве экскурсовода. Алексей - гид, который, во-первых, в буквальном смысле дышит темой истории и военных укреплений, в хорошем смысле, заражая своим интересом экскурсантов, во-вторых, мастерски чувствует группу, адаптируя экскурсию под потребности и уровень аудитории. Мы ходили с двумя детьми (8 и 10 лет) - три часа путешествия пролетели для них незаметно! И это, во многом, благодаря, умению Алексея увлечь и удивить экскурсантов разных возрастов и притязаний. Если вам нравится не просто ходить по историческим местам, а знакомиться с их исторической "изнанкой", то я большим удовольствием рекомендую

Н Наталья Знакомьтесь, Нови-Сад Интересная экскурсия: понравилась не только нам, кто впервые в Сербии, но и друзьям, которые живут в Нови-Саде больше года. Спасибо Вадиму! Рекомендую к посещению!

Н Наталья Катакомбы Петроварадинской крепости Одна из лучших экскурсий по Сербии. У Алексея особый дар рассказывать сложные вещи просто и с юмором. Однозначно рекомендую тем, кто любит необычные экскурсии по любопытным местам.

V Vitalii Знакомьтесь, Нови-Сад Очень понравилось!

И Ирина Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча Спасибо огромное за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления! Обязательно вернемся!