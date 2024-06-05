Увидеть самое главное в Нови-Саде

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Нови-Саде на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Популярное предложение
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
Познакомиться с уютными сербскими городами неформально, с юмором и без скучных рассказов
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
50 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Знакомьтесь, Нови-Сад
Увидеть главное в городе за 2 часа и понять, почему на рыбном рынке нет рыбы
Начало: В центре Нови-Сада
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
40 за всё до 6 чел.
Катакомбы Петроварадинской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Катакомбы Петроварадинской крепости
Исследовать подземные туннели и ходы одной из крупнейших фортификационных построек Европы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Вадим - редкий по уровню гид, контаткты таких сохраняют и передают друзьям. Прекрансый рассказчик, отличное чувство юмора, содержательная экскурсия и действительно полезные советы. После его экскурсии вы полюбите Нови-Сад. Strongly recommended
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась, мы влюбились в этот город. Виталий последовательно провел нас по достопримечательностям города. Понравилась грамотная, спокойная речь гида, интересный рассказ. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Катакомбы Петроварадинской крепости
    Если вам нравится не просто ходить по историческим местам, а знакомиться с их исторической "изнанкой", то я большим удовольствием рекомендую
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    экскурсию Катакомбы Петроварадинской крепости с Алексеем в качестве экскурсовода. Алексей - гид, который, во-первых, в буквальном смысле дышит темой истории и военных укреплений, в хорошем смысле, заражая своим интересом экскурсантов, во-вторых, мастерски чувствует группу, адаптируя экскурсию под потребности и уровень аудитории. Мы ходили с двумя детьми (8 и 10 лет) - три часа путешествия пролетели для них незаметно! И это, во многом, благодаря, умению Алексея увлечь и удивить экскурсантов разных возрастов и притязаний.

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Интересная экскурсия: понравилась не только нам, кто впервые в Сербии, но и друзьям, которые живут в Нови-Саде больше года. Спасибо Вадиму! Рекомендую к посещению!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Катакомбы Петроварадинской крепости
    Одна из лучших экскурсий по Сербии. У Алексея особый дар рассказывать сложные вещи просто и с юмором. Однозначно рекомендую тем, кто любит необычные экскурсии по любопытным местам.
    Одна из лучших экскурсий по Сербии. У Алексея особый дар рассказывать сложные вещи просто и сОдна из лучших экскурсий по Сербии. У Алексея особый дар рассказывать сложные вещи просто и с
  • V
    Vitalii
    21 мая 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Очень понравилось!
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
    Спасибо огромное за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления! Обязательно вернемся!
    Спасибо огромное за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления! Обязательно вернемся!Спасибо огромное за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления! Обязательно вернемся!Спасибо огромное за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления! Обязательно вернемся!
  • С
    Слава
    28 апреля 2024
    Катакомбы Петроварадинской крепости
    Экскурсия топ, катакомбы топ. Не знаю что написать, все было оч круто

Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в июне 2024
Сейчас в Нови-Саде в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 50. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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