1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
Познакомиться с уютными сербскими городами неформально, с юмором и без скучных рассказов
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€50 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Нови-Сад
Увидеть главное в городе за 2 часа и понять, почему на рыбном рынке нет рыбы
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11 июня в 10:30
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€40 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Катакомбы Петроварадинской крепости
Исследовать подземные туннели и ходы одной из крупнейших фортификационных построек Европы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€50 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь5 июня 2024Вадим - редкий по уровню гид, контаткты таких сохраняют и передают друзьям. Прекрансый рассказчик, отличное чувство юмора, содержательная экскурсия и действительно полезные советы. После его экскурсии вы полюбите Нови-Сад. Strongly recommended
- ТТатьяна3 июня 2024Добрый день! Экскурсия очень понравилась, мы влюбились в этот город. Виталий последовательно провел нас по достопримечательностям города. Понравилась грамотная, спокойная речь гида, интересный рассказ. Рекомендую!
- ССветлана3 июня 2024Если вам нравится не просто ходить по историческим местам, а знакомиться с их исторической "изнанкой", то я большим удовольствием рекомендую
- ННаталья27 мая 2024Интересная экскурсия: понравилась не только нам, кто впервые в Сербии, но и друзьям, которые живут в Нови-Саде больше года. Спасибо Вадиму! Рекомендую к посещению!
- ННаталья27 мая 2024Одна из лучших экскурсий по Сербии. У Алексея особый дар рассказывать сложные вещи просто и с юмором. Однозначно рекомендую тем, кто любит необычные экскурсии по любопытным местам.
- VVitalii21 мая 2024Очень понравилось!
- ИИрина7 мая 2024Спасибо огромное за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления! Обязательно вернемся!
- ССлава28 апреля 2024Экскурсия топ, катакомбы топ. Не знаю что написать, все было оч круто
Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Самое главное»
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Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в июне 2024
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