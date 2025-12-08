Идём гулять по центру Нови-Сада — и погружаться в его историю, культуру и искусство. Вы узнаете, как торговое поселение превратилось в культурную столицу Сербии и почему его называют сербскими Афинами. Поговорим о влиянии Австро-Венгрии, русской эмиграции, литературе, музыке, архитектуре и людях, что оставили яркий след в облике и характере этого города.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Нови-Саде

Наталья Ваш гид в Нови-Саде

Описание экскурсии

Театральная площадь: как Нови-Сад стал культурным центром, где театр и поэзия всегда рядом.

Площадь Свободы: главный архитектурный ансамбль, местный Арбат, дворцы Менрата и Дунђерски и истории их обитателей.

Улица Лазе Телечког: русская эмиграция 20 века, архитекторы и след Петербурга на дунайских улицах.

От Николаевской церкви ко двору епископа: о первой жене Эйнштейна, христианизации южных славян и старинных традициях.

Дунайская улица: Матица сербская, старейшее здание города и ремесленные корни сербской культуры.

Дунайский парк — остановка на кофе по желанию.

Набережная Дуная: история Петроварадина, трагические и героические страницы 20 века и вид, который объясняет, почему местные так любят свой город.

Организационные детали