Идём гулять по центру Нови-Сада — и погружаться в его историю, культуру и искусство.
Вы узнаете, как торговое поселение превратилось в культурную столицу Сербии и почему его называют сербскими Афинами.
Поговорим о влиянии Австро-Венгрии, русской эмиграции, литературе, музыке, архитектуре и людях, что оставили яркий след в облике и характере этого города.
Описание экскурсии
Театральная площадь: как Нови-Сад стал культурным центром, где театр и поэзия всегда рядом.
Площадь Свободы: главный архитектурный ансамбль, местный Арбат, дворцы Менрата и Дунђерски и истории их обитателей.
Улица Лазе Телечког: русская эмиграция 20 века, архитекторы и след Петербурга на дунайских улицах.
От Николаевской церкви ко двору епископа: о первой жене Эйнштейна, христианизации южных славян и старинных традициях.
Дунайская улица: Матица сербская, старейшее здание города и ремесленные корни сербской культуры.
Дунайский парк — остановка на кофе по желанию.
Набережная Дуная: история Петроварадина, трагические и героические страницы 20 века и вид, который объясняет, почему местные так любят свой город.
Организационные детали
- Кофе оплачивается дополнительно и по желанию
- По запросу дополним экскурсию посещением галерей — детали уточняйте
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Нови-Саде
Я — культуролог и искусствовед с многолетним опытом работы в сфере туризма и просвещения. 10 лет я проводила экскурсии по Санкт-Петербургу на русском и английском языках — от классических городских маршрутов
Входит в следующие категории Нови-Сада
