Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Необходимо оформить электронное разрешение на въезд.

Проживание. На катамаране в 2-местных каютах со всеми удобствами (двуспальная кровать, душ, туалет, раковина, фен, гигиенические принадлежности). Полотенца и постельное бельё предоставляются. Подселения нет. Если вы едете без компании, вам необходимо самостоятельно найти себе соседа или выкупить всю каюту.

Питание. Не включено в стоимость тура. На борту есть кухня с современной техникой, где вы можете самостоятельно приготовить еду. Также будут остановки, во время которых желающие посетят кафе и магазины.

Транспорт. Комфортабельный и новый катамаран. Вмещает до 8 пассажиров (4 каюты). На борту: современная кухня с обеденной зоной, места отдыха, кондиционер, опреснитель, генератор, Wi-Fi, сапы, удочки, снаряжение для снорклинга. По суше переезды на минивэне.

Дети. С любого возраста (в каюте с родителями).

Виза. Для поездки на Сейшелы на срок до 30 дней россиянам не нужна виза. Необходимо только электронное разрешение на въезд.