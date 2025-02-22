10 островов Сейшельского архипелага: на катамаране в мини-группе

Порыбачить с борта, отдохнуть на райских пляжах и покормить огурцами гигантских черепах
Путешествовать по Сейшелам лучше всего на комфортном катамаране — увидим гораздо больше и отдохнём в уединённых бухтах. Ежедневно вас ждут новые острова, пляжи и лагуны.

На борту есть всё необходимое для
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рыбалки и снорклинга, а это значит, что желающие смогут разнообразить свой досуг: поймать тунца, приготовить свежайшее сашими, поплавать в открытом океане, рассмотреть морское дно и погрести на сапе. Также посетим остров, на котором живут гигантские сухопутные черепахи. Прихватим для них огурцы, погладим животных по макушке и сделаем весёлые фото на память.

10 островов Сейшельского архипелага: на катамаране в мини-группе
10 островов Сейшельского архипелага: на катамаране в мини-группе
10 островов Сейшельского архипелага: на катамаране в мини-группе
Ближайшие даты:
22
фев1
мар8
мар
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Необходимо оформить электронное разрешение на въезд.

Проживание. На катамаране в 2-местных каютах со всеми удобствами (двуспальная кровать, душ, туалет, раковина, фен, гигиенические принадлежности). Полотенца и постельное бельё предоставляются. Подселения нет. Если вы едете без компании, вам необходимо самостоятельно найти себе соседа или выкупить всю каюту.

Питание. Не включено в стоимость тура. На борту есть кухня с современной техникой, где вы можете самостоятельно приготовить еду. Также будут остановки, во время которых желающие посетят кафе и магазины.

Транспорт. Комфортабельный и новый катамаран. Вмещает до 8 пассажиров (4 каюты). На борту: современная кухня с обеденной зоной, места отдыха, кондиционер, опреснитель, генератор, Wi-Fi, сапы, удочки, снаряжение для снорклинга. По суше переезды на минивэне.

Дети. С любого возраста (в каюте с родителями).

Виза. Для поездки на Сейшелы на срок до 30 дней россиянам не нужна виза. Необходимо только электронное разрешение на въезд.

Программа тура по дням

1 день

Выход в океан

Встречаемся на пристани в марине на острове Маэ. Точный адрес вы узнаете после бронирования. Перед стартом закупим продукты, разместимся по каютам. Капитан проведёт инструктаж и расскажет о предстоящих морских приключениях. Затем отправимся в первый короткий переход до соседнего острова, на котором расположен национальный парк.

Закат встретим на катамаране или на берегу.

Выход в океанВыход в океанВыход в океанВыход в океанВыход в океанВыход в океан
2 день

Рыбалка с борта и остров Ла-Диг

Рано утром продолжим путь. Ещё до завтрака поднимем якорь и отправимся к одной из жемчужин Сейшельского архипелага — острову Ла-Диг. Сегодня будет достаточно времени насладиться морскими просторами, позагорать на солнечной палубе и просто отдохнуть (4–6 часов хода). Также на борту есть всё необходимое для рыбалки. Вы сможете поймать тунца, марлина и приготовить из них свежайшее сашими.

Во второй половине дня желающие прогуляются по острову. Есть опция — велосипед на прокат. Ла-Диг является одним из красивейших островов Сейшел, притягивает райскими пляжами, чистейшей водой и уединённой атмосферой.

Рыбалка с борта и остров Ла-ДигРыбалка с борта и остров Ла-ДигРыбалка с борта и остров Ла-ДигРыбалка с борта и остров Ла-ДигРыбалка с борта и остров Ла-Диг
3 день

Остров с черепахами

Сегодня посетим небольшой остров Кюрьёз, известный гранитными скалами, мангровыми зарослями и белоснежными пляжами. Но самое интересное здесь — гигантские черепахи! Накормим их огурцами и сделаем классные фотографии.

Далее желающие смогут прогуляться по тропе в джунглях и выйти по ней к шикарной видовой площадке.

Остров с черепахамиОстров с черепахамиОстров с черепахамиОстров с черепахамиОстров с черепахамиОстров с черепахами
4 день

Остров Праслин

После завтрака и купания отправимся на пляж Анс Лацио на острове Праслин. Это одно из лучших мест для принятия солнечных ванн и плавания на Сейшельском архипелаге. Уже к обеду достигнем суши. Желающие смогут пообедать в ресторане.

Во второй половине дня пополним запасы пресной воды и продуктов. Далее — свободное время. Рекомендуем отдохнуть на побережье или подняться на гору Зимбабве.

Остров ПраслинОстров ПраслинОстров ПраслинОстров ПраслинОстров Праслин
5 день

Морские развлечения

Сегодня будет расслабленный день. Порыбачим, накупаемся и отдохнём на пляже.

Морские развлеченияМорские развлеченияМорские развлеченияМорские развлеченияМорские развлечения
6 день

Райский отдых

Продолжим исследовать острова. Дойдём до соседних, выберём лучшие пляжи и бухты, где сможем отдохнуть в тишине, наслаждаясь звуками природы.

*Точный маршрут зависит от погодных условий. Накануне капитан принимает решение о передвижениях на следующий день.

Райский отдыхРайский отдыхРайский отдыхРайский отдыхРайский отдых
7 день

Наедине с океаном и возвращение на остров Маэ

Дойдём до мест, где ещё не успели побывать. Найдём уединённые пляжи и встанем на якорную стоянку. Вечером соберёмся вместе на финальный ужин и обсудим наши приключения.

Наедине с океаном и возвращение на остров МаэНаедине с океаном и возвращение на остров МаэНаедине с океаном и возвращение на остров МаэНаедине с океаном и возвращение на остров МаэНаедине с океаном и возвращение на остров Маэ
8 день

Завершение морских странствий

В 10:00 выезжаем из кают.

Завершение морских странствийЗавершение морских странствий

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1642
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на катамаране
  • Пользование общей кухней на борту
  • Все переезды по суше по программе
  • Все затраты на передвижения на катамаране: топливо, сборы на стоянках, страховка, депозит
  • Аренда моторной лодки
  • Услуги капитана
  • Инвентарь для водных активностей (сапы, снаряжение для снорклинга)
  • Рыболовные принадлежности (удочки для троллинга)
  • Wi-Fi
  • Фото и видео с квадрокоптера
  • Финальная уборка
Что не входит в цену
  • Билеты до острова Маэ и обратно в ваш город
  • Питание
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Входные билеты на достопримечательности на суше (по желанию)
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остров Маэ, 12:00
Завершение: Остров Маэ, 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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