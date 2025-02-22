На борту есть всё необходимое для
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Необходимо оформить электронное разрешение на въезд.
Проживание. На катамаране в 2-местных каютах со всеми удобствами (двуспальная кровать, душ, туалет, раковина, фен, гигиенические принадлежности). Полотенца и постельное бельё предоставляются. Подселения нет. Если вы едете без компании, вам необходимо самостоятельно найти себе соседа или выкупить всю каюту.
Питание. Не включено в стоимость тура. На борту есть кухня с современной техникой, где вы можете самостоятельно приготовить еду. Также будут остановки, во время которых желающие посетят кафе и магазины.
Транспорт. Комфортабельный и новый катамаран. Вмещает до 8 пассажиров (4 каюты). На борту: современная кухня с обеденной зоной, места отдыха, кондиционер, опреснитель, генератор, Wi-Fi, сапы, удочки, снаряжение для снорклинга. По суше переезды на минивэне.
Дети. С любого возраста (в каюте с родителями).
Виза. Для поездки на Сейшелы на срок до 30 дней россиянам не нужна виза. Необходимо только электронное разрешение на въезд.
Программа тура по дням
Выход в океан
Встречаемся на пристани в марине на острове Маэ. Точный адрес вы узнаете после бронирования. Перед стартом закупим продукты, разместимся по каютам. Капитан проведёт инструктаж и расскажет о предстоящих морских приключениях. Затем отправимся в первый короткий переход до соседнего острова, на котором расположен национальный парк.
Закат встретим на катамаране или на берегу.
Рыбалка с борта и остров Ла-Диг
Рано утром продолжим путь. Ещё до завтрака поднимем якорь и отправимся к одной из жемчужин Сейшельского архипелага — острову Ла-Диг. Сегодня будет достаточно времени насладиться морскими просторами, позагорать на солнечной палубе и просто отдохнуть (4–6 часов хода). Также на борту есть всё необходимое для рыбалки. Вы сможете поймать тунца, марлина и приготовить из них свежайшее сашими.
Во второй половине дня желающие прогуляются по острову. Есть опция — велосипед на прокат. Ла-Диг является одним из красивейших островов Сейшел, притягивает райскими пляжами, чистейшей водой и уединённой атмосферой.
Остров с черепахами
Сегодня посетим небольшой остров Кюрьёз, известный гранитными скалами, мангровыми зарослями и белоснежными пляжами. Но самое интересное здесь — гигантские черепахи! Накормим их огурцами и сделаем классные фотографии.
Далее желающие смогут прогуляться по тропе в джунглях и выйти по ней к шикарной видовой площадке.
Остров Праслин
После завтрака и купания отправимся на пляж Анс Лацио на острове Праслин. Это одно из лучших мест для принятия солнечных ванн и плавания на Сейшельском архипелаге. Уже к обеду достигнем суши. Желающие смогут пообедать в ресторане.
Во второй половине дня пополним запасы пресной воды и продуктов. Далее — свободное время. Рекомендуем отдохнуть на побережье или подняться на гору Зимбабве.
Морские развлечения
Сегодня будет расслабленный день. Порыбачим, накупаемся и отдохнём на пляже.
Райский отдых
Продолжим исследовать острова. Дойдём до соседних, выберём лучшие пляжи и бухты, где сможем отдохнуть в тишине, наслаждаясь звуками природы.
*Точный маршрут зависит от погодных условий. Накануне капитан принимает решение о передвижениях на следующий день.
Наедине с океаном и возвращение на остров Маэ
Дойдём до мест, где ещё не успели побывать. Найдём уединённые пляжи и встанем на якорную стоянку. Вечером соберёмся вместе на финальный ужин и обсудим наши приключения.
Завершение морских странствий
В 10:00 выезжаем из кают.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1642
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на катамаране
- Пользование общей кухней на борту
- Все переезды по суше по программе
- Все затраты на передвижения на катамаране: топливо, сборы на стоянках, страховка, депозит
- Аренда моторной лодки
- Услуги капитана
- Инвентарь для водных активностей (сапы, снаряжение для снорклинга)
- Рыболовные принадлежности (удочки для троллинга)
- Wi-Fi
- Фото и видео с квадрокоптера
- Финальная уборка
Что не входит в цену
- Билеты до острова Маэ и обратно в ваш город
- Питание
- Трансфер от/до аэропорта
- Входные билеты на достопримечательности на суше (по желанию)
- Медицинская страховка