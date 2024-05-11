Провести неделю под парусами и побывать на восьми самых красивых островах
Будем гулять по живописным островам, наблюдать за черепахами, дельфинами и птицами, рыбачить, купаться на сказочных пляжах и любоваться мангровыми рощами
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мая
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июн
июн
июн
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|175 000 ₽
Описание
Организационные детали
Программа тура ориентировочная и зависит от погодных условий. Последовательность дней и маршрут могут меняться.
Проживание. Размещение двухместное, в каютах на яхте. За доплату возможно одноместное размещение или размещение в кормовой каюте. При желании за дополнительную плату можно разместиться в отеле.
Питание. На яхте работает шеф-повар. Он занимается закупкой продуктов, приготовлением блюд для трёхразового полноценного питания, закусками и напитками (безалкогольными), а также уборкой кухни и мытьем посуды.
Программа тура по дням
Остров Сент Анн
Встречаемся в 17 часов. Вы познакомитесь с экипажем и пройдёте инструктаж. Затем вас ждёт короткий переход на остров Сент Анн. Полюбуемся шикарнейшим закатом. Сент Анн — это райское туристического место, находящееся в 4 км от архипелага. Маэ — самый большой из 6 островов, составляющих Национальный Морской Парк Сент Анн (один из первых морских заповедников Индийского океана).
Торжественно отпразднуем начало путешествия бокалами игристого, свежим тунцом и вкуснейшими блюдами от шеф-повара. По традиции нальем 50 грамм рома Посейдону и выльем за борт для благоприятной погоды.
Ночуем на якорной стоянке в лагуне (безопасно, не укачивает). Звездное небо, романтика момента, загадывайте желание, обещаем, все сбудется!
Райское место - Ла-Диг
Доброе утро! Вы в раю! Просыпаемся, купаемся и выходим навстречу приключениям. Нас ждет самый красивый остров Сейшел. Даже несколько часов, проведённых на этом острове, оставят незабываемые впечатления. Здесь мы проведем весь день и останемся на ночь. Кстати, здесь можно будет устроить вечеринку и барбекю прямо на пляже.
Сурс д’ Аржан этот пляж по праву признан самым красивым в мире! Лучшие фотографии получаются именно здесь, среди величественных гранитных масс — розовых по утрам и красных при заходе солнца (недаром первые люди, посетившие этот остров, дали ему имя Красный Остров). А на высоте 300 метров над уровнем моря возвышается гора Ни д’ Эгл (Орлиное Гнездо). Здесь же находится живописная смотровая площадка — можно туда подняться.
Курьёз и сухопутные черепахи
Сегодня нас ждет нечто завораживающее — остров Курьез! Он имеет гранитное происхождение и знаменит своей колонией гигантских сухопутных черепах с которыми мы вас обязательно познакомим. Второй достопримечательностью острова является его уникальная мангровая роща. Здесь можно прогуляться по пешеходной тропе вглубь острова и подняться к смотровой площадке с прекрасным панорамным видом.
После обеда мы отправимся на удивительный пляж Анс Лацио (Anse Lazio) — это один из самых красивых пляжей в мире. Волны здесь создают эффект зеркального песка, это потрясающее зрелище. Закат на Анс Лацио всегда эффектный и воды идеальны для снорклинга.
Останемся здесь на ночь на якорной стоянке. (Выход на остров Курьез платный).
Иль Коко и подводное плавание
Утром возьмем курс на Иль Коко (Ile Cocos), составленный из трех маленьких островков. Он лежит в непосредственной близости от других гранитных соседей Ла Дига — острова Фелисите (Félicité) и островов «Сестер». Названный в честь местной пальмы Коко-де-Мер, остров Иль-Кокос порадует нас фантастическими красками и разнообразием подводного мира.
Здесь мы проведем целый день. (Приготовьте маски, ласты, трубки и goPro).
Остров Праслин
Сегодня отправляемся на остров Праслин — единственное место на земле, где уцелела роща «морского кокоса». В Национальном парке Valee De Mai («Майская долина») прогуляемся по роще, где произрастают более 7000 уникальных пальм с орехом «Coco De Mer» и обитает редкий черный попугай.
Это место, где слово «красота» неотъемлемо от слова «безмятежность». Первые поселенцы не обманулись, обосновавшись здесь и назвав первоначально остров Островом Пальм и «Эдемским садом». Поэтому земля щедро дарит свои плоды его потомкам: сказочный плод манго, необыкновенный банан и легендарный «Коко де Мер» (морской кокосовый орех)
Об этом острове можно говорить бесконечно много, но никакие слова и фотографии не могут передать той чарующей красоты, которая окружает прибывшего сюда путешественника.
(Экскурсия в долину Valley de may за дополнительную плату).
Остров Маэ и Бо-Валлон
Переход на остров Маэ. Наслаждаемся океаном и красотой этих уникальных мест. Во время перехода пытаемся поймать 30 килограммового желтоперого тунца. Сегодня мы встанем на якорь у знаменитого сейшельского 2-километрового пляжа — Бо-Валлон. В зависимости от времени прихода предложим обзорную экскурсию по острову Маэ: обзорная площадка, водопад и пляж Такамака.
Остров Маэ и рыбалка
Возвращаемся на остров Маэ. Нас ждет переход и возможность поймать 30 килограммового тунца. Заправляем яхту и возвращаемся в Eden Marina. Делимся впечатлениями и фотографиями, танцуем и веселимся на полную, ведь завтра нам предстоит вернуться домой из этого чарующего, незабываемого, восхитительного кусочка рая — Сейшельских островов.
Возвращение
Сегодня наше путешествие заканчивается! До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в двухместной носовой каюте
- Путешествие на яхте по авторскому маршруту
- Полноценное 3-х разовое питание и безалкогольные напитки
- Судовая касса: финальная уборка, топливо, белье, моторная лодка, транзит лог
- Трансфер из аэропорта до яхты и обратно (от 4 человек)
Что не входит в цену
- Авиаперелет - от 60 000 руб
- Медицинская страховка
- Доплата за размещение в кормовой каюте - от 10 000 руб
- Доплата за одноместное размещение - от 20 000 руб
- Экскурсии: Ла-Диг, Коко Де Мер, вертолётная
- Выход на остров Курьез - уточняется по факту
- Проживание в отеле (по желанию)
- Внимание: стоимость тура отличается в зависимости от даты заезда. С 18 мая по конец июля цена составляет 145 000 руб. с человека, в августе - 155 000 руб., в сентябре - 165 000 руб., с октября по декабрь - 175 000 руб