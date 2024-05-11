Программа тура ориентировочная и зависит от погодных условий. Последовательность дней и маршрут могут меняться.

Проживание. Размещение двухместное, в каютах на яхте. За доплату возможно одноместное размещение или размещение в кормовой каюте. При желании за дополнительную плату можно разместиться в отеле.

Питание. На яхте работает шеф-повар. Он занимается закупкой продуктов, приготовлением блюд для трёхразового полноценного питания, закусками и напитками (безалкогольными), а также уборкой кухни и мытьем посуды.