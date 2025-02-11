Мои заказы

Главные экскурсионные места в Хиккадуве

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Хиккадуве на русском языке, цены от $360. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Путешествие в горы Шри-Ланки: треккинг на Малый пик Адама, купание в водопаде Равана и фото на Девятиарочном мосту. Уникальные пейзажи и легенды ждут вас
22 янв в 05:00
23 янв в 05:00
$370 за всё до 2 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
Индивидуальная экскурсия из Хиккадувы к древним чудесам Шри-Ланки. Посетите Сигирию, Золотой храм и храм Зуба Будды с русскоговорящим гидом
22 янв в 05:00
23 янв в 05:00
$500 за всё до 2 чел.
Один день в Канди
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Один день в Канди
Проведите незабываемый день в Канди, посетив Храм Зуба Будды, ботанический сад и чайные плантации. Узнайте историю города и насладитесь природой
Начало: В вашем отеле
22 янв в 07:00
3 фев в 07:00
от $360 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    11 февраля 2025
    Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
    Более чем довольна экскурсией! Интересный рассказ, комфортный автомобиль с кондиционером. Советую!
    Более чем довольна экскурсией! Интересный рассказ, комфортный автомобиль с кондиционером. Советую!Более чем довольна экскурсией! Интересный рассказ, комфортный автомобиль с кондиционером. Советую!Более чем довольна экскурсией! Интересный рассказ, комфортный автомобиль с кондиционером. Советую!Более чем довольна экскурсией! Интересный рассказ, комфортный автомобиль с кондиционером. Советую!Более чем довольна экскурсией! Интересный рассказ, комфортный автомобиль с кондиционером. Советую!Более чем довольна экскурсией! Интересный рассказ, комфортный автомобиль с кондиционером. Советую!
  • М
    Марина
    25 марта 2023
    Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
    Путешествовали в марте. Экскурсия включала в себя поездку в Канди, храм зуба Будды, храм Золотого Будды и как завершающий этап
    читать дальше

    - Сигирию. К сожалению, речь нашего гида была не всегда понятна, хотя знаниями, я думаю владел, и был очень даже приветлив и дружелюбен. Как итог - все экскурсионные пункты крутые и интересные, но информацию о них в основном прочли в интернете. Что же насчет Сигирии… Это вообще бомба. Но нашим гидом по подьему был местный бой, в речи которого вообще трудно что было уловить, и главной задачей которого было быстро обежать маршрут, а это «на минуточку» больше 1000 крутейших ступеней по невероятному солнцепеку. В итоге - два солнечных удара и никакого удовольствия. Уже потом приехав в отель прочли историю Сигирии и обалдели от крутости увиденного)). Там же была одна задача - выжить!))

    Путешествовали в марте. Экскурсия включала в себя поездку в Канди, храм зуба Будды, храм Золотого Будды
  • О
    Ольга
    20 марта 2023
    Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
    Экскурсия очень понравилась … но хочу отметить гида, очень образованный и знает не только по теме но и легко ориентируется
    читать дальше

    в целом по разным темам и направления, в то же время не перегружает информацией. Русский на оч. Хорошем уровне.
    Мы много путешествуем и далеко не всегда это можно увидеть. . с гидом просто повезло. У нас была индивидуалка, автомобиль и водитель тоже хорошо. Так же у меня была возможность творческой паузы.

    Экскурсия очень понравилась … но хочу отметить гида, очень образованный и знает не только по теме

Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиккадуве
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост;
  2. Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона;
  3. Один день в Канди.
Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в январе 2026
Сейчас в Хиккадуве в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 360 до 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиккадуве (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Популярные места», 6 ⭐ отзывов, цены от $360. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март