Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Путешествие в горы Шри-Ланки: треккинг на Малый пик Адама, купание в водопаде Равана и фото на Девятиарочном мосту. Уникальные пейзажи и легенды ждут вас
22 янв в 05:00
23 янв в 05:00
$370 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
Индивидуальная экскурсия из Хиккадувы к древним чудесам Шри-Ланки. Посетите Сигирию, Золотой храм и храм Зуба Будды с русскоговорящим гидом
22 янв в 05:00
23 янв в 05:00
$500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Один день в Канди
Проведите незабываемый день в Канди, посетив Храм Зуба Будды, ботанический сад и чайные плантации. Узнайте историю города и насладитесь природой
Начало: В вашем отеле
22 янв в 07:00
3 фев в 07:00
от $360 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия11 февраля 2025Более чем довольна экскурсией! Интересный рассказ, комфортный автомобиль с кондиционером. Советую!
- ММарина25 марта 2023Путешествовали в марте. Экскурсия включала в себя поездку в Канди, храм зуба Будды, храм Золотого Будды и как завершающий этап
- ООльга20 марта 2023Экскурсия очень понравилась … но хочу отметить гида, очень образованный и знает не только по теме но и легко ориентируется
