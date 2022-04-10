Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона

За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди

Индивидуальная
Мы постараемся сделать так, чтобы за один день вы приблизились к разгадке таинственной, древней и манящей Шри-Ланки.

Вы заберетесь за высокое скальное плато, где от времени и цивилизации укрылись сады, постройки и чудо-бассейны древней Сигирии.

Увидите Будду, восседающего на храме Дамбуллы.

А в городе Канди изучите главную святыню острова, храм Зуба Будды.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
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Что вас ожидает

Сигирия: восьмое чудо света

Из Хиккадувы мы отправимся в последнюю столицу королевства Канди — древнюю Сигирию, включенную в список наследия ЮНЕСКО. Путешественников со всего мира манит 170-метровая скала, которая возвышается посреди зеленой равнины: на ее вершине и расположился город с остатками королевского дворца. Мы поднимемся на плато, по пути углубляясь в историю Сигирии. Пройдем по дворцовым садам с бассейнами и фонтанами, которые функционируют с 12 века без электричества и считаются инженерным чудом.

Фотостоп у Золотого храма

По дороге в Канди мы остановимся в Дамбулле у знаменитого Золотого храма: сложно проехать мимо визитной карточки города, огромной золотой статуи Будды. Не забудем сделать открыточные фото и поговорить о религиозных традициях жителей Шри-Ланки.

Храм Зуба Будды: священное место Цейлона

В Канди мы посетим храм 18 века, где хранится главная святыня острова — зуб Будды. Причем интересна не только культурная значимость храма, но и его традиционная кандийская архитектура. Кроме зуба Будды, хранящегося в 7 ларцах, мы рассмотрим другие реликвии — рукописную библиотеку, статуи Будды из изумруда, горного хрусталя, нефрита и золота. А снаружи полюбуемся рукотворным озером, на берегу которого стоит храм.

Организационные детали

  • Экскурсию проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Выезд из вашего отеля в Хиккадуве, Амбалангоде, Бентоте, Калутаре или Ваддуве, после экскурсии мы завезем вас обратно.
  • В стоимость включено: все входные билеты по программе на двоих, трансферы, сопровождение русскоговорящего гида из нашей команды. Отдельно оплачиваются только обед и другие личные расходы.
  • Для выезда на экскурсию необходимо взять с собой документ о выписке из отеля или сертификат о вакцинации
  • Гид и водитель прошли полную вакцинацию от коронавируса. В машине имеются санитайзер и медицинские маски.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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