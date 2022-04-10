Что вас ожидает

Сигирия: восьмое чудо света

Из Хиккадувы мы отправимся в последнюю столицу королевства Канди — древнюю Сигирию, включенную в список наследия ЮНЕСКО. Путешественников со всего мира манит 170-метровая скала, которая возвышается посреди зеленой равнины: на ее вершине и расположился город с остатками королевского дворца. Мы поднимемся на плато, по пути углубляясь в историю Сигирии. Пройдем по дворцовым садам с бассейнами и фонтанами, которые функционируют с 12 века без электричества и считаются инженерным чудом.

Фотостоп у Золотого храма

По дороге в Канди мы остановимся в Дамбулле у знаменитого Золотого храма: сложно проехать мимо визитной карточки города, огромной золотой статуи Будды. Не забудем сделать открыточные фото и поговорить о религиозных традициях жителей Шри-Ланки.

Храм Зуба Будды: священное место Цейлона

В Канди мы посетим храм 18 века, где хранится главная святыня острова — зуб Будды. Причем интересна не только культурная значимость храма, но и его традиционная кандийская архитектура. Кроме зуба Будды, хранящегося в 7 ларцах, мы рассмотрим другие реликвии — рукописную библиотеку, статуи Будды из изумруда, горного хрусталя, нефрита и золота. А снаружи полюбуемся рукотворным озером, на берегу которого стоит храм.

Организационные детали