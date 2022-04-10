Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост

Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы

Индивидуальная
Наш путь лежит в горы Шри-Ланки — к чайным плантациям, национальным паркам, непересыхающим водопадам и изумрудным скалам города Элла.

В этом приключении мы поможем вам охватить самые яркие локации горного региона: вы искупаетесь в водопаде, совершите треккинг на Малый пик Адама, увидите каменный арочный мост и услышите легенды о прошлом и настоящем Ланки.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
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Что вас ожидает

Краски и ландшафты горной Шри-Ланки

Часть острова, по которой пройдет наш маршрут, отличается от побережья прохладным климатом, перепадами высот и сочными зелеными пейзажами. Мы проедем через территории национальных парков, по которым бродят слоны и павлины, а после окажемся среди горных перевалов, на которых раскинулись чайные плантации. Главные локации нашего путешествия:

Малый пик Адама. Мы совершим восхождение на природную обзорную площадку и с высоты 1,2 км посмотрим на окрестности с роскошной доминантой в виде горы Элла. Треккинг будет под силу всем участникам без серьезных проблем со здоровьем.

Водопад Равана — самый широкий на Шри-Ланке и не пересыхающий даже засушливым летом. Вокруг этого места сложилось немало легенд, о которых вы услышите: например, о древнем короле Ланки, которого местные жители считают прародителем аюрведы.

Девятиарочный мост — пожалуй, одно из самых фотогеничных мест острова! Вы узнаете об уникальной конструкции «моста в небо», который построен без использования стали. И конечно, не сможете уехать без десятков эффектных фото.

Водопад Диялума. Вы освежитесь в чаше 220-метрового водопада, осматривая окрестные долины с высоты птичьего полета. А еще убедитесь, что Диялума не зря получил свое имя («водный свет»): падающие с высоты потоки разбиваются о камни и окутывают всё вокруг сияющими брызгами.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле Hundai Grace (или аналогичных), для групп свыше 2 человек — на минивэне Тойота. Гид заберет вас из вашего отеля в Хиккадуве, Унаватуне, Мириссе и после экскурсии доставит обратно.
  • Трансфер и сопровождение русскоговорящего гида из нашей команды включены в стоимость. Дополнительные деньги пригодятся только на питание и личные расходы.
  • С собой необходимо взять документ о выписке из отеля (discharge document) или сертификат о вакцинации
  • Людям с проблемами в суставах экскурсия не рекомендуется, т. к. программа предполагает 40-минутный треккинг до водопада и получасовой подъем в гору

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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