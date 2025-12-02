Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Путешествие в горы Шри-Ланки: треккинг на Малый пик Адама, купание в водопаде Равана и фото на Девятиарочном мосту. Уникальные пейзажи и легенды ждут вас
Путешествие в горы Шри-Ланки предлагает уникальную возможность насладиться природой и историей острова. Треккинг на Малый пик Адама подарит вам захватывающие виды на гору Элла.
Водопад Равана, самый широкий на острове, окружен читать дальшеуменьшить
множеством легенд, а купание в его водах освежит и взбодрит.
Девятиарочный мост, построенный без использования стали, удивит своей архитектурой и станет отличным местом для фотосессий. Водопад Диялума с его сияющими брызгами и высотой 220 метров оставит незабываемые впечатления.
Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим гидом, который заберет вас из отеля и доставит обратно
Часть острова, по которой пройдет наш маршрут, отличается от побережья прохладным климатом, перепадами высот и сочными зелеными пейзажами. Мы проедем через территории национальных парков, по которым бродят слоны и павлины, а после окажемся среди горных перевалов, на которых раскинулись чайные плантации. Главные локации нашего путешествия:
Малый пик Адама. Мы совершим восхождение на природную обзорную площадку и с высоты 1,2 км посмотрим на окрестности с роскошной доминантой в виде горы Элла. Треккинг будет под силу всем участникам без серьезных проблем со здоровьем.
Водопад Равана — самый широкий на Шри-Ланке и не пересыхающий даже засушливым летом. Вокруг этого места сложилось немало легенд, о которых вы услышите: например, о древнем короле Ланки, которого местные жители считают прародителем аюрведы.
Девятиарочный мост — пожалуй, одно из самых фотогеничных мест острова! Вы узнаете об уникальной конструкции «моста в небо», который построен без использования стали. И конечно, не сможете уехать без десятков эффектных фото.
Водопад Диялума. Вы освежитесь в чаше 220-метрового водопада, осматривая окрестные долины с высоты птичьего полета. А еще убедитесь, что Диялума не зря получил свое имя («водный свет»): падающие с высоты потоки разбиваются о камни и окутывают всё вокруг сияющими брызгами.
Организационные детали
Экскурсия проводится на автомобиле Hundai Grace (или аналогичных), для групп свыше 2 человек — на минивэне Тойота. Гид заберет вас из вашего отеля в Хиккадуве, Унаватуне, Мириссе и после экскурсии доставит обратно.
Трансфер и сопровождение русскоговорящего гида из нашей команды включены в стоимость. Дополнительные деньги пригодятся только на питание и личные расходы.
С собой необходимо взять документ о выписке из отеля (discharge document) или сертификат о вакцинации
Людям с проблемами в суставах экскурсия не рекомендуется, т. к. программа предполагает 40-минутный треккинг до водопада и получасовой подъем в гору
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чанука — ваша команда гидов в Хиккадуве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 143 туристов
Я представляю команду лицензированных русскоязычных гидов на Шри-Ланке. Мы проводим увлекательные экскурсии для русскоязычных туристов уже больше 6-ти лет: хорошо говорим по-русски, знаем историю и культуру страны, организовываем комфортные поездки.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
1
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–
А
Александра
Экскурсия насыщенная и интересная. Нам очень понравилось что гид профессионал своего дела, с охотой отвечал на наши вопросы и много интересных фактов рассказывал. Следил за таймингом и четко отслеживал чтобы мы его соблюдали.
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К
Ксения
Программа экскурсии очень понравилась. Единственное я вам настоятельно рекомендую скорректировать описание экскурсии. У вас написано, что это легкий трекинг, который не занимает много времени и под силу практически всем. На читать дальшеуменьшить
деле это не совсем так. Такое несоответствие может в дальнейшем привезти к затруднению проведения мероприятия (люди могут быть в неподходящей одежде или вообще (в силе возраста или каких-либо физических ограничений), люди попросту могут отказаться и в итоге написать плохой отзыв. Гид и водитель произвели хорошее впечатление. Единственное в моменте вскорабкивания на горы в местах, где даже троп нету, хотелось бы, чтобы гид был всегда рядом, а не убегал самостоятельно далеко вперед)) (видели, что в других аналогичных группах гиды всячески помогали преодолевать маршруты). Но, повторюсь, если смотреть на экскурсию в целом, то впечатления остались хорошими.
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О
Оксана
Стоимость экскурсии сильно завышена, такие же экскурсии на месте на 50% дешевле.
Чанука
Ответ организатора:
Добрый день! Очень жаль, что вас не удовлетворила стоимость оказанной услуги и вы решили сообщить об этом спустя почти две недели читать дальшеуменьшить
после проведенной экскурсии. К сожалению мы не можем снизить стоимость наших программ, тк не готовы жертвовать качеством в угоду конкуренции с бичбоями. Надеемся, что отдых в Шри-Ланке принес вам позитивные впечатление.
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